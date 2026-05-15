Tipy na víkend: Svatojánské Navalis! Muzejní noc, aviatický den i rytířské souboje
Máme před sebou převážně propršený víkend. Více deště čekejte v sobotu. Teploty se budou pohybovat kolem 15 stupňů. Není přesto důvod sedět doma, ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz pro vás připravili několik tipů na výlety.
Slavnosti Navalis
Svatojánské slavnosti Navalis jsou oslavou nejznámějšího českého světce sv. Jana Nepomuckého, patrona všech lidí od vody. Jedná se o největší barokní slavnosti na vodě u Karlova mostu v Praze a každoročně mají pevný scénář – zdobení koní na Hradčanském náměstí, slavnostní mši v katedrále sv. Víta, procesí od katedrály přes Karlův most na Křížovnické náměstí a barokní koncert na vodní hladině řeky Vltavy. Program najdete ZDE
Motýlí krása
Do Prahy opětpostuponě doputuje přes 5000 kukel motýlů z různých tropických oblastí, které pro Botanickou zahradu v Praze - Troji zajišťuje motýlí farma ve Stratfordu nad Avonou. Letošní téma odhalí různorodé evoluční strategie a způsoby adaptace. Součástí oblíbené výstavy bude i interaktivní expozice Tajemství motýlího života ve výstavním sále v Ornamentální zahradě, která nabídne zcela nový pohled na jedinečný motýlí svět. Do skleníků můžete zavítat už jen do neděle.
Růžový máj
Celkem 36 stánků, z toho 21 vinařů, degustace růžových vín a klaretů, k tomu vhodná gastronomie, bohatý doprovodný program – to vše nabídne už 15. ročník festivalu Růžový máj. Ten proběhne v sobotu na pravém břehu Vltavy na Rašínově nábřeží v Praze. Festival odstartuje v sobotu v 11 hodin.
Autobusový den
Fanoušci moderní i historické dopravní techniky mohou v sobotu opět zamířit na pražskou Letnou, kde se koná Autobusový den. Připraven je bohatý program v podobě ukázek vozů, projížděk, uvidíte i vyprošťovací techniku v akci, hrát bude DixiBand Městské policie a mnoho dalšího.
Oslava lesů
V sobotu se na 67 místech po celé republice uskuteční celodenní akce Do lesů s Lesy ČR plná zážitků a poznání. Každá lokalita nabídne jedinečný program – někde se vydáte s lesníkem přímo do terénu na delší výšlap, jinde vás čeká pohodový program vhodný i pro rodiny s dětmi. Kam zajít, najdete ZDE
Bedekr Blesku po hradech a podhradí
V letošním bedekru Blesk Extra Speciál najdete tipy na výlety na 50 nejzajímavějších českých a moravských hradů i do podhradí. V obsáhlém paperbacku jsou jedinečné snímky z dronu, letadla i balónu. Najdete zde příběhy, legendy, historii, tipy na restaurace, kavárny i detaily k parkování a vstupnému, dále turistické trasy a cesty na vyhlídky.
Především se můžeme těšit na velkou sadu slevových kuponů v řádu tisíců korun. Zvýhodněné vstupy do hradů, zámků, věží, galerií a na další výstavy. Na historické tramvaje, do divadel, obchodů, na koncerty nebo na masáže. Letos prvně také na festivalovou tour HRADY.CZ. Cena je 99 Kč a koupit můžete u všech dobrých obchodníků a na iKiosek.cz
Svět knihy
Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy se koná do neděle v Křižíkových pavilonech a hale na Bruselské cestě na Výstavišti v Praze Holešovicích. Letošní ročník je zaměřený na krimi a thriller, který osobně přijedou představit soudobí nejen evropští spisovatelé. Připraven je i program pro mladé čtenáře.
Nuselské dvorky
Festival Nuselské dvorky, který v sobotu otevře domovní vnitrobloky v Praze 4 a zaplní je novým cirkusem, divadlem, hudbou i programem pro děti se koná od 10.30 hodin. Kromě řady představen jsou připraveny i nejrůznější workshopy i tvůrčí dílny.
Highland games
Vrh kamenem či závažím do dálky, hod skotským kladivem, hod do výšky balíkem slámy, farmářský běh, hod kládou či přetahování lanem – to jsou disciplíny Highland games. Ty se odehrají za doprovodu skotské hudby a nabídkou stylových dobrot v sobotu od 10 hodin v Úvalech.
Festival jídla a zahrádkaření
Na Výstavišti v Českých Budějovicích se až do neděle souběžně konají dva oblíbené veletrhy CZECH FOOD EXPO a HOBBY. Na místě to bude vonět čerstvým pečivem, kávou i čokoládou, Navštívit můžete českou i vídeňskou restauraci nebo pivní vesničku. Veletrh zahrádkaření nabídne bezpočet sazeniček i stromů a je připraven i program pro děti. Více čtěte ZDE
Karel IV. slaví narozeniny
Oslava 50. narozenin Karla IV. na hradě ve Velharticích bude velkolepá. Pozvaní jsou rytíři, tanečnice, hudebníci. Očekávají se šermířskými souboje. Jakou zábavu pro císaře připravil jeho služebník a přítel Bušek mladší, můžete o víkendu zažít i vy.
Akce na hradech a zámcích
*Nižbor - V sobotu uskuteční 10. ročník akce Šermířské setkání na zámku. Součástí jsou i dílničky, divadélko, malý jarmark.
*Děčín - V rámci gotického trhu se můžete n a zámku těšit na historické stanové městečko, katovnu, sokolnická vystoupení, bitvu o město Děčín, dobovou hudba i tance.
*Boskovice - Jezdecké rytířské turnaje, pohádky, žoldnéři i hudebníci e a mnohem víc uvidíte na dalším ročníku akce na hradě. Při víkendovém programu si můžete i zastřílet z kuše, prohlédnout si žoldnéřský tábor, ochutnat spoustu specialit a zažít další aktivity.
*Lešná – Bohatě zdobené komnaty zámku zvou na sobotní Květinovou slavnost. Pro děti je připravena tematická stezka parkem či oblíbené pískohraní. V přízemí zámku budou probíhat tvůrčí dílny – perníková, květinová, medová a zámecká.
*Hukvaldy - Hukvaldské hradní slavnosti zahájí v sobotu novou sezónu. Připraven je dobový průvod, divadélko, největší draci, šermířské souboje, středověké stánky, řemesla a bohatý doprovodný program pro celou rodinu.
Mistrovství kovbojů
Na farmě MK ranch v Hoslovicích v sobotu můžete zažít urputné zápolení o titul Mistra ČR v dobytkářských disciplínách. K vidění bude um závodníků, kteří budou chytat či označovat dobytek. Připraven je i další program.
Letadla nad hradem
Do časů, kdy aviatika byla ještě na počátku, se můžete dostat v sobotu na letišti Kunětická hora u Pardubic. Koná se tu akce Letadla nad hradem, při které uvidíte řadu historických replik, podebatovat můžete s piloty a některé stroje si i zblízka prohlédnout.
Folklor a poutě
*Hlásná Třebáň - Největší přehlídka folkloru ve středních Čechách probíhá každou květnovou sobotu v obcích na Berounsku. Představí se bezmála pět desítek souborů z celé republiky i zahraničí. Součástí akce je bohatý doprovodný program.
*Nepomuk – Od pátku do neděle se koná tradiční Nepomucká pouť. Kromě tradiční pouťové zábavy budou v sobotu 9.45 v kostele požehnány šatičky pro Pražské Jezulátko.
*Hůrky – V sobotu, na den sv. Jana Nepomuckého, se uskuteční tradiční Svatojánská pouť. Začne od 14 hodin mší svatou a od 15 hodin bude připraven venkovský trh na návsi s ochutnávkami a ručními výrobky.
*Brno – Na náměstí Svobody probíhají až do neděle Májové slavnosti.
*Kroměříž - Hanácký den se koná v sobotu od 9 hodin. Vystoupí dětské i dospělé folklórní soubory z blízkého okolí.
Setkání loutkářů
Do Přerova se sjedou loutkáři na celostátní přehlídku amatérských divadel Loutkářské letnice. Divákům se od pátku do neděle představí deset českých souborů.
Muzejní noci
Letošní ročník Festivalu muzejních nocí bude zahájen v pátek ve Znojmě. Kromě prohlídek stálých expozic a výstav nabízí akce již tradičně také řadu doprovodných i kulturních programů. Hned v sobotu otevře svá muzea a galerie Brno. Další zúčastněná města se budou přidávat až do 13. června. Program najdete ZDE
Veletrh minerálů
Fanoušci minerálů, fosílií a šperků mají o víkendu navštívit mezinárodní prodejní výstavu na Výstavišti v Brně. Jde o největší akci svého druhu v Česku, 270 vystavovatelů ze 14 zemí. K vidění budou i rarity jako jsou zkameněliny včetně zkamenělého zubu obřího žraloka. Součástí bude i ukázka rýžování zlata.
Večerníčkovy narozeniny
Pavilon H Výstaviště Brno se proměnil v pohádkovou krajinu a představuje průřez pohádek před spaním pro nejmenší. Večerníček totiž slaví 60 let a na interaktivní výstavě plné známých kulis, kostýmů, animací, postav v životní velikosti a dalších exponátů se potkáte třeba s Krtečkem, Křemílkem a Vochomůrkou, Machem a Šebestovou, Dášeňkou, Cipískem a mnoha dalšími. Výstava tu potrvá už jen do neděle.
Fajné dny
Sedmý ročník akce Dny Fajne rodiny v Ostravě nabídne dosud nejrozsáhlejší program. Zapojí do něj více než 60 organizací. Pro rodiny napříč městem připravily 116 různorodých akcí, které se budou konat od pátku 15. května až do 21. června. Těšit se můžete na Pohádkový les, komunitní pikniky a sousedská setkání nebo hravou rodinnou trasu Spolu na palubě v Komenského sadech. Program najdete ZDE
Czech Press Photo
V Nové budově Národního muzea v Praze jsou k vidění vítězné a další oceněné fotografie 31. ročníku soutěže Czech Press Photo. Celkem je k vidění přes 500 tištěných fotografií a více než 250 snímků v obrazovkách a projekcích od 80 autorek a autorů. Součástí výstavy je také bohatý doprovodný program. Zavítat sem můžete do konce listopadu.
Poklady Přemyslovců
Románský sarkofág svatého Longina, pohřební klenoty Přemysla Otakara II. nebo textilie z hrobu svaté Ludmily a dalších více než 900 vzácných exponátů z více než 70 tuzemských i zahraničních institucí je k vidění v Národním muzeu v Praze na výstavě »Přemyslovci – panovnická dynastie a její doba«. Výstava má ambice zařadit se mezi nejvýznamnější výstavní projekty v evropském kontextu. Navštívit ji můžete do 15. října. Více čtěte ZDEVideoVideo se připravuje ...
Koruna ze Slezské Středy patří k nejvzácnějším exponátům výstavy, její původ ale dodnes není jasný. Blesk.cz - Frederikke Anna Toman
Legiovlak na cestách
Legiovlak opět vyrazil na cestu po českých a moravských železnicích. Unikátní legionářské muzeum na kolejích zastaví do konce listopadu na 24 nádražích. Jestli projede i vaším městem, najdete ZDE
Prezidentské dary
Pražský hrad pořádá výstavu Dary pro prezidenta z daleka i blízka II. Ukáže více než 30 darů, které v loňském roce obdržel prezident Petr Pavel a jeho manželka. K vidění je například ocelový meč z Mongolska, kovový talíř z období šógunátu z Japonska, nizozemský Velkokříž Řádu koruny a další unikáty. Výstava bude v Rožmberském paláci neboli Ústavu šlechtičen do konce roku.
200 let cestovatele Náprstka
Výstavu ke 200. výročí narození cestovatele, sběratele, filantropa i sokola Vojtěcha Náprstka (1826 až 1894) připravilo Náprstkovo muzeum v Praze. Uvidíte zhruba 420 unikátních předmětů. Artefakty z celého světa Náprstkovi posílali cestovatelé z různých zemí. Výstava ho ukazuje jako renesančního člověka své doby.
Titanic v metropoli
Stovky skutečných exponátů, které byly vyzdviženy ze dna oceánu, věrné rekonstrukce kajut, francouzské kavárny a dalších prostor včetně vybavení či nádobí. Příběhy pasažérů a posádky i dobrodružná hra za pokladem oceánu. To je unikátní výstava Titanic, kterou po celém světě navštívily miliony návštěvníků. Nyní „doplula“ i na výstaviště v Praze-Letňanech a k vidění tu bude do 22. května. Více čtěte ZDE
Výstava kostek
Z 15 milionů LEGO kostek jsou vytvořeny desítky modelů, mnoho pohyblivých, některé v životní velikosti včetně například vozu Ferrari. Modely vás zavedou do mnoha pohádek a filmu, mezi dinosaury, k vidění jsou reálné stavby z celého světa. K tomu velká herní zóna. Do OC Westfield na Černém Mostě v Praze můžete zavítat do 6. září.
Cesta kolem světa
Prožít příběh Philease Fogga, který procestoval svět za 80 dní, můžete v interaktivní zážitkové expozici na Chvalském zámku v Praze 9. Příběh výstavy je inspirovaný legendární knížkou Julese Verna. I návštěvník se tak vydá na dobrodružné putování napříč kontinenty, během něhož je čeká celkem devět tematických zastavení, které symbolizují různé kouty světa. Na jednotlivých stanovištích se řeší úkoly a hádanky, návštěvníci získávají indicie k dalšímu pokračování cesty. Zavítat sem můžete do 4. října.
500 let Habsburků
Zámek v Brandýs nad Labem-Stará Boleslav zve na výjimečnou výstavu k 500. výročí Habsburků na českém trůně. K největším lákadlům patří kopie svatováclavské koruny zapůjčená arcivévodou Karlem Habsburským, kopie Řádu zlatého rouna, císařský kočár a další předměty připomínající slavnou habsburskou éru. Výstava je v běžně přístupných částech zámku, ale i v prostorách, které jsou návštěvníkům jinak skryté. Zavítat sem můžete až do konce října.
Muzeum Čtyřlístku
Přímo do oblíbeného komiksu vstoupíte v novém Muzeu Čtyřlístku v Doksech. Muzeum se z jedné místnosti rozšířilo do dalšího prostoru, přibyly velkoformátové ilustrace, které Němeček nakreslil přímo pro muzeum. Součástí jsou také 3D exponáty jako červené autíčko Čtyřlístku nebo Myšpulínova vzducholoď, Fininčina kuchyně, Pinďův strašidelný les a další známé kulisy.
Medvědí stezka
U Stezky korunami stromů v Jánských Lázních se otevřel výběh, ve kterém našli domov medvědi hnědí. Do Krkonoš se tak medvědi vrací po 300 letech. Jde o sourozence z košické zoo Michala a Alici. Posláním Medvědí stezky je především možnost pozorování huňáčů v jejich přirozeném prostředí.
Kult svatých těl
Výstava na hradě a zámku Bečov nad Teplou představuje 18 děl a nabízí detailní pohled na zdobení ostatkových relikviářů a přibližuje tradici uctívání ostatků svatých. Vidět je tu můžete až do konce října. Více o autorovi i dílech čtěte ZDE
Hurvínek a Kašpárek slaví
Na 200 tradičních loutek uvidíte v Muzeu luhačovického Zálesí na výstavě Kašpárek s Hurvínkem oslavují. Slaví totiž 10 let od zápisu loutkového divadla do dědictví UNESCO a za také 100 let od vzniku loutky Hurvínka. Součástí výstavy je i interaktivní herna, kde si děti vyzkouší třeba vodění loutek. Zavítat sem můžete až do konce roku. Za Hurvínkem, Špejblem, Máničkou a Žerykem se můžete do konce května vydat i na hrad ve Strakonicích.
Historie československých hraček
Pohled na vývoj československých hraček od poválečného období až do roku 1990 nabízí výstava »Kdo si hraje, nezlobí!« v Muzeu Komenského v Přerově. K vidění tu budou stovky exponátů ze sbírek i od soukromníků, které vás vrátí do dětství. Výstava připomene také slavné výrobce a návrháře. Přístupná bude do 20. září.
Brno policejní
Návštěvnickým trhákem slibuje být nová výstava v brněnském Technickém muzeu mapující éru prvorepublikové policie v letech 1918 až 1945. K vidění budou historické motocykly, kriminalistické pomůcky, zbraně pachatelů, vyloupená pokladna, ale i děni po okupaci Československa v roce 1939. Výstava vznikla ve spolupráci s Klubem policejní historie Brno, Kromě pondělí a úterý je přístupná každý den až do konce roku.
Napoleon v novém
Zámek Slavkov u Brna hostí novou stálou expozici věnovanou napoleonským válkám. Hlavním lákadlem je virtuální postava Napoleona Bonaparte, která rozmlouvá s návštěvníky přes telefonní sluchátko. Na výstavě je i originál císařovy šavle, jeho lovecké zbraně i cestovního neceséru, který použil ráno v den bitvy u Slavkova. Výstava je otevřena denně.