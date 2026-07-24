Rozsáhlý požár budovy číslo 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně se zapsal do historie jako jedna z nejničivějších událostí v regionu za poslední léta. Škoda obuvnické firmy Vasky se šplhá až ke 180 milionům korun.
Zakladatel firmy Václav Staněk mluví o tom, že oheň mohla založit prasklá žárovka. Je to ale opravdu tak jednoduché? Na to, co se děje pod povrchem a jak se takové požáry vyšetřují, se pro odborný portál oPojištění.cz podíval Jakub Volný, projektant požární bezpečnosti ze společnosti BF PRO CZ, s.r.o.
Plameny klamou
Z fotek a videí, která obletěla sociální sítě, to vypadalo jako scéna z katastrofického filmu. Ohnivé jazyky šlehající z oken a hustý dým pohlcující celé patro. Podle Jakuba Volného ale právě tyto první dramatické záběry mohou vyšetřovatele svést na falešnou stopu.
„Kouř se může šachtami, prostupy nebo vnitřními dutinami dostat do jiné části budovy dříve, než si jej někdo všimne. Prostor, ze kterého byly poprvé hlášeny plameny, proto vůbec nemusí být místem vzniku požáru,“ vysvětlil expert. Ohnisko hrůzy tak mohlo doutnat úplně jinde, než kam směřovaly první proudy vody hasičů.
Bylo ve skladu moc bot?
To, co bude nyní zajímat vyšetřovatele i pojišťovny nejvíce, nejsou jen ohořelé trosky, ale hlavně stohy papírů. Staré průmyslové objekty mají často svá nejlepší léta za sebou a jejich takzvaná požární bezpečnost musí podle Volného přísně odpovídat současnému využití. Nemůžete prostě vzít historickou halu a naskládat do ní krabice až po strop, pokud na to není budova připravená.
„Důležité bude porovnání skutečného využití budovy se schválenou projektovou dokumentací, respektive se zkolaudovaným stavem. Prověřovat se může množství skladovaného materiálu, jeho charakter a stav požárně bezpečnostních zařízení,“ naznačuje expert, kde by mohl být zakopaný pes.
Rozdíl mezi dokumentací a provozem podle Jakuba Volného často vzniká postupně. „Nájemce přidá další regály nebo začne využívat původně volnou místnost jako sklad. Později se zvýší objem zásob. Každá změna může působit jako drobný provozní krok, jejich součet však dokáže zásadně změnit podmínky celého podlaží. Kontrola proto musí zachytit skutečný stav v běžném pracovním dni. Samotná existence dokumentace neposkytuje dostatečnou informaci o tom, zda jsou její podmínky v praxi dodržovány," vysvětluje odborník.
Zjednodušeně řečeno: Pokud bylo v devátém patře budovy 34 uskladněno více hořlavého materiálu, než úřady původně povolily, může to znamenat obrovský problém nejen pro majitele objektu, ale i při vyplácení pojistek.
Konspirace, nebo fatální selhání?
Mladý milionář a majitel Vasky Václav Staněk se od začátku potýká se spekulacemi zlých jazyků o pojistném podvodu. Sám se jim tvrdě brání a vysvětluje, že firmu plameny zasáhly na nejcitlivějším místě a v nejméně vhodnou dobu. Slova odborníka Jakuba Volného ukazují, že za peklem ve Zlíně nemusí být žádný zlý úmysl, ale zkrátka fatální podcenění prevence nebo obnažení slabých míst staršího průmyslového objektu.
Kde přesně přeskočila smrtící jiskra a zda za obří požár může skutečně jen banální prasklá žárovka, nebo přetížení celého objektu nad povolené limity, teď budou muset vyšetřovatelé složitě rozklíčovat z popela a ohořelých konstrukcí.