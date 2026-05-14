Spotřebitelé by si měli zkontrolovat své zásoby. Varování se týká konkrétně této šarže z Polska: VEPŘOVÉ, VÝROBEK Z MLETÉHO MASA DO 20% TUKU, Masný polotovar

  • Hmotnost: 0,480 kg

  • Datum použitelnosti: 17. 04. 2026

  • Veterinární identifikační označení: PL 24770305 WE

  • Další údaje uvedené u veterinárního označení: 187411, 09.04.2026, L2

Důležité upozornění ohledně zamrazení

„Vzhledem k tomu, že má výrobek již prošlé datum použitelnosti, nenachází se v současné době v tržní síti. SZPI však upozorňuje, že někteří spotřebitelé mohou mít maso uskladněné v mrazničkách," uvádí mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.

Inspekce důrazně doporučuje tento výrobek nekonzumovat. Uložení masa do mrazáku proces množení bakterií pouze pozastaví, ale nezničí je. Zmrazení nemá na bakteriální kontaminaci prakticky žádný vliv.

Laboratorní rozbor potvrdil v uvedené šarži potraviny přítomnost bakterií rodu Salmonella Kapemba, které jsou původcem onemocnění salmonelóza.
