Letošní roadshow odstartuje v Českých Budějovicích, odkud se přesune do Jihlavy, Třebíče, Znojma, Zlína, Prostějova, Olomouce, Plzně, Berouna, Prahy, České Lípy, Opavy, Frýdku-Místku, Třince a na závěr do Ostravy. Ve všech městech, většinou na centrálních náměstích, bude akce probíhat od 10 do 17 hodin.
Nad preventivní akcí Spolu proti melanomu přijal záštitu ministr zdravotnictví České republiky Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA. V jednotlivých městech jí opět udělili záštity starostové, primátoři, náměstci primátorů nebo členové městské rady. Bližší informace o termínech s upřesněním místa konání jsou na www.spoluprotimelanomu.cz.
Mluvčí pojišťovny ČPZP Elenka Mazurová připomíná, že v názvu akce je melanom, který je nejnebezpečnějším druhem rakoviny kůže, protože začíná relativně brzy metastázovat. „Pro úspěšnou léčbu je důležité odhalit rizikové změny na kůži včas. Proto pokud najdete podezřelé pigmentové skvrny, určitě přijďte do našeho stanu, kde budete vyšetřeni odborníky. Prohlídka je zcela zdarma a bez nutnosti předchozího objednání.“
Na akci Spolu proti melanomu jsou pacientům k dispozici tři oddělené ordinace. Pomocí ručního dermatoskopu budou lékaři zjišťovat, zda znaménka vyžadují odbornou léčbu, ke které jsou pacienti následně odesíláni.
Kromě vyšetření kůže lze využít nabídku z tematicky zaměřeného doprovodného programu, kdy si zájemci budou moci nechat vyšetřit vlasovou pokožku, změřit se na přístroji InBody, získat rady a doporučení, jak se ochránit před následky častého a nadměrného slunění nebo jak správně pečovat o své zuby.
