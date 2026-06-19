Tipy na víkend: Stříbření v Kutné Hoře! Olympiáda dětí, regata v Holešově i koulení sudů
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První letní víkend bude pěkně parný. Místy se čekají teploty až 35 stupňů! Mohou se objevit i bouřky z vedra. Není proto důvod sedět doma, ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz pro vás připravili několik tipů na výlety.
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Olympiáda dětí a mládeže
Na 3500 dětí dorostenců se sjíždí do Prahy, která poprvé hostí Olympiádu dětí a mládeže. Soutěžit budou od neděle do čtvrtka ve 23 disciplínách na několika sportovištích metropole. Slavnostní zahájení se uskuteční na stadionu Slavie v Edenu, kde bude zapálen olympijský oheň. Srdcem her se stane Výstaviště Holešovice, kde se bude konat šest sportů, a především zde vznikne Olympijský dům i zázemí pro ceremoniály a bohatý doprovodný program.
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Hvězdarium na Žebráku
Na Hvězdárně Žebrák se od pátku do neděle chystá největší akce roku: Svítící a nafukovací modely vesmírných těles, odborníci přes astronomii a kosmonautiku, tematické divadlo pro děti, koncerty, prezentace hvězdářské techniky, promítání, pozorování i unikátní světelná show.
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Stříbření v Kutné Hoře
Do Kutné Hory přijede o víkendu král Václav IV. s chotí Žofií a celým dvorem. Připraven je proto honosný program k uvítání – rytířské souboje, dobové tance, žongléři, jarmarečníci a řemeslníci a mnozí další. Jak vypadal středověk v hornickém městě, můžete zažít i vy. Program najdete ZDE
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Bedekr Blesku po hradech a podhradí
V letošním bedekru Blesk Extra Speciál najdete tipy na výlety na 50 nejzajímavějších českých a moravských hradů i do podhradí. V obsáhlém paperbacku jsou jedinečné snímky z dronu, letadla i balónu. Najdete zde příběhy, legendy, historii, tipy na restaurace, kavárny i detaily k parkování a vstupnému, dále turistické trasy a cesty na vyhlídky.
Především se můžeme těšit na velkou sadu slevových kuponů v řádu tisíců korun. Zvýhodněné vstupy do hradů, zámků, věží, galerií a na další výstavy. Na historické tramvaje, do divadel, obchodů, na koncerty nebo na masáže. Letos prvně také na festivalovou tour HRADY.CZ. Cena je 99 Kč a koupit můžete u všech dobrých obchodníků a na iKiosek.cz
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Slavnost královny Johany
Oblíbené Slavnosti královny Johanky v Rožmitále pod Třemšínem se uskuteční v sobotu od 10 hodin. Bohatý program proběhne na hlavním pódiu, na nádvoří zámku, v zámecké zahradě i na náměstí. Hlavní atrakcí je královský průvod v čele s Jiřím z Poděbrad a Johankou.
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Mistrovství v koulení sudů
Mezinárodní pivovarské závody v koulení dřevěného sudu na 300 metrů proběhnou v sobotu od 14 hodin v pivovaru Chodovar v Chodové Plané. Součástí akce je i vystoupení siláka a sraz historických mopedů.
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Letecký den
*Rakovník - Letecká technika od roku 1918 do současnosti se předvede v sobotu od 13 hodin. Uvidíte letové ukázky historických i moderních strojů, statické ukázky techniky a doprovodný program pro rodiny.
*Žamberk - Jubilejní letecký den k 80 letům Aeroklubu Žamberk nabídne v sobotu atraktivní letové ukázky, leteckou akrobacii, seskoky parašutistů i bohatý rodinný.
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Plavení dříví
Jak se dříve plavilo dříví na Schwarzenberském kanále, uvidíte v sobotu na Jeleních Vrších v šumavské Nové Peci. Součástí předvedení zapomenutého řemesla je i mezinárodní vystoupení folklorních skupin z jižních Čech, Horních Rakous a Bavorska.
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Bezva Fest
V sobotu se na Střeleckém ostrově v Litoměřicích uskuteční Bezva Fest, jedna z největších rodinných akcí v Česku. Na děti čeká velký lunapark s kolotoči a atrakcemi, více než 20 tematických zón – od herních a digitálních světů, přes dobrodružnou dinosauří zónu až po kreativní a hravé prostory pro nejmenší děti včetně LEGO světa kostiček a vystoupení řady dětských umělců.
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Slavnost Barchan
Jedna z nejstarších historických lidových slavností ve střední Evropě – Barchan se odehraje od pátku do neděle v Jemnici. Slaví se na paměť královny Elišky Přemyslovny, která ve městě dlela, když Jan Lucemburský bojoval s loupeživými rytíři. Připraven je bohatý středověký program.
- 11.
Jízda multikár
Na polygonu Komárovice u Jihlavy se v sobotu od 11.30 koná sraz multikár. K vidění budou od historických kousků až po ty nejnovějších, včetně originálně a vtipně zrestaurovaných. Společně se pak vydají na spanilou jízdu na zámek Příseka a k Muzeu autíček Našlapaný program je ale připraven pro každého až do večera.
- 12.
Holešovská regata
Soutěž netradičních plavidel se odehraje v sobotu od 15.30 v Holešově a je součástí víkendového hudebního festivalu. V soutěži uspěje ten, kdo předvede nejbláznivější plavidlo v nejbláznivějším kostýmu.
- 13.
Skotské hry
Silácké disciplíny, skotské dudy, kilty, tanec, whisky i keltská historie – to nabízí Highland Games, které se odehrají v sobotu v Brně. Závodníci poměří síly v hodu kládou, vrhu kamenem, hodu balíkem slámy do výšky, hodu závažím do výšky, hod kamennou kabelkou a farmářský běh.
- 14.
Fajné dny
Sedmý ročník akce Dny Fajne rodiny v Ostravě nabídne dosud nejrozsáhlejší program. Zapojí do něj více než 60 organizací. Pro rodiny napříč městem připravily 116 různorodých akcí, které vyvrcholí v neděli. Těšit se můžete na Pohádkový les, komunitní pikniky a sousedská setkání nebo hravou rodinnou trasu Spolu na palubě v Komenského sadech. Program najdete ZDE
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Czech Press Photo
V Nové budově Národního muzea v Praze jsou k vidění vítězné a další oceněné fotografie 31. ročníku soutěže Czech Press Photo. Celkem je k vidění přes 500 tištěných fotografií a více než 250 snímků v obrazovkách a projekcích od 80 autorek a autorů. Součástí výstavy je také bohatý doprovodný program. Zavítat sem můžete do konce listopadu.
V Tereziánském křídle Starého královského paláce Pražského hradu jsou do 13. srpna vystaveny také Nejlepší fotografie přírody soutěže Czech Nature Photo.
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Poklady Přemyslovců
Románský sarkofág svatého Longina, pohřební klenoty Přemysla Otakara II. nebo textilie z hrobu svaté Ludmily a dalších více než 900 vzácných exponátů z více než 70 tuzemských i zahraničních institucí je k vidění v Národním muzeu v Praze na výstavě »Přemyslovci – panovnická dynastie a její doba«. Výstava má ambice zařadit se mezi nejvýznamnější výstavní projekty v evropském kontextu. Navštívit ji můžete do 15. října. Více čtěte ZDEVideoVideo se připravuje ...
Koruna ze Slezské Středy patří k nejvzácnějším exponátům výstavy, její původ ale dodnes není jasný. Blesk.cz - Frederikke Anna Toman
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Legiovlak na cestách
Legiovlak opět vyrazil na cestu po českých a moravských železnicích. Unikátní legionářské muzeum na kolejích zastaví do konce listopadu na 24 nádražích. Jestli projede i vaším městem, najdete ZDE
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Prezidentské dary
Pražský hrad pořádá výstavu Dary pro prezidenta z daleka i blízka II. Ukáže více než 30 darů, které v loňském roce obdržel prezident Petr Pavel a jeho manželka. K vidění je například ocelový meč z Mongolska, kovový talíř z období šógunátu z Japonska, nizozemský Velkokříž Řádu koruny a další unikáty. Výstava bude v Rožmberském paláci neboli Ústavu šlechtičen do konce roku.
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200 let cestovatele Náprstka
Výstavu ke 200. výročí narození cestovatele, sběratele, filantropa i sokola Vojtěcha Náprstka (1826 až 1894) připravilo Náprstkovo muzeum v Praze. Uvidíte zhruba 420 unikátních předmětů. Artefakty z celého světa Náprstkovi posílali cestovatelé z různých zemí. Výstava ho ukazuje jako renesančního člověka své doby.
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Titanic v metropoli
Stovky skutečných exponátů, které byly vyzdviženy ze dna oceánu, věrné rekonstrukce kajut, francouzské kavárny a dalších prostor včetně vybavení či nádobí. Příběhy pasažérů a posádky i dobrodružná hra za pokladem oceánu. To je unikátní výstava Titanic, kterou po celém světě navštívily miliony návštěvníků. Expozice na výstaviště v Praze-Letňanech byla prodloužena do 28. června. Více čtěte ZDE
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Výstava kostek
Z 15 milionů LEGO kostek jsou vytvořeny desítky modelů, mnoho pohyblivých, některé v životní velikosti včetně například vozu Ferrari. Modely vás zavedou do mnoha pohádek a filmu, mezi dinosaury, k vidění jsou reálné stavby z celého světa. K tomu velká herní zóna. Do OC Westfield na Černém Mostě v Praze můžete zavítat do 6. září.
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Cesta kolem světa
Prožít příběh Philease Fogga, který procestoval svět za 80 dní, můžete v interaktivní zážitkové expozici na Chvalském zámku v Praze 9. Příběh výstavy je inspirovaný legendární knížkou Julese Verna. I návštěvník se tak vydá na dobrodružné putování napříč kontinenty, během něhož je čeká celkem devět tematických zastavení, které symbolizují různé kouty světa. Na jednotlivých stanovištích se řeší úkoly a hádanky, návštěvníci získávají indicie k dalšímu pokračování cesty. Zavítat sem můžete do 4. října.
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500 let Habsburků
Zámek v Brandýs nad Labem-Stará Boleslav zve na výjimečnou výstavu k 500. výročí Habsburků na českém trůně. K největším lákadlům patří kopie svatováclavské koruny zapůjčená arcivévodou Karlem Habsburským, kopie Řádu zlatého rouna, císařský kočár a další předměty připomínající slavnou habsburskou éru. Výstava je v běžně přístupných částech zámku, ale i v prostorách, které jsou návštěvníkům jinak skryté. Zavítat sem můžete až do konce října.
- 24.
Muzeum Čtyřlístku
Přímo do oblíbeného komiksu vstoupíte v novém Muzeu Čtyřlístku v Doksech. Muzeum se z jedné místnosti rozšířilo do dalšího prostoru, přibyly velkoformátové ilustrace, které Němeček nakreslil přímo pro muzeum. Součástí jsou také 3D exponáty jako červené autíčko Čtyřlístku nebo Myšpulínova vzducholoď, Fininčina kuchyně, Pinďův strašidelný les a další známé kulisy.
- 25.
Medvědí stezka
U Stezky korunami stromů v Jánských Lázních se otevřel výběh, ve kterém našli domov medvědi hnědí. Do Krkonoš se tak medvědi vrací po 300 letech. Jde o sourozence z košické zoo Michala a Alici. Posláním Medvědí stezky je především možnost pozorování huňáčů v jejich přirozeném prostředí.
- 26.
Kult svatých těl
Výstava na hradě a zámku Bečov nad Teplou představuje 18 děl a nabízí detailní pohled na zdobení ostatkových relikviářů a přibližuje tradici uctívání ostatků svatých. Vidět je tu můžete až do konce října. Více o autorovi i dílech čtěte ZDE
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Sochy z písku
Venkovní výstava Sochy z písku v Písku se letos koná už po dvacáté! Jubilejní edice nese téma „Otava plyne, Písek tvoří“ a nabízí osm originálních pískových soch, které propojují historii, přírodu i současný život města. Výstava je volně přístupná na tradičním místě u Kamenného mostu.
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Historie československých hraček
Pohled na vývoj československých hraček od poválečného období až do roku 1990 nabízí výstava »Kdo si hraje, nezlobí!« v Muzeu Komenského v Přerově. K vidění tu budou stovky exponátů ze sbírek i od soukromníků, které vás vrátí do dětství. Výstava připomene také slavné výrobce a návrháře. Přístupná bude do 20. září.
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Brno policejní
Návštěvnickým trhákem slibuje být nová výstava v brněnském Technickém muzeu mapující éru prvorepublikové policie v letech 1918 až 1945. K vidění budou historické motocykly, kriminalistické pomůcky, zbraně pachatelů, vyloupená pokladna, ale i děni po okupaci Československa v roce 1939. Výstava vznikla ve spolupráci s Klubem policejní historie Brno, Kromě pondělí a úterý je přístupná každý den až do konce roku.Výstava Brno policejní v Technickém muzeu.Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku
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Napoleon v novém
Zámek Slavkov u Brna hostí novou stálou expozici věnovanou napoleonským válkám. Hlavním lákadlem je virtuální postava Napoleona Bonaparte, která rozmlouvá s návštěvníky přes telefonní sluchátko. Na výstavě je i originál císařovy šavle, jeho lovecké zbraně i cestovního neceséru, který použil ráno v den bitvy u Slavkova. Výstava je otevřena denně. Více čtěte ZDEJedním z hlavních magnetů expozice je virtuální císař Napoleon Bonaparte. S návštěvníky mluví přes sluchátko česky, francouzky, německy a anglicky.Autor: Hynek ZdeněkFotogalerie89 fotografií