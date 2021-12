Reklamovat můžete zboží, u něhož se v průběhu 24 měsíců od jeho převzetí (koupení) vyskytne nějaká vada, která ale nebyla způsobena vaší vinou. „Podstatné je, jak dlouho od zakoupení zboží ho půjdete reklamovat,“ vysvětluje Zelený.

Nejsilnější v kramflecích jste totiž v prvních šesti měsících. Pokud se během nich projeví u zboží vada, má se za to, že existovala již při jeho převzetí. „Je na podnikateli, aby prokázal bezvadnost zboží, pokud o to nastane spor,“ zdůrazňuje právník.

Reklamuje dárce

Reklamovat zboží může jen kupující. Tedy v případě dárku jeho dárce. V praxi se to sice většinou neřeší, pokud máte doklad o koupi, ale může nastat problém v případě koupě přes e-shop, kde má původní kupující svou registraci. Pak je nejvhodnější, aby to byl on, kdo reklamaci vyřídí.

Náklady nese prodejce

Náklady reklamace nese prodávající a nemůže po vás požadovat jejich proplacení ani v případě, že je vaše reklamace neoprávněná. Někdy se obchodník pokusí zajistit si náhradu vynaložených nákladů tím, že vám zboží ze zamítnuté reklamace zašle na dobírku. Takové jednání si už ale koleduje o podnět ČOI.

Trvejte na protokolu

Při každé reklamaci vám prodávající musí vystavit reklamační protokol. Ten by měl obsahovat přinejmenším:

✔ datum uplatnění reklamace

✔ vytýkanou vadu (obsah reklamace)

✔ vámi požadovaný způsob vyřízení

✔ popis stavu zboží v době uplatnění reklamace (to je důležité pro případ, že by se zboží vrátilo z reklamace poškozené)

Při vyzvednutí zboží vyžadujte potvrzení

Přišli jste si pro reklamované zboží?

Musíte obdržet:

✔ potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace

✔ potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, jde-li o opravu

✔ případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace (pozor, odůvodnění zamítnutí reklamace by mělo být důkladné, obzvláště v období prvního půl roku od koupě zboží)

„Pokud tomu tak není, případně důvody zamítnutí nesedí, rozhodnutí rozporujte. Pokud nebude s prodávajícím rozumná řeč, máte možnost využít služeb soudního znalce,“ radí právník.

Rada: Po zamítnutí reklamace se můžete obrátit na mimosoudní řešení sporů při ČOI nebo na soud.

Oprava, výměna, nebo sleva?

U drobných nepodstatných vad můžete volit především mezi odstraněním vady, opravou a slevou z kupní ceny. „U podstatnějších vad máte více možností - odstoupení od smlouvy (tedy vrácení zboží a peněz), dodání nové bezvadné věci a opět opravu či přiměřenou slevu,“ upřesňuje právník.

Pozor! Pokud to neuděláte při uplatnění reklamace nebo bezodkladně po něm, zvolí způsob vyřízení prodejce – a často ten pro něj nejpříhodnější způsob nebude pro vás nejvýhodnější.

30 dní a dost

Prodávající musí reklamaci včetně odstranění vady stihnout do 30 dnů od jejího uplatnění, jinak se dopustí podstatného porušení smlouvy, což vám umožňuje od ní odstoupit a chtít vrátit peníze.

Nejčastější fígle prodejců

Fígl: Originál účtenky

Tvrdí prodejce, že bez originálu účtenky není reklamace možná? Omyl! Stačí i fotka účtenky v mobilu nebo výpis z účtu.

„V některých případech se dá koupě prokázat i svědeckou výpovědí. Podle zákona o ochraně spotřebitele sice při reklamaci musí zákazník dokázat, že u prodejce zboží zakoupil, ale o originálním dokladu zákon nemluví,“ uvádí právník.

Fígl: Původní obal

Odmítá prodejce reklamaci, protože už nemáte původní obal? Nepotřebujete ho! „Prodávající není oprávněn jakkoli omezovat vaše právo věc reklamovat a klást podmínky, které zákon nevyžaduje. K takovým požadavkům se nepřihlíží,“ upřesňuje právník.

Fígl: Cizí problém

Odmítá se prodejce reklamací zabývat, protože reklamovaná věc pochází ze zahraničí? Nedejte se! Prodejce musí přijmout reklamaci vadného zboží, které jste u něj zakoupili.

Fígl: Není tu šéf!

Není reklamace možná kvůli údajně nepřítomnému vedoucímu provozovny? „Na prodejně musí být vždy přítomen pracovník pověřený vyřizováním reklamací, takže se nenechejte odbýt tím, že vedoucí zrovna není »na place«,“ radí Zelený.

