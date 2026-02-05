Rakovina prostaty je zpočátku velmi tichým a nenápadným nepřítelem. „Rakovina prostaty může dlouhou dobu probíhat bez varovných příznaků. Právě proto má testování PSA u mužů po padesátce zásadní význam – dokáže odhalit problém v době, kdy je léčba velmi úspěšná.
Vyšetření probíhá formou jednoduchého odběru krve na stanovení hladiny PSA, jehož zvýšené hodnoty mohou signalizovat riziko nádorového onemocnění. O zařazení do programu informuje praktický lékař nebo urolog během preventivní prohlídky, následný postup se odvíjí od výsledku testu – při zvýšených hodnotách následuje podrobnější urologické vyšetření,“ říká prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA.
Včasná diagnóza rozhoduje
Klíčovou roli proto hraje včasné vyhledávání onemocnění prostřednictvím organizovaného screeningu, který v České republice funguje od roku 2024. Program časného záchytu karcinomu prostaty je určen mužům ve věku 50 až 69 let a jeho cílem je zachytit nádor dříve, než začne způsobovat jakékoli obtíže.
„Pětileté relativní přežití mužů léčených s karcinomem prostaty je v posledních letech mimořádně vysoké a dosahuje 98,5 %. Pokud je nádor zachycen v časných stadiích I a II je pětileté relativní přežití stoprocentní. Zásadní rozdíl však nastává u pokročilého stadia IV. stupně, kde pětileté přežití klesá na 53,2 %. Tyto údaje jasně ukazují, jak významně může včasná diagnóza ovlivnit prognózu a úspěšnost léčby,“ říká k důležitosti prevence PhDr. Karel Hejduk, vedoucí Národního screeningového centra ÚZIS ČR, které screeningové programy v ČR zastřešuje.
„Díky tomuto systematickému postupu lze odhalit nádory v počátečních stadiích, kdy jsou léčebné možnosti nejúspěšnější a výrazně snižují riziko rozvoje pokročilého onemocnění. Organizovaný screening tak představuje zásadní krok ke zlepšení péče o mužské zdraví a nabízí možnost získat jistotu i v době, kdy se cítí zcela bez potíží,“ dodává k programu Hejduk.
Kampaň „Ukaž rakovině záda“ motivuje k prevenci
Aby se o možnostech včasného vyšetření dozvědělo co nejvíce lidí, vznikla celostátní kampaň Ukaž rakovině záda, kterou realizuje Národní screeningové centrum ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví. Jejím cílem je motivovat veřejnost, aby se nebála preventivních prohlídek a využila možnost bezplatného vyšetření v rámci programu časného záchytu karcinomu plic.
Kampaň probíhá od listopadu 2025 do března 2026 a kromě screeningu plic upozorňuje i na další onkologické programy: pro tlusté střevo a konečník, prsa, děložní hrdlo a prostatu. „Chceme, aby lidé pečovali o zdraví dřív, než se objeví potíže. Prevence by měla být přirozenou součástí života. Když k ní přistoupíme včas, můžeme žít déle a kvalitněji,“ dodává PhDr. Karel Hejduk, vedoucí Národního screeningového centra.
