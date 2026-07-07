Tábor může být sázkou do loterie. Na rozdíl od ní je ale možné za úraz i zničené věci požadovat odškodnění. Sliby, které neodpovídají realitě, je možné reklamovat a žádat peníze zpět. Vždy je třeba rychle reagovat a nenechat se odbýt.
Kdo odpovídá za úraz?
Zlomil si váš potomek na táboře ruku, nebo vymknul kotník? Ve většině případů můžete požadovat náhradu újmy na zdraví. A nejen po tom, kdo úraz způsobil (např. jiné dítě), ale i po vedoucím, který zanedbal náležitý dohled. Záleží ale na okolnostech. „Mohou nastat situace, kdy se pořadatel nebo vedoucí odpovědnosti zprostí, například když si dítě úraz zaviní samo. Třeba tak, že i přes opakovaný zákaz nedodrží bezpečnostní pokyny a v důsledku toho dojde k úrazu,“ vysvětluje Tomáš Smolík z D.A .S. Generali Česká pojišťovna.
Posudek vystaví lékař
„Výše nároku na odškodnění závisí na úrazu. Bolestné se určuje na základě posudku o bolestném, který zpracovává lékař. V případě běžnějších úrazů typu výronu kotníku se bavíme typicky o bolestném v řádu tisícikorun, u zlomené nohy již může bolestné představovat nižší desítky tisíc korun,“ dodává.
Krok za krokem k odškodnění
Požadujete za zranění dítěte náhradu újmy na zdraví? Budete muset dokázat, že újma, za kterou požadujete náhradu, skutečně vznikla a v jakém rozsahu. „Pokud se vám odpovědnost podaří prokázat, můžete u osob nebo jejich zákonných zástupců požadovat náhradu újmy na zdraví, konkrétně bolestné, náklady spojené s léčbou, náklady spojené s následnou péčí o zdraví a náhradu za ztížení společenského uplatnění,“ říká advokát Roman Moussawi a popisuje postup.
➤ Vyčíslete svůj nárok.
➤ Zajistěte si maximum důkazů (např. lékařské zprávy, fotografi e zranění apod.). ➤ Zjistěte, zda existují svědci.
➤ Zkuste se smírně dohodnout s pořadateli dětského tábora a osobou, která se na vzniku újmy podílela (např. oddílový vedoucí, rodič dítěte, které vaše dítě zranilo). Zašlete dopis, ve kterém situaci popíšete, sdělíte, jaká újma vznikla a jakou náhradu požadujete. V dopisu je dobré uvést lhůtu, do které čekáte jejich vyjádření. Vše, co si smírně dohodnete, mějte písemně!
➤ Pokud dohoda není možná, musíte se obrátit na soud.
Za zničené věci náhradu (ne)čekejte
Vrátilo se dítě z tábora bez tabletu, se zničeným mobilem nebo rozbitými brýlemi? Získat odškodnění nebude snadné. „Pokud by se na zničení nebo poškození věci podílelo jiné dítě, bude záležet na jeho stáří. Pokud by bylo starší 13 let a bylo schopné posoudit následky svého jednání (např. že mobil se vhozením do potoka zničí), muselo by škodu nahradit. U dětí mladších 13 let by škodu nahrazoval ten, kdo nad nimi zanedbal náležitý dohled (nejčastěji oddílový vedoucí),“ vysvětluje advokát Moussawi. „Často je možné škodu požadovat jak po dítěti (rodičích), tak i po pořadateli tábora, a to společně a nerozdílně. Tedy že si může poškozený v zásadě vybrat, po kterém z těchto odpovědných subjektů bude škodu požadovat,“ dodává Mgr. Smolík.
Jak postupovat
● Zajistěte důkazy a nezapomeňte si schovat zničené věci a účty za jejich opravu. Použít můžete i fotografie.
● Napište jak pořadateli dětského tábora, tak tomu, kdo se na vzniku újmy podílel (např. oddílový vedoucí). Popište přesně situaci.
● Vyčíslete částku, kterou požadujete, a termín, do kdy čekáte vyjádření.
● Zkuste se dohodnout »po dobrém«, na čem se domluvíte, mějte písemně.
● Pokud se nedohodnete, obraťte se na soud.
Lživé sliby můžete reklamovat
Nasliboval pořadatel tábora příjemné ubytování, skvělé hygienické podmínky a vynikající stravu? Pokud něco z toho nesplnil a děti mrzly v děravých stanech, byly o hladu a chodily na kadibudku, můžete tábor reklamovat a chtít vrátit část zaplacené ceny.
Jak postupovat
● Písemnou reklamaci co nejdříve pošlete pořadateli tábora.
● Popište problém, a pokud to jde, doplňte reklamaci důkazy.
● Uveďte, jakou výši slevy požadujete.
● Pořadatel tábora by se vám k reklamaci měl vyjádřit ve lhůtě 30 dnů.
● Pokud se neozve nebo reklamaci zamítne, zbývá soud.
Myslete dopředu a »za roh«
Na možné problémy na táboře je dobré myslet předem. Řada rodičů počítá s tím, že dítě je během tábora chráněno pojištěním organizátora. „To ale nemusí být samozřejmostí. Pořadatelé totiž nemají zákonnou povinnost pojištění sjednávat,“ říká Andrea Brádlerová z Rixo.cz. Podle ní se vyplatí předem zjistit, zda pojistka existuje a na jaké situace se vztahuje.
„Ani absence pojistky neznamená, že by se rodiče nemohli domáhat případné náhrady škody. Pokud by došlo k pochybení na straně organizátora, nesl by za vzniklou újmu odpovědnost bez ohledu na to, zda je pojištěný, či nikoliv,“ dodává.