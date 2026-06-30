Podle nejnovější studie Visa využívá dnes AI při přípravě cest téměř pětkrát víc Čechů než loni. Spoléhají na ni při hledání inspirace pro cestování nebo nejvýhodnějších nabídek. „Vidíme jasnou změnu v tom, jak lidé využívají umělou inteligenci, a náš výzkum ukazuje, že se tento trend stále více promítá i do plánování cest,“ říká Petr Polák z Visa.
AI plánuje, člověk potvrzuje
Odborníci očekávají, že v budoucnu toho zvládne umělá inteligence daleko víc. „AI nebude pouze doporučovat možnosti, ale bude schopna za uživatele také jednat – například vyhledat a rezervovat cestu podle jeho preferencí nebo vybrat nejvýhodnější dostupnou variantu,“ uvádí Petr Polák. Vždy ale zůstane zachovaná bezpečnost a kontrola. Konečné rozhodnutí i samotnou platbu tak udělá člověk.
Výhody zbytečně leží ladem
Platební karty často nabízejí řadu doplňkových služeb. Mnoho cestovatelů ale tyto výhody nevyužívá naplno. Řada z nich je přitom přímo spojena s cestováním – například vstupy do letištních salonků, slevové programy nebo věrnostní výhody. Mezi nejčastěji využívané benefity mezi českými turisty patří cestovní pojištění ke kartě, účty v cizích měnách a zvýhodněná směna měn v rámci účtu nebo platební karty.
Rada: Přibalte fyzickou kartu
Třetina Čechů plánuje v cizině platit mobilem, hodinkami nebo digitální peněženkou. V některých zemích je ale stále vyžadované placení fyzickou kartou. „Na cesty proto doporučujeme vzít si s sebou i fyzickou kartu jako praktickou zálohu k mobilním platbám,“ doporučuje Petr Polák.
Jak na dovolené platíme?
„Češi při cestách do zahraničí výrazně spoléhají na platební karty a digitální platby. Ve srovnání s jinými obdobími roku představuje léto každoročně až dvojnásobný nárůst objemu útrat. Například v červenci se platby kartami v zahraničí podílejí na celkovém objemu karetních plateb téměř 13 %.
Výrazně roste také popularita plateb mobilem, hodinkami nebo jiným digitálním zařízením. Například v létě 2025 tak v zahraničí proběhla tímto způsobem většina karetních plateb, přibližně 60 %.
Zajímavý je také rostoucí význam dětských a studentských karet – držitelé karet ve věku do 18 let utratí v létě v zahraničí kartou desítky milionů korun a na celkovém objemu zahraničních karetních transakcí se podílejí přibližně půl procentem,“ říká Jitka Haubová, členka představenstva Komerční banky.