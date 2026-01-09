Tipy na víkend: Tři králové přijedou! Pochod švihlé chůze i Krakonoš na náměstí

    Druhý lednový týden bude pokračovat zimní počasí. I když se v sobotu čeká lehké oteplení, v neděli opět přituhne. Čeká se i intenzivní sněžení. Není ale důvod sedět doma, ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz  pro vás připravili několik tipů na výlety.

  • 1.

    Pochodem za třemi krály

    *Praha - Již 58. ročník pochodu Tříkrálová Okoř. Startuje v sobotu mezi 7.30 až 9 hodin u staré školy v Praze Vokovicích. Vybrat si můžete z několika tras na 13, 16 (nevede přes Okoř), 28 a 44 km. Hrad Okoř bude zpřístupněn od 10 hodin. U kaple v Číčovicích bude probíhat prodej rozličného občerstvení. V cíli v Roztokách vás uvítají tři králové. Cíle je nutné dosáhnout do 17.30 hodin.

     

    *Slaný - Vydejte se v sobotu na Tříkrálový pochod na Řípec. Tradiční zimní turistická akce nabídne dvě trasy a cíl v Královickém dvoře se slavnostním příjezdem Tří králů, hudbou a venkovským programem. Startuje se v 8.30 ve Slaném. Připravena jsou trasy dlouhé 10 a 20 km.

    Za třemi krály můžete vyrazit pochodem.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 2.

    K M B ve skanzenu

    Rozloučení s vánočními svátky v Muzeu lidových staveb v Kouřimi se koná v sobotu. Kromě obchůzky tří králů se můžete těšit na ukázky řemesel, povídání o vánočních zvycích či o lidovém věštění osudu v příštím roce. Nebudou chybět ani rukodělné dílny pro děti i dospělé a stylové občerstvení.

    Rzloučení s Vánoci ve skanzenu v Kouřimi.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 3.

    Výstava morčat

    Mezinárodní setkání chovatelů morčat hostí v sobotu od 10 hodin Toulcův Dvůr v Praze 10. K vidění budou morčata krátkosrstá, dlouhosrstá i bezsrstá. Posuzováni budou i morčecí voříšci. Na výstavu 60 chovatelů přiveze zhruba 200 morčat.

    Výstava morčat v Praze.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 4.

    Náš chovatel

    Na výstavišti v Lysé nad Labem bude v pátek a v sobotu k vidění více než 1 000 holubů, více než 500 králíků a více než 150 kusů vodní i hrabavé drůbeže. Koná se tu 20. ročník středočeské výstavy drobného zvířectva.

    Výstava drobného zvířectva v Lysé nad Labem.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 5.

    Krakonoš na náměstí

    V Jilemnici mají na náměstí u radnice po dvouleté odmlce šestimetrového sněhového Krakonoše. Loni ho nemohl výtvarník Josef Dufek s pomocníky vytvořit kvůli nedostatku sněhu a o rok dříve tam byla sněhová socha hraběte Jana Nepomuka Harracha. Sněhová díla tu mají dlouholetou tradici, první vznikla už na začátku 20. století. Krakonoš tu zůstane, dokud počasí dovolí.

    Krakonoš na náměstí v Jilemnici.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 6.

    Závod na rohačkách

    Mezinárodní závod v jízdě na saních rohatých se koná v sobotu od 12.30 ve Ski areálu Černá Voda – Orlické Záhoří. Zúčastnit se může kdokoliv, tzv. rohačky budou k zapůjčení.

    Závod na rohačkách v Orlickém Záhoří.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 7.

    Švihlopochod

    Ke švihlému pochodu Brnem se můžete přidat v sobotu. Sraz na rozcvičku je ve 13.45 u sochy spravedlnosti na Moravském náměstí. První výkop pochodu bude ve 14 hodin a švihlopochod skončí kolem 15.30 v Denisových sadech pod obeliskem. Očekává se účast kolem 200 až 300 účastníků. Akce je inspirovaná britskou komediální skupinou Monty Python, zejména jejím sketchem o švihlé chůzi.

    Pochod švihlé chůze v Brně.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 8.

    Křišťálová zahrada

    V Botanické zahradě v Praze začal druhý ročník světelné výstavy Křišťálová zahrada, pořádané pod záštitou České komise pro UNESCO. Skleněné instalace Jiřího Pačinka znovu rozzářily zimní Troju a doprovází je hudba Prague Philharmonia i večerní videomapping. Letos se instalace rozšířily do nových částí areálu a k vidění jsou až do 15. února stovky objektů, které vznikaly z tun skla a železa. Více čtěte ZDE

    Křišťálová zahrada v Troji nabízí stovky skleněných instalací Jiřího Pačinka, nasvícené zimní expozice a večerní světelnou podívanou. Výstavu podpořili také ambasadoři z řad známých herců a umělců.
    Autor: Blesk:FOTO:CNC/ KAREL KOPAC

  • 9.

    Do metropole připlul Titanic

    Stovky skutečných exponátů, které byly vyzdviženy ze dna oceánu, věrné rekonstrukce kajut, francouzské kavárny a dalších prostor včetně vybavení či nádobí. Příběhy pasažérů a posádky i dobrodružná hra za pokladem oceánu. To je unikátní výstava Titanic, kterou po celém světě navštívily miliony návštěvníků. Nyní „doplula“ i na výstaviště v Praze-Letňanech a k vidění tu bude do 22. května. Více čtěte ZDE

    Na výstavišti v pražských Letňanech je k vidění světová výstava Titanic.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 10.

    Kouzelný Wonderland

    V rozsáhlém areálu je k vidění na 200 světelných instalací - od obřích pand přes pravěkou vesnici s mamuty a dinosaury až po magický světelný tunel s medúzami či pohádkovými postavami. Park nabízí i venkovní atrakce včetně kolotočů, vláčků či autíček. Zábavný areál Wonderland v Praze Letňanech můžete navštívit do 11. ledna.

    Zábavný park Wonderland v Praze Letňanech.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 11.

    Cesta světlem

    V několika městech republiky opět ožije unikátní světelná podívaná. V Praze ve Žlutých lázních se můžete vydat na procházku evropskými měst kolem ikonických staveb. Zavítat sem můžete až do konce ledna každý den od 16 do 21 hodin. Více čtěte ZDE  Další světelná instalace je na hradě Špilberk v Brně. K vidění je tu více než stovka světelných objektů, které odkazují k historii města. Zavítat sem můžete do 11. ledna. I areál Dolních Vítkovic v Ostravě ožil světly, do konce roku se odtud můžete vydat na cesta do vesmíru.

    Světelná podívaná ve Žlutých lázních v Praze vás provede evropskými metropolemi.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 12.

    Ledové sochy

    Ice Magic je kouzelná výstava ledových soch plná barev, světel a fantazie. Více než 50 ledových postaviček ve 14 tematických světech a nejdelší ledovou skluzavku v Evropě najdete u OC Westfield Černý Most v Praze až do 18. března.

    Ice Magic je výstava ledových soch v Praze.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 13.

    Body Worlds

    Kontroverzní výstava lidských těl Body Worlds je zpět v Česku. V prostorách OC Westfield v Praze na Chodově je k vidění na 200 exponátů, na kterých můžete vidět veškeré detaily od kůže přes svalstvo, kostru až k nervovému systému. Těla jsou zachycena v pohybu i ve chvílích klidu. K vidění jsou například i srovnání zdravých a nemocných orgánů. Výstavu můžete navštívit do dubna 2026.

    Výstava lidských těl Body Worlds je k vidění v OC Westfield v Praze na Chodově.
    Autor: Blesk:Alexandr Malachovsky

  • 14.

    Světelná zoo

    Ve spodní části Zoo Praha se můžete projít světelnou zahradou. Venkovní interaktivní instalace je úchvatnou podívanou na svět zvířat. Letos nese akce podtitul Divoká Asie a novinkou jsou pohyblivé lampiony, mezi nimiž nechybí tygr sumaterský, irbis, mandelík indický nebo panda červená. Největšími figurami  je slon a nosorožec indický. Celkem projekt představuje 42 zvířecích druhů. Zavítat sem můžete do 16. února.

    Výstava Světelná zoo v Praze.
    Autor: ČTK / Krumphanzl Michal

  • 15.

    Otevřeli Muzeum Prahy

    Po pětileté rekonstrukci se koncem roku otevřela hlavní budova Muzea Prahy na Florenci. Návštěvníci uvidí novou digitální a interaktivní expozici, která vychází z jednoho z nejcennějších exponátů muzea - Langweilova modelu. Vstup do muzea bude nejméně několik prvních měsíců bezplatný.

    Po pětileté rekonstrukci se znovu otevřela hlavní budova Muzea Prahy na Florenci, 6. prosince 2025, Praha. Otevření doprovodil víkendový program se vstupem zdarma.
    Autor: ČTK / Šimánek Vít

  • 16.

    Svět malíře Smetany

    Křemílek a Vochomůrka, Rákosníček, Malá čarodějnice, Racochejl a další spousta pohádkových postaviček ožila díky ilustrátorovi Zdeňku Smetanovi. U příležitosti jeho 100. výročí narození je v Holešovické tržnici v Praze k vidění výstava jeho prací. Ukazuje originály filmových návrhů, skici i volnou malířskou i grafickou tvorbu. Zavítat sem můžete do konce března.

    V Holešovické tržnici v Praze se koná výstava ilustrací a kreseb Zdeňka Smetany.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 17.

    130 let Škody Auto

    Národní technické muzeum  v Praze otevřelo výstavu k 130. výročí založení Škody Auto. Připomíná osobnost Václava Klementa, muže, který stál u zrodu slavné automobilky a významně ovlivnil český průmysl. Vrátíte se tu do začátku 20. století a uvidíte mimo jiné historické motocykly Slavia, původní nábytek z Klementovy pracovny i jeho portrét z roku 1939. Výstava připomíná také legendární značku Laurin & Klement, která dodnes patří k ikonám české techniky. Výstava trvá do 15. března.

    Národní technické muzeum v Praze otevřelo výstavu k 130. výročí založení Škody Auto.
    Autor: Foto Blesk - Tonda Tran

  • 18.

    MegaBrouci v Budějovicích

    Svět hmyzu v každém jeho detailu můžete vidět na Výstavišti v Českých Budějovicích. Unikátní výstava tu představuje mnohametrové modely nejrůznějších brouků. Autor Michal Olšiak tvořil exponáty se svým týmem deset let a každý je zhotoven do nejmenšího detailu, který běžnému oku uniká. Zavítat sem můžete do 12. dubna.

    MegaBrouci na Výstavišti v Českých Budějovicích.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 19.

    Mini pokojíčky

    Do nejmenších detailů jsou propracované mini retropokojíčky, které vystavuje do konce ledna Městské muzeum v Blatné. S neuvěřitelnou trpělivostí a precizností navíc s mnoha detaily je vyrobena například prvorepubliková kuchyňka, obývák, květinářství i kutilova dílna. Více čtěte ZDE

    Mini retropokojíčky v Městském muzeu v Blatné.
    Autor: Blesk:Vlaďka Hradská

  • 20.

    Výstava venuší

    Výstava s názvem Mýtus velké bohyně je další akce k letošnímu 100. výročí nalezení Věstonické venuše. Moravské zemské muzeum vybralo z 500 pravěkých venuší v depozitáři ty nejzajímavější exponáty a vystavilo je v Dietrichsteinském paláci v Brně. Nechybí plastiky z Hlubokých Mašůvek na Znojemsku včetně části sochy zvané Hedvika, která se původní velikostí blížila 60 centimetrům stejně jako venuše nalezené ve Střelicích a Štěpánovicích na Brněnsku, Dukovanech na Třebíčsku nebo v brněnských Maloměřicích. Unikátní výstava potrvá až do podzimu.

    Výstava pravěkých venuší je k vidění v Dietrichsteinském paláci v Brně.
    Autor: Foto Blesk - Zdeněk Matyáš

    Rzloučení s Vánoci ve skanzenu v Kouřimi.
    Rzloučení s Vánoci ve skanzenu v Kouřimi.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

     

     

     

     

