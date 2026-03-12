Glaukom je chronické onemocnění, při kterém dochází k postupnému a nevratnému odumírání vláken zrakového nervu. Ten je klíčový pro přenos obrazu z oka do mozku. „Glaukom přichází nenápadně. Člověk může přijít o část zorného pole, aniž by si toho byl vědom, bolest ani výrazné zhoršení zraku totiž v rané fázi typicky nepřichází,“ vysvětluje Filip Štětka, optometrista Eyerim.
Podle něj lidé často přicházejí na prohlídku až ve chvíli, kdy mají problém s dioptriemi. „Přitom pravidelná kontrola, ideálně jednou za dva roky, může glaukom odhalit dřív, než způsobí nevratné poškození,“ dodává Štětka s tím, že jde o jednu z nejčastějších příčin slepoty na světě.
„Pacient si poškození zraku často uvědomí až ve chvíli, kdy přijde o významnou část periferního vidění. Mozek si chybějící části obrazu dokáže dlouho domýšlet,“ doplňuje Soňa Paluříková, oční lékařka společnosti Alensa. V momentě, kdy jsou výpadky patrné, bývá zrakový nerv poškozen už z 30 až 40 %.
Ohroženy jsou i mladší ročníky
Ačkoliv je zelený zákal často spojován se stářím, v Česku došlo k nejvyššímu nárůstu výskytu (o 42 %) u věkové skupiny 20–64 let. Hlavním rizikovým faktorem je zvýšený nitrooční tlak. Pavel Stodůlka, přednosta očních klinik Gemini, však upozorňuje: „Glaukom se může rozvinout i při normálním tlaku, například kvůli změnám v prokrvení nervu. Proto jsou po čtyřicítce tolik důležité pravidelné kontroly“.
Prevence zachraňuje zrak
Jelikož poškozená vlákna nelze obnovit, je včasná diagnostika pomocí přístrojů, jako je optická koherenční tomografie (OCT), jedinou obranou. „Každý nad 40 let by měl absolvovat preventivní vyšetření jednou za rok, zvláště pokud se glaukom vyskytuje v rodině,“ radí doc. Šárka Skorkovská, primářka kliniky NeoVize Brno. Cílem léčby není úplné uzdravení, ale zastavení postupu nemoci, nejčastěji pomocí kapek snižujících nitrooční tlak, případně laserem či operací.
Komu nemoc hrozí
- Genetika: Pokud máte glaukom v rodině, riziko je až desetinásobné.
- Refrakční vady: Ohroženi jsou zejména lidé s výraznou krátkozrakostí.
- Cévní problémy: Lidem s cukrovkou, nízkým krevním tlakem a těm, co trpí migrénami.
- Dlouhodobý stres
Moderní trendy v léčbě
Hitem v léčbě je mikroinvazivní chirurgie (MIGS). „Do oka implantujeme miniaturní stenty tenčí než lidský vlas. Ty fungují jako bypass, kterým tekutina odchází z oka ven,“ popisuje Martin Fučík, primář kliniky Lexum. Zákrok je hrazen pojišťovnami.
Světový týden glaukomu
Právě tento týden, od 9. do 15. března, probíhá Světový týden glaukomu. Mnohé kliniky a optiky v tomto období nabízejí vyšetření očního tlaku zdarma.
Petr (59): Potíže jsem necítil
Petr Dvořák prohlídky u očního lékaře léta ignroval. Zlom nastal, až když vyšetření u jeho matky odhalilo pokročilé stadium zeleného zákalu. Protože je choroba často dědičná, zašel na kontrolu i on. Výsledek ho šokoval: 10% úbytek periferního vidění. „Nic mě nebolelo, byl to šok,“ říká Petr, který si nyní denně kape kapky a poctivě chodí na kontroly a tím svůj zrak chrání před další zkázou.
Zánět spojivek: Příčiny, příznaky a léčba Videohub