Doplňky stravy jsou druhem potravin, nejsou léčiva, a tedy neléčí. Účinné látky obsahují obvykle jen v malých množstvích, jde zejména o vitaminy, minerální látky, omega-3 mastné kyseliny, lutein, výtažky z bylin a podobně. Slouží jako pouhý doplněk jídelníčku, třeba když má člověk prokazatelný nedostatek některých živin.
Sledována je pouze jejich bezpečnost. Výroba a složení podléhají pravidlům v rámci Evropské unie i Česka. Oproti lékům se u nich ale NEkontroluje účinnost!
Problém však nastává na internetu, kde zdravotní nezávadnost zaručit nelze. „Stále častěji se setkáváme s pochybnými e-shopy a reklamními weby, které cílí především na zranitelné skupiny spotřebitelů. Slibují vyléčení různých chorob nebo rychlé zhubnutí. Tváří se jako české, ale jsou ze zahraničí a dochází u nich k nekalým obchodním praktikám,“ upozorňuje Jindřich Pokora ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce.
Mohou i ublížit
- Doplňky nejsou léky, potíže řešte s lékařem.
- Před nákupem se poraďte s lékárníkem, lékařem nebo nutričním terapeutem.
- Nikdy nepřekračujte doporučenou denní dávku. Vitaminem C se člověk nepředávkuje. Například vitaminy A či D mohou způsobit vážné potíže.
- Chybějící živiny umí doplnit, ale pozor na zázračné sliby.
- Nakupujte u důvěryhodných prodejců, ideálně v lékárně.
- Čtěte etikety. Doplňky s reklamou na internetu často za více peněz obsahují méně účinné látky než podobné bez propagace.
TABLETKOU NEZHUBNETE
„Neexistují doplňky stravy, které by detoxikovaly organismus, zaručeně způsobily hubnutí, měnily pH těla, nebo dokonce odčervovaly člověka,“ uvedla Daniela Winklerová z oddělení pro bezpečnost speciálních druhů potravin Státního zdravotního ústavu. Pokud něco takového reklama slibuje, jde o klamání spotřebitele.
