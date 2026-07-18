Čisté ruce = základ prevence
S trávicími obtížemi se setká každý třetí cestovatel. Základem prevence je důsledné mytí rukou a dodržování zásad hygieny. Střevní infekce totiž způsobují bakterie, viry a paraziti. Některé bakterie vyvolávají onemocnění produkcí toxinů, jiné invazí do střevní sliznice. Do organismu se dostávají nejenom prostřednictvím kontaminovaných potravin a vody, ale i špinavých rukou.
„Před každým jídlem a po použití toalety je proto důležité si ruce důkladně umýt mýdlem a vodou. Použít se dá dezinfekce na bázi alkoholu – zejména tam, kde není k dispozici pitná voda,“ popisuje prof. MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D., předseda České gastroenterologické společnosti.
Opatrně na výběr jídla i pití
Led v drincích, street food, voda z kohoutku nebo neumyté ovoce. To vše může způsobit průjem, nevolnost nebo zvracení. Jistotou je balená nebo převařená voda, a to i při čištění zubů, a konzumace obvyklých, lehce stravitelných a dostatečně tepelně upravených potravin.
„Uvař to, oloupej to, nebo to nech být. Tak zní základní cestovatelské pravidlo. Během dovolené bychom také měli zvážit, zda ochutnat všechny nabízené pokrmy. Jídla, na která jsou v exotických destinacích zvyklí místní lidé, nemusí našemu organismu vyhovovat,“ varuje MUDr. Jana Koželuhová, Ph.D., členka výboru ČGS a vedoucí lékařka Oddělení gastroenterologie a hepatologie I. interní kliniky Fakultní nemocnice Plzeň.
Potraviny v horku = nebezpečná ruleta
Potraviny ponechané delší dobu v teple mohou být při teplotách nad 30 °C nebezpečné již po dvou hodinách. Nejrychleji se kazí maso, mléčné výrobky a hotová jídla, zejména při cestování autem. Rizikem je i opakované ohřívání jídel.
„V létě se potraviny při nevhodném skladování stávají velmi rychle živnou půdou pro bakterie. Při cestování je proto potřeba myslet na jejich správné skladování. Pokud nepřevážíme hotová jídla v cestovní ledničce nebo chladicí tašce, měli bychom je rychle spotřebovat,“ doporučuje předseda gastroenterologů.
Příprava se vyplatí
Zdravotním komplikacím lze v řadě případů předejít už před dovolenou, například pomocí očkování proti chorobám běžným v cílových destinacích. „Z vakcín, které souvisejí s nemocemi trávicího traktu, doporučujeme především očkování proti žloutence typu A a břišnímu tyfu. Pokud plánujeme dovolenou do vzdálenější nebo exotičtější destinace, je vhodné poradit se s odborníky v centrech očkování a cestovní medicíny, kteří navrhnou nejvhodnější prevenci,“ říká prof. Tachecí.
Co si přibalit do cestovní lékárničky?
Základem každého cestování je podle specialistů dobře vybavená lékárnička, která by měla obsahovat probiotika, léky proti průjmu a rehydratační roztok. Cola, džusy ani minerálky je nenahradí.
„Cestovní lékárnička nezabere moc místa a na dovolené pomůže. U nekomplikovaných akutních průjmů může být – společně s dostatečnou hydratací – vhodnou součástí symptomatické léčby diosmektit. Umí na sebe navázat toxické látky, bakterie a viry. U vodnatých a úpornějších průjmů mohou později pomoci léky snižující sekreci
tekutin, například Hidrasec.
Antibiotika se u většiny cestovatelských průjmů nepodávají, indikujeme je pouze ve specifických případech, například u rizikových pacientů nebo při horečce, těžkém průběhu či přítomnosti krve ve stolici. V případě závažnějších komplikací už je proto nutné vyhledat pomoc lékaře,“ zdůrazňuje MUDr. Koželuhová.
Jak na cestovatelský průjem, když léky chybí?
Při cestovatelském průjmu, který patří k nejčastějším zdravotním komplikacím na dovolené, je zásadní dostatečný příjem tekutin. Vhodné jsou i rehydratační roztoky, které pomáhají rychle doplnit ztracené minerály.
„Pokud na dovolené takový roztok nemáme, můžeme si ho jednoduše připravit sami. Do litru převařené vody stačí přidat 8 lžiček cukru, 1 lžičku soli a šťávu ze 2 pomerančů. Dospělí by měli vypít 250–500 ml tohoto roztoku za hodinu, dětem doporučujeme podávat nižší dávku, a to 125–250 ml za hodinu,“ říká lékařka a doplňuje, že pokud jsou dostupné komerční rehydratační roztoky, mají před domácí přípravou přednost.
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