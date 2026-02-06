Slibují hory doly, realita je past
Scénář je jako přes kopírák. Na ulici nebo přímo u dveří vás osloví „sympaťák“ v saku. Tvrdí, že dělá průzkum pro VZP nebo že vám nese skvělou zprávu: „Máme pro vás 5 000 korun na kroužky pro děti!“ Stačí jen jeden podpis, aby se vědělo, že jste o bonusu slyšeli.
„Při detailním šetření vyšlo najevo, že za nekalými postupy bývají profesionální ‚náborářské‘ firmy, jejichž pracovníci se vydávají za zaměstnance VZP ČR. Klienty oslovují nejen na ulici, ale často také přímo u nich doma. Záminkou bývá účast ve fiktivním průzkumu nebo nabídka neexistujícího bonusu,“ vysvětluje Ivan Duškov, náměstek ředitele VZP pro služby klientům.
Jenže v tom je ten háček!
Podpisem na tabletu nebo papíru se nevědomky odhlašujete od VZP a registrujete se k úplně jiné pojišťovně. „Náhončí“ za každou takovou duši dostávají tučné provize a je jim úplně jedno, že vám tím způsobí obří problémy.
Šok u lékaře: „Vy už k nám nepatříte!“
Mnoho podvedených se o podfuku dozví až ve chvíli, kdy je nejhůř. V lékárně jim neplatí recept. U doktora jim oznámí, že jejich nová pojišťovna nemá s ordinací smlouvu. V poštovní schránce najdou cizí kartičku pojištěnce, kterou si nikdy neobjednali.
Kde řádí nejvíc?
Podvodníci se soustředí hlavně na Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj, ale pozor by si měli dát lidé po celé republice. Jsou to profesionální firmy, které dříve lidem vnucovaly drahé energie nebo nevýhodné tarify. Teď kšeftují s vaším zdravím!
Jak se bránit?
VZP nikdy nechodí po bytech: Pokud vám někdo klepe na dveře a tvrdí, že je z pojišťovny, je to lhář.
Podpis si hlídejte: Nikdy nic nepodepisujte na ulici, ani za slib peněz „na ruku“.
Už jste naletěli? Okamžitě volejte linku VZP 952 222 222 nebo běžte na pobočku. Pojišťovna může podvodnou registraci zrušit a vrátit vás zpět.
