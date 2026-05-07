Tipy na víkend: Poklad Přemyslovců! Oslavy osvobození, lázně zahajují sezonu
Druhý prodloužený květnový víkend bude příjemný. Čekejte polojasné počasí s teplotami kolem 23 stupňů. Není důvod sedět doma, ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz pro vás připravili několik tipů na výlety.
Přehlídka vynálezů
Přehlídka kreativity, tvořivosti a inovací Maker Faire se koná v sobotu a v neděli na Výstavišti v Praze - Holešovicích. Uvidíte tu nevšední projekty a experimenty z oblastí nových technologií, řemesel, 3D tisku, ale i vyšívání, elektroniky, designu a mnoho dalších. Je to místo, kde každý může ukázat svůj koníček, vychytávku, experiment nebo projekt.
Dny otevřených dveří
*Poslanecká sněmovna – Můžete spatřit sněmovní jednací a reprezentační sály, zasedací místnosti, Thunovský palác i další prostory. Prohlídka začíná u hlavního vchodu v ulici Sněmovní 4, koná se v pátek od 9 do 16 hodin.
*Senát - Kromě historických prostor Valdštejnského paláce se podíváte i do běžně nepřístupných prostor Jednacího sálu nebo Kolovratského paláce. Navštívit sídlo můžete v pátek o 7.30 do 18 hodin.
*Lichtenštejnský palác – Reprezentační palác v Praze na Kampě, kde se konají důležité protokolární akce či konference, bude otevřen v pátek od 10 do 18 hodin.
Motýlí krása
Do Prahy opětpostuponě doputuje přes 5000 kukel motýlů z různých tropických oblastí, které pro Botanickou zahradu v Praze - Troji zajišťuje motýlí farma ve Stratfordu nad Avonou. Letošní téma odhalí různorodé evoluční strategie a způsoby adaptace. Součástí oblíbené výstavy bude i interaktivní expozice Tajemství motýlího života ve výstavním sále v Ornamentální zahradě, která nabídne zcela nový pohled na jedinečný motýlí svět. Do skleníků můžete zavítat do 17. května.
Poberounský festival
Největší přehlídka folkloru ve středních Čechách se koná každý květnový víkend na jiném místě. Tuto sobotu ve Vinařicích, kde uvidíte tradiční lidovou slavnost s krojovaným průvodem, stavbou májky, hudbou i tancem. Celkem se představí bezmála pět desítek souborů z celé České republiky i zahraničí.
Bedekr Blesku po hradech a podhradí
V letošním bedekru Blesk Extra Speciál najdete tipy na výlety na 50 nejzajímavějších českých a moravských hradů i do podhradí. V obsáhlém paperbacku jsou jedinečné snímky z dronu, letadla i balónu. Najdete zde příběhy, legendy, historii, tipy na restaurace, kavárny i detaily k parkování a vstupnému, dále turistické trasy a cesty na vyhlídky.
Především se můžeme těšit na velkou sadu slevových kuponů v řádu tisíců korun. Zvýhodněné vstupy do hradů, zámků, věží, galerií a na další výstavy. Na historické tramvaje, do divadel, obchodů, na koncerty nebo na masáže. Letos prvně také na festivalovou tour HRADY.CZ. Cena je 99 Kč a koupit můžete u všech dobrých obchodníků a na iKiosek.cz
Akce na hradech a zámcích
*Žleby - Kuchtíci a kuchtičky v historických kostýmech se postarají celé tři volné dny o doprovodný program i o zajímavý exkurs do každodenního života na zámku v dobách dávno minulých.
*Pardubice - Zámek provoní tradiční Slavnosti perníku. Připraven je perníkový jarmark, pohádka o Perníkové chaloupce, zdobení perníčků a další program.
*Kašperk - Hradní nádvoří ožije o prodlouženém víkendu ukázkami tradičních řemesel a středověké kuchyně podle původních receptů.
*Cimburk - Šermířský turnaj s vystoupeními, tanci, alchymistou řemesly a sokolníkem se na hradě koná v sobotu od 14 hodin.
*Veveří – Hrad se v sobotu změní ve výcvikové středisko císařských arkebuzírů z třicetileté války. Kromě výcviku si návštěvníci mohou prohlédnout zbraně a zjistit, jak vlastně byly nebezpečné, život v táborech i markytánky.
*Sovinec - Hrad pořádá v pátek jednu z největších a nejatraktivnějších akcí sezóny. Čeká vás velkolepý rytířský turnaj, dramatické střety v těžké zbroji a ukázky středověkých bojových technik tak, jak je znali válečníci minulých staletí.
Den záchranářů
Slavnostní jízda techniky záchranných složek, prezentace složek integrovaného záchranného systému, ukázky vyprošťování osob z havarovaných vozidel, práce psovodů, prezentace hasičů-lezců a další program na Karlově náměstí a na Kmochově ostrově. To je program letošního Dne záchranářů v Kolíně, který se koná v pátek.
Oslavy osvobození
*Rokycany - Program nabídne v pátek odpoledne v Muzeu demarkačních linií pestrý program plný dynamických ukázek. Těšit se můžete na swingový koncert, módní přehlídku dobového oblečení, defilé armád, ukázky vojenské techniky i činnosti Policie ČR.
*Kyšice – Tři dny oslavy, které připomenou vítězství, nabídnou bohatý program od přednášek po ukázky vojenské techniky, výcviku psů, koncertů a dalšího programu.
*Chrudim - Program v pátek nabídne pietní akty i odpolední část pro širokou veřejnost.
Trabanti v ráji
Setkání majitelů a příznivců značky Trabant a se koná celý víkend v areálu kempu v Jinolicích. Sobotní dopoledne v areálu kempu nabídne pásmo soutěží, jízdu zručnosti a burzu náhradních dílů i suvenýrů. Po obědě odstartuje spanilá jízda Českým rájem zakončená na Jičínském náměstí, na kterou večer naváže slavnostní odemknutí sezóny, vyhlášení nejhezčích vozů a volná zábava.
Lázně zahajují
*Mariánské Lázně – Celý prodlužený víkend bude na několika scénách města plno slávy. Konat se budou koncerty, divadelní představení, uvidíte ukázky vzdušné akrobacie, žehnání pramenům se chystá v sobotu od 11 hodin.
*Luhačovice - Otevírání pramenů je největší tradiční slavnost města. Program je postaven na nedělním svěcení pramenů, ostatní dny se můžete těšit na jarmark, koncerty, divadelní představení, kolonu veteránů.
*Karlova Studánka – Zatím vůbec největší akci k zahájení sezony se koná v neděli. Program propojí lázeňskou tradici s kulturou, historií i současnými příběhy. Vystoupí regionální spolky, nebudou chybět dobové kostýmy, ukázky historického knihtisku a další aktivity.
Histo cup na Masarykově okruhu
Pokud chce někdo zažít atmosféru starých časů provoněných benzínem, může o prodlouženém víkendu vyrazit na Masarykův okruh do Brna. Od pátku do neděle tam budou závodit historická auta známá ze závodů Le Mans, monoposty formulí, hřmotný Pontiac Firebird Trans Am, monstrózní Ford GT 40, BMW 635 CSi Hartge, či například Jaguar XJS.
Poklady Přemyslovců
Románský sarkofág svatého Longina, pohřební klenoty Přemysla Otakara II. nebo textilie z hrobu svaté Ludmily a dalších více než 900 vzácných exponátů z více než 70 tuzemských i zahraničních institucí je k vidění v Národním muzeu v Praze na výstavě »Přemyslovci – panovnická dynastie a její doba«. Výstava má ambice zařadit se mezi nejvýznamnější výstavní projekty v evropském kontextu. Navštívit ji můžete do 15. října. Více čtěte ZDEVideoVideo se připravuje ...
- 13.
Prezidentské dary
Pražský hrad pořádá výstavu Dary pro prezidenta z daleka i blízka II. Ukáže více než 30 darů, které v loňském roce obdržel prezident Petr Pavel a jeho manželka. K vidění je například ocelový meč z Mongolska, kovový talíř z období šógunátu z Japonska, nizozemský Velkokříž Řádu koruny a další unikáty. Výstava bude v Rožmberském paláci neboli Ústavu šlechtičen do konce roku.
200 let cestovatele Náprstka
Výstavu ke 200. výročí narození cestovatele, sběratele, filantropa i sokola Vojtěcha Náprstka (1826 až 1894) připravilo Náprstkovo muzeum v Praze. Uvidíte zhruba 420 unikátních předmětů. Artefakty z celého světa Náprstkovi posílali cestovatelé z různých zemí. Výstava ho ukazuje jako renesančního člověka své doby.
Titanic v metropoli
Stovky skutečných exponátů, které byly vyzdviženy ze dna oceánu, věrné rekonstrukce kajut, francouzské kavárny a dalších prostor včetně vybavení či nádobí. Příběhy pasažérů a posádky i dobrodružná hra za pokladem oceánu. To je unikátní výstava Titanic, kterou po celém světě navštívily miliony návštěvníků. Nyní „doplula“ i na výstaviště v Praze-Letňanech a k vidění tu bude do 22. května. Více čtěte ZDE
Výstava kostek
Z 15 milionů LEGO kostek jsou vytvořeny desítky modelů, mnoho pohyblivých, některé v životní velikosti včetně například vozu Ferrari. Modely vás zavedou do mnoha pohádek a filmu, mezi dinosaury, k vidění jsou reálné stavby z celého světa. K tomu velká herní zóna. Do OC Westfield na Černém Mostě v Praze můžete zavítat do 6. září.
Cesta kolem světa
Prožít příběh Philease Fogga, který procestoval svět za 80 dní, můžete v interaktivní zážitkové expozici na Chvalském zámku v Praze 9. Příběh výstavy je inspirovaný legendární knížkou Julese Verna. I návštěvník se tak vydá na dobrodružné putování napříč kontinenty, během něhož je čeká celkem devět tematických zastavení, které symbolizují různé kouty světa. Na jednotlivých stanovištích se řeší úkoly a hádanky, návštěvníci získávají indicie k dalšímu pokračování cesty. Zavítat sem můžete do 4. října.
Muzeum Čtyřlístku
Přímo do oblíbeného komiksu vstoupíte v novém Muzeu Čtyřlístku v Doksech. Muzeum se z jedné místnosti rozšířilo do dalšího prostoru, přibyly velkoformátové ilustrace, které Němeček nakreslil přímo pro muzeum. Součástí jsou také 3D exponáty jako červené autíčko Čtyřlístku nebo Myšpulínova vzducholoď, Fininčina kuchyně, Pinďův strašidelný les a další známé kulisy.
Medvědí stezka
U Stezky korunami stromů v Jánských Lázních se otevřel výběh, ve kterém našli domov medvědi hnědí. Do Krkonoš se tak medvědi vrací po 300 letech. Jde o sourozence z košické zoo Michala a Alici. Posláním Medvědí stezky je především možnost pozorování huňáčů v jejich přirozeném prostředí.
Kult svatých těl
Výstava na hradě a zámku Bečov nad Teplou představuje 18 děl a nabízí detailní pohled na zdobení ostatkových relikviářů a přibližuje tradici uctívání ostatků svatých. Vidět je tu můžete až do konce října. Více o autorovi i dílech čtěte ZDE
Hurvínek a Kašpárek slaví
Na 200 tradičních loutek uvidíte v Muzeu luhačovického Zálesí na výstavě Kašpárek s Hurvínkem oslavují. Slaví totiž 10 let od zápisu loutkového divadla do dědictví UNESCO a za také 100 let od vzniku loutky Hurvínka. Součástí výstavy je i interaktivní herna, kde si děti vyzkouší třeba vodění loutek. Zavítat sem můžete až do konce roku. Za Hurvínkem, Špejblem, Máničkou a Žerykem se můžete do konce května vydat i na hrad ve Strakonicích.
Historie československých hraček
Pohled na vývoj československých hraček od poválečného období až do roku 1990 nabízí výstava »Kdo si hraje, nezlobí!« v Muzeu Komenského v Přerově. K vidění tu budou stovky exponátů ze sbírek i od soukromníků, které vás vrátí do dětství. Výstava připomene také slavné výrobce a návrháře. Přístupná bude do 20. září.
60 let Večerníčku
Pavilon H Výstaviště Brno se proměnil v pohádkovou krajinu a představuje průřez pohádek před spaním pro nejmenší. Večerníček totiž slaví 60 let a na interaktivní výstavě plné známých kulis, kostýmů, animací, postav v životní velikosti a dalších exponátů se potkáte třeba s Krtečkem, Křemílkem a Vochomůrkou, Machem a Šebestovou, Dášeňkou, Cipískem a mnoha dalšími. Výstava tu potrvá do 17. května.
Brno policejní
Návštěvnickým trhákem slibuje být nová výstava v brněnském Technickém muzeu mapující éru prvorepublikové policie v letech 1918 až 1945. K vidění budou historické motocykly, kriminalistické pomůcky, zbraně pachatelů, vyloupená pokladna, ale i děni po okupaci Československa v roce 1939. Výstava vznikla ve spolupráci s Klubem policejní historie Brno, Kromě pondělí a úterý je přístupná každý den až do konce roku.
Napoleon v novém
Zámek Slavkov u Brna hostí novou stálou expozici věnovanou napoleonským válkám. Hlavním lákadlem je virtuální postava Napoleona Bonaparte, která rozmlouvá s návštěvníky přes telefonní sluchátko. Na výstavě je i originál císařovy šavle, jeho lovecké zbraně i cestovního neceséru, který použil ráno v den bitvy u Slavkova. Výstava je otevřena denně od 9 do 17 hodin.