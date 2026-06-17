Při pravidelných kontrolách narazila potravinářská inspekce na závažný problém. Laboratorní analýza v akreditované laboratoři SZPI prokázala u dvou vzorků přítomnost takzvaných amyláz, které jsou pro med cizí.
K tomuto odhalení dopomohla moderní metoda prokazování falšování, kterou inspekce zavedla v roce 2025 jako vůbec první v celé Evropské unii. Tato technologie dokáže spolehlivě odhalit přítomnost cizích enzymů a zjistit, zda jsou v produktu přítomny pouze enzymy přirozeně vyprodukované včelami.
Pokud se ale v laboratoři najde „cizí“ enzym, který včelám nepatří, znamená to, že se s medem manipulovalo. Tyto umělé nebo zvenčí dodané enzymy se často používají k tomu, aby zamaskovaly ředění medu levnými sirupy nebo uměle urychlily jeho „zrání“.
Závadné produkty od slovenského výrobce
Oba závadné vzorky odebrali inspektoři v provozovně společnosti Kaufland Česká republika v.o.s.. Jedná se o produkty pocházející od slovenského výrobce Medas s.r.o. V obou případech jde o směs medů ze zemí EU a ze zemí mimo EU, přičemž nesou registrační značku SK 297 ES.
Zákazníci by si měli dát pozor na tyto konkrétní šarže:
Včelí med, květový lesní: Šarže nese označení 25L193 a má datum minimální trvanlivosti do 29. 12. 2028.
Květový med, zlatý úl: Šarže nese označení ZU25L181 a má datum minimální trvanlivosti do 12. 12. 2028.
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