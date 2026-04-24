Jeho příběh je ukázkou toho, jak hluboko dokáže závislost zapustit kořeny. Jako frézař je zvyklý na tvrdou práci, ale jeden soupeř je nad jeho síly: cigareta, která je jeho součástí od 13 let.
Život odměřovaný šluky
Leošův den začíná i končí stejně – v županu venku s cigaretou v ruce, a to za každého počasí. Jeho závislost je extrémní. Vykouří průměrně 30 cigaret denně, někdy ale otevře i třetí krabičku. Během jediné hodiny zvládne i 5 cigaret. Uvědomuje si negativa kouření. Připravilo ho téměř o všechny zuby a také výrazně podlamuje zdraví.
Manželka přestala, on ne
Nejsmutnější kapitolou Leošova boje je rodinná historie. Před 15 lety jeho manželka onemocněla rakovinou prsu. Tehdy ona i její matka ze dne na den s kouřením sekly. „Já jsem nedokázal přestat,“ přiznává Leoš. Přestože měl ten nejsilnější důvod na světě, závislost byla silnější.
V projektu Típněte to s Bleskem i jeho šéfredaktor Radek Lain (47): Byl jsem otrokem cigaret! Teď zkouší…
Motivace: Zdraví a nákladné koníčky
Kromě zdraví trápí Leoše finance. Jako vášnivý radioamatér a plastikový modelář má koníčky, které vyžadují preciznost i peníze. Místo do součástek a modelů ale investuje tisíce měsíčně do kouře. Po mnoha neúspěšných pokusech s odvykáním nyní vkládá naději do projektu Típněte to s Bleskem. Uvědomuje si totiž zásadní věc: „Vím, že to sám nedokážu“.
Finanční rentgen: Co Leoše stojí kouření?
Při spotřebě cca 1,5 krabičky denně (cca 225 Kč/den) vypadá Leošova „kouřová daň“ následovně:
- Za měsíc prokouří 6750 korun, za které už by si pořídil špičkovou sadu pro plastikové modelářství.
- Za rok vydá za cigarety 82 125 korun, a to je částka, za jakou by koupil profesionální radioamatérskou stanici.
Jak bojují ostatní?
Naďa (52): Baví mě žít zdravě
Už je víc než měsíc bez cigarety. Před pár dny zkusila zapálit cigaretu příteli. „V puse se mi okamžitě rozvinula odporná pachuť. Těší mě, že jsem přestala chrchlat a kašlat a schody vybíhám po dvou. Mám strašnou chuť se o sebe starat, hodně času trávím s pejsky v přírodě. Počasí nám přeje a konečně se nám naplno rozjela zahradnická sezona. Jsem stále v pohybu, což miluju.“
Milan (56): Vyzkouším náplasti
Spotřebu upravil na zhruba 10 cigaret denně. „Nemám ale žádné podpůrné prostředky, tedy náplasti a tablety. Uvidíme co dál, proberu to v Centru pro závislé na nikotinu. Uvažuji, že na náplasti bych možná kývnul. Přiznávám se, že nejsem moc důsledný.“
Arnošt (53): Nekouřím, bohužel…
Na otázku Blesku „Stále nekouříte?“ odpověděl svérázný hospodský suše: „Nekouřím, bohužel.“ Na další dotaz, kdo ho v nekuřáctví podporuje, dodal: „Nikdo.“ Nikdo ho ale prý nesvádí k tomu, aby si zapálil. „Stále bojuju s chutí na cigaretu, ale dám to. A to i bez podpůrných prostředků, jako jsou třeba léky,“ řekl rozhodně.
Radek (47): Jsem ve fázi zkoušení
Šéf Blesku je stále v plném procesu experimentů, zjišťování výhod a nevýhod. „Zkouším nahřívaný tabák, mám tři druhy dobíjejících vaporizérů i nikotinové sáčky. Ty jsem zkusil poprvé. Pořídil jsem si nejsilnější, ale málem jsem omdlel, tak jsem koupil další, s nižším obsahem nikotinu. Ty už byly v pohodě. Je pravda, že při používání náhražek nemám chuť na normální cigaretu. Ale stále jsem je nevyřadil.“
Lucie (38) trpí rakovinou plic v pokročilém stadiu. Iva Dvořáková
