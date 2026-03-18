Zákeřnost rakoviny plic tkví v tom, že zpočátku vůbec nebolí. Pacienti tak k lékaři často přicházejí, až když už je příliš pozdě. Ačkoliv hlavním viníkem zůstává cigaretový kouř, výzkumníci z americké University of Virginia Health System (UVA) přišli s důležitým zjištěním. Závažný případ onemocnění covid-19 nebo obyčejné chřipky může i s odstupem měsíců a let významně zvýšit riziko vzniku zhoubného nádoru!
Zánět jako živná půda pro nádor
Co se v těle po těžké infekci odehrává? Jde o doslova buněčné drama. Těžké virózy dokážou v plicích trvale změnit imunitní buňky, které nás mají normálně chránit. Jenže po nemoci se začnou chovat zcela abnormálně!
Vytvoří v plicích chronický zánět a takzvané „pronádorové“ prostředí, které vznik a rychlý růst rakoviny přímo podporuje. Vědci navíc objevili i změny ve struktuře buněk, které vystýlají plicní sklípky. Těžké virózy tak podle expertů napáchají mnohem více škody než jen chvilkové dýchací potíže.
Čísla hovoří jasně
Výsledky této alarmující studie nedávno otiskl prestižní vědecký časopis Cell. A data z reálného života jsou děsivá: U lidských pacientů, kteří dříve skončili s těžkým covidem-19 v nemocnici, výzkum odhalil 1,24násobné zvýšení výskytu rakoviny plic! A to bez ohledu na to, jestli dotyčný někdy kouřil, nebo měl jiné zdravotní problémy.
„Ve světě, kde desítky milionů lidí pociťují dlouhodobé plicní následky těžkého covidu-19, jde o nesmírně naléhavé téma. Dlouho víme, že kouření zvyšuje riziko rakoviny plic. Výsledky této studie naznačují, že možná budeme muset začít podobně uvažovat i o těžkých respiračních virových infekcích,“ varuje lékař a výzkumník Jeffrey Sturek.
Vakcína jako štít?
Hrozivé zprávy ale střídá obrovská naděje. Vědci zjistili, že existuje účinná obrana – a tou je očkování. Zvýšené onkologické riziko totiž hrozí primárně těm, kdo si prošli těžkým průběhem virózy. Pokud máte díky vakcíně průběh mírný, riziko se neprojeví (dokonce došlo k mírnému poklesu výskytu karcinomu!). Spoluautor studie Jie Sun potvrzuje, že vakcíny prokazatelně zmírňují dlouhodobé dopady infekce, včetně nebezpečného zjizvení plicní tkáně, které právě riziko rakoviny zvyšuje. Právě včasná a důsledná prevence je u rakoviny plic absolutně klíčová.
Ročně přes 6 tisíc Čechů
V České republice je situace ohledně karcinomu plic dlouhodobě závažná. Podle průměrných statistik z let 2019–2023 u nás každý rok tímto onemocněním onemocní přibližně 6 600 osob a přes 5 100 pacientů na něj bohužel každoročně zemře. Varovným faktem zůstává, že celých 66 % pacientů je diagnostikováno až s pokročilým onemocněním.
Právě proto v Česku funguje bezplatný Program časného záchytu karcinomu plic, určený pro současné i bývalé kuřáky ve věku 55 až 74 let. Jeho cílem je odhalit nádor v nejranějším možném stadiu prostřednictvím moderního nízkodávkového CT vyšetření, které je zcela bezbolestné.
Pro koho je určen?
- Pro současné i bývalé kuřáky
- Věk 55 až 74 let
Spadáte do ohrožené skupiny? Zeptejte se svého lékaře! Více o programu najdete na www.prevenceproplice.cz.
Lucie (38) trpí rakovinu plic v pokročilém stádiu. Je mámou malé holčičky, nikdy nekouřila. Iva Dvořáková