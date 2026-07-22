Šokující varování českého vědce: Vyhoďte to z kuchyně! Tyto běžné věci ukrývají jedy
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Jsou všude kolem nás. V pánvičkách, na kterých děláme dětem vajíčka, v pečicím papíru i v krabicích od pizzy. Říká se jim „věčné chemikálie“ (PFAS) a jsou to podle vědců ty nejhorší jedy, jaké si kdy lidstvo vyrobilo. Co přesně nám hrozí a co bychom měli z domácnosti okamžitě vyhodit?
Kolují v krvi každého z nás, dokonce i v žilách nenarozených dětí. Důvod? Naše láska k nepřilnavým pánvím, pečicím papírům nebo nepromokavému oblečení. Tyto látky, známé pod zkratkou PFAS, se v přírodě prakticky nerozkládají a v našem těle se nebezpečně hromadí.
„Kombinace stability a vysoké toxicity dělá z PFAS nejhorší kontaminanty, které si kdy lidstvo vyrobilo a dobrovolně pořád vyrábí. Kam se hrabou chlorované insekticidy jako DDT a jiné výdobytky minulého století,“ varuje v A / Magazínu prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D z Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR.
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Kde všude doma číhají? Budete se divit!
Odpuzují vodu, mastnotu a špínu. A právě proto je milujeme. Bohužel za tuto "pohodlnost" platíme vlastním zdravím. „Už jedny z prvních studií, které po přelomu tisíciletí upozorňovaly na nebezpečnost PFAS, se přitom věnovaly papírovým košíčkům na pečení muffinů nebo pytlíkům s popcornem. Toxické sloučeniny se z nich vlivem žáru uvolňují přímo do jídla,“ dodává pro A / Magazín expert Tomáš Cajthaml. Podívejte se, kde všude nebezpčné chemikálie najdete:
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Kuchyň
V kuchyni: Zbavte se starých, poškrábaných teflonových pánví, plechů nebo toasterů. Při přepálení nad 260 °C se z nich uvolňují toxické výpary. Toužíte-li po nepřilnavém povrchu, hledejte při koupi nového nádobí nápis „PFAS free“ (nebo starší zkratku „PFC free“).
Označení „PFOA free“ je nedostačující – jde o jeden z tisícovek druhů PFAS, a ve výrobku tak může být kterýkoli jiný. Když si nejste jisti, volte sklo, nerez nebo smalt. Pokud nemáte jasno o složení, nepoužívejte pečicí papír (ani košíčky na muffiny), jednorázové papírové obaly na jídlo a nepřipravujte si sáčkový popcorn v mikrovlnce. Příjem PFAS z kohoutkové vody můžete omezit použitím vhodných filtrů, radí odborníci.
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Šatník
Vyřaďte staré popraskané outdoorové vybavení, jako jsou bundy, boty a stany vyrobené před rokem 2020 (např. původní Gore-Tex). Nahraďte je kousky s označením „PFAS free“ nebo „PFC free“ od prověřených značek. Impregnační spreje na ošetření bot a oděvů volte na bázi vosků nebo silikonů.
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Obývák a ložnice
Vyvarujte se sedačkám s voděodolnou nebo teflonovou úpravou. Pokud kapka vody na povrchu tvoří kuličku a nevpije se, je tkanina pravděpodobně ošetřena věčnou chemií. Ta se dává i do nešpinících se ubrusů, zatemňovacích závěsů nebo chráničů matrací. Pozor na koberce, do nichž se PFAS stříkají, aby odpuzovaly špínu a prach. Z vláken se postupně uvolňují do vzduchu. Pokud takové doplňky doma máte, pravidelně větrejte.
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Koupelna
Při výběru voděodolné i jiné kosmetiky kontrolujte její složení na přítomnost látek začínajících na „perfluoro-“ nebo „fluoro-“ (nepleťte si je ale s fluoridy v zubních pastách, které slouží k ochraně skloviny a fungují na jiném principu), případně využijte mobilní aplikaci (např. INCI Beauty), která po naskenování čárového kódu produktu identifikuje toxické složky. Nekupujte zubní nitě obsahující teflon.
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Co hrozí?
Tyto látky nefungují jako kyanid, po kterém padnete hned k zemi. Působí pomalu a skrytě – toxické jsou chronicky a účinek přichází až po dlouhodobém vystavení malým dávkám. Narušují normální fungování buněk a neukládají se v tucích, ale rovnou ve svalovině. Co přesně v těle dělají?
- Přispívají ke vzniku rakoviny.
- Narušují hormonální rovnováhu a snižují plodnost.
- Poškozují imunitní systém, játra, ledviny a štítnou žlázu.
- Způsobují chronické záněty střev a mohou vést k vývojovým vadám u plodů.
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Co doma změnit?
Vyhoďte staré a poškrábané teflonové pánve. Nahraďte je nerezovými, litinovými nebo kvalitními keramickými, u kterých nehrozí uvolňování chemie.
Pečte jako babičky: Vyhněte se jednorázovým pečicím papírům a raději plech poctivě vymažte tukem a vysypte moukou.
Popcorn jedině z hrnce: Zapomeňte na mikrovlnkové pytlíky. Popcorn si snadno připravíte na sporáku v hrnci s troškou oleje.
Omezte fastfood a krabičkování: Jídlo si raději ohřívejte na klasickém talíři, nenechávejte ho horké v papírových či plastových polotovarech.
Čtěte etikety kosmetiky a oblečení: Vyhýbejte se produktům se složkami obsahujícími "fluoro" nebo "PTFE".Video se připravuje ...Fotogalerie6 fotografií