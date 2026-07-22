Na mamografii přitom pravidelně chodí přibližně 60 % žen ve věku 45–69 let. Podle odborníků tato čísla připomínají, že mamografické vyšetření má smysl i u žen, které se cítí zdravé a nemají žádné příznaky.
„Zdravé ženy bez obtíží mají po 45. roce zvýšené riziko vzniku nádoru, takže je rozumné odhalit onemocnění včas, v době, kdy je dobře léčitelné, s vyšší nadějí na uzdravení, než kdyby se začalo s terapií až v době hmatného ložiska nebo dalších příznaků nemoci,“ vysvětluje prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc., Onkologická klinika Všeobecné fakultní nemocnice a Ústav radiační onkologie Fakultní nemocnice Bulovka, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy.
Prevence má smysl vždy
Kampaň Bylo to o prsa pomáhá zorientovat se v problematice rakoviny prsu. Na webu www.bylotooprsa.cz přináší informace o onemocnění, prevenci, mamografických a onkologických centrech a propojuje ženy s pacientskými organizacemi.
Co dělat?
- Pokud je vám 45 let nebo více, zjistěte si termín posledního preventivního mamografického vyšetření.
- Pokud jste na něm nebyla déle než dva roky, objednejte se.
- Pokud nevíte, kam se objednat, navštivte web www.bylotooprsa.cz, kde najdete informace o rakovině prsu na jednom místě, včetně přehledu mamografických a onkologických center.
- Každá žena by měla zařadit do péče o své zdraví každý měsíc pravidelné samovyšetření prsu. Díky samovyšetření je totiž možné odhalit příznaky rakoviny prsu včas, a právě brzká diagnostika znamená velkou šanci na uzdravení a rovněž léčba nebývá tak náročná.
- Pokud si nahmatáte jakoukoli změnu v prsu nebo zaznamenáte změnu tvaru, kůže či bradavky, řešte ji co nejdříve s praktickým lékařem nebo gynekologem bez ohledu na věk.
Strach je pochopitelný
Ženy podle odborníků prevenci často neodkládají proto, že by o své zdraví neměly zájem. Častěji za tím stojí strach, únava, pracovní vytížení, péče o rodinu nebo dojem, že bez příznaků není nutné lékaře navštěvovat. Část žen se bojí také samotného výsledku nebo má obavy, že vyšetření bude nepříjemné. Tyto pocity jsou pochopitelné, neměly by ale být důvodem, proč mamograf dlouhodobě odkládat.
Strach z výsledku nebo z nepříjemného vyšetření je podle lékařů běžný, ale dá se s ním pracovat. „Mamograf je obyčejný jednoduchý rentgen s minimální radiační zátěží i malou nepříjemností se stlačením prsu. Přitom vám může zachránit život,“ říká prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc. a prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D., k tomu dodává:
„Vždy své obavy sdílejte s týmem mamografie, který vám vše více objasní a bude vnímat vaše obavy. Ano, tlak při stlačení prsu může být pro někoho nepříjemný, možná bolestivý, ale vždy lze hledat cestu pro zvládnutí vyšetření. Pomoci může i plánovat vyšetření na období menší citlivosti prsů podle menstruačního cyklu.“
Časté mýty
„Mamografické vyšetření každé dva roky od 45 let věku je důležité pro včasné nalezení nádoru, který by jinak nebyl ještě hmatný nebo viditelný. Období dvou let mezi opakováním mamografického vyšetření je nastaveno jako optimální pro úspěšnost a zároveň bezpečnost,“ říká prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D. a dále shrnuje i nejčastější mýty ohledně rakoviny prsu:
„Časté je přesvědčení, že rakovina bolí a bulka prsu, která nebolí, určitě nebude rakovinou a není nutné jít na vyšetření. Nebo, že pravidelné docházení na mamografii způsobí rakovinu, nebo naopak, že podstoupení mamografie zabrání rozvoji rakoviny.“
Včasný záchyt může zásadně ovlivnit další léčbu. „Léčba rakoviny v časném stadiu většinou znamená možnost operace bez nutnosti odstranění prsu, zvyšuje i šanci na možnost vynechání chemoterapie, nicméně doporučení pro doplnění ozáření a zajišťovací hormonální léčbu bývají častá.
Výsledky takového postupu vedou k prakticky plnému uzdravení u více ne ž 90 % žen. V případě onemocnění rakovinou v pokročilejším stadiu a s příznaky v podobě změny tvaru prsu, změn kůže, hmatných zvětšených bulek uzlin v podpaží bývá pak potřeba více intenzivní léčby a výsledky již bývají horší,“ vysvětluje prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.
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Od 45 let zdarma
Mamografické vyšetření je ženám od 45 let hrazené z veřejného zdravotního pojištění jednou za dva roky. Žena se objednává do akreditovaného mamografického screeningového centra. Samotné vyšetření trvá zhruba 10 minut.
Co ženu při vyšetření čeká
„Podezřelý nález neznamená, že se musí jednat o rakovinu. Časté jsou rozličné nezhoubné bulky nebo uzlíky. V každém případě ale mamografické nebo mamologické centrum zajistí prakticky obratem další dovyšetření ultrazvukem a případně doporučení k odběru vzorku. Snahou je, aby vše bylo upřesněno do týdne, nejdéle dvou týdnů, protože se pro ženu jedná o velmi náročné období nejistoty a čekání.
Při výsledku potvrzujícím rakovinu je pro pacientku obratem zajištěna konzultace a vyšetření u specialisty na operaci prsů a veškeré nálezy a vhodný postup léčby je konzultován v týmu lékařů s onkology,“ dodává prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.