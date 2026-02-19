Prevence osteoporózy byla v České republice dlouhodobě opomíjena. „Řešila se pouze u osob s onemocněním určitých orgánů (revmatologické nemoci, nemoci ledvin atd.) a užívající léky například kortikoidy, které na vznik osteoporózy mají přímý vliv. Byla i nedostatečná osvěta o důležitosti příjmu vitamínu D, vápníku a v poslední době i vitamínu K2,“ zdůraznil MUDr. Radomír Maráček, lékař nové Kliniky kostní medicíny v Novém Jičíně.
Vitamin D a vápník
Ačkoliv je nemoc spojena se stářím, její prevence začíná již v pubertě a správným životním stylem. Proč tomu tak je, vysvětluje MUDr. Radomír Maráček: „Kosti dosahují maximální pevnosti mezi 20-30 roky života. Důležitý je proto přísun vitamínu D, vápníku a vitamínu K2 včetně zpevňování celého těla. Rizikem vzniku osteoporózy u mladých lidí jsou poruchy příjmu potravy, nízká váha nebo pozdní nástup puberty.“
Vliv na předčasné řídnutí kostí v mladším věku mají také různé diety omezující příjem bílkovin, ale i tuků, celiakie, laktózová intolerance apod. Může to být i výživa matky v těhotenství. „Určitě je u těchto rizikových skupin vhodné udělat denzitometrické vyšetření, které dle výsledku pak opakovat za 1 rok až 5 let. Rizikem osteoporózy je imobilita, což po větším úraze s upoutáním na lůžko nebo omezením pohyblivosti může nastat. Proto se doporučuje po takových úrazech aplikovat speciální léčivo.
Denzitometrické vyšetření bývá doporučováno také u dívek, které po 15 roku trpí amenoreou (úplnou absencí menstruace po dobu minimálně 3–6 měsíců nebo absencí první menstruace do 15 let věku),“ přiblížil MUDr. Radomír Maráček.
Nebezpečné sezení
Praktická lékařka Barbora Oravcová předpokládá, že sedavý styl života mladých lidí přinese do budoucna velmi pravděpodobně problém i v oblasti zdraví kostí. „Pokud má lékař jakékoli odbornosti podezření na osteoporózu v mladším věku, může pacienta odeslat na denzitometrické vyšetření. Těchto pacientů máme také celou řadu. Pravidelně k nám dochází ženy s hormonální onkologickou léčbou, revmatologičtí pacienti nebo i pacienti z ortopedických ambulancí po zlomenině. V tom vidíme ochotu lékařů téma kostí řešit a včas je k vyšetření posílat,“ upřesnila lékařka.
Preventivní prohlídky na denzitometru jsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Vyšetření je možné na základě žádanky, kterou vystavuje praktický lékař, gynekolog nebo specialista. Vyšetření se provádí u rizikové skupiny populace, tj. u žen v menopauze, nebo ve věku nad 65 let a mužů nad 70 let a u vybraných diagnóz.
