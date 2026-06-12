Tipy na víkend: Otevřené zahrady! Muzejní noc v Praze i den s policií
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Víkend 13. a 14. čevna bude polojasný s teplotami kolem 22 stupňů. Není důvod sedět doma, ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz pro vás připravili několik tipů na výlety.
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Víkend zahrad
Běžně nepřístupné soukromé i zámecké zahrady, parky a arboreta se otevřou právě tento víkend. Mnohé z nich nabízí speciální komentované prohlídky či jiný doprovodný program. Kam zajít, najdete ZDE
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Den policií
Již tradiční Den s policií, strážníky, záchranáři, hasiči i vojáky se odehraje v sobotu na Letenské pláni v Praze. K vidění bude technika, dynamické ukázky záchranářských prací a policejních zásahů, koňské fotbalové utkání a další aktivity. Děti si užijí nejrůznější soutěže nebo klouzání v pěně. V rámci akce proběhne i autogramiáda herců, kteří ztvárnili role policistů ve filmu a televizi.
Podobnou akci – Den záchranářů – můžete navštívit v sobotu od 13 do 17 hodin i v Karlových Varech. I zde budou k vidění ukázky práce i záchranářské techniky.
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Muzejní noci
Letošní ročník Festivalu muzejních nocí vyvrcholí v sobotu od 19 hodin v Praze. Kromě prohlídek stálých expozic a výstav nabízí akce již tradičně také řadu doprovodných i kulturních programů. Kam a kdy zajít, najdete ZDE
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Bedekr Blesku po hradech a podhradí
V letošním bedekru Blesk Extra Speciál najdete tipy na výlety na 50 nejzajímavějších českých a moravských hradů i do podhradí. V obsáhlém paperbacku jsou jedinečné snímky z dronu, letadla i balónu. Najdete zde příběhy, legendy, historii, tipy na restaurace, kavárny i detaily k parkování a vstupnému, dále turistické trasy a cesty na vyhlídky.
Především se můžeme těšit na velkou sadu slevových kuponů v řádu tisíců korun. Zvýhodněné vstupy do hradů, zámků, věží, galerií a na další výstavy. Na historické tramvaje, do divadel, obchodů, na koncerty nebo na masáže. Letos prvně také na festivalovou tour HRADY.CZ. Cena je 99 Kč a koupit můžete u všech dobrých obchodníků a na iKiosek.cz
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Akce na hradech a zámcích
*Kačina – V sobotu tu zažijete řemeslný den s ukázkami nejrůznějších prací včetně přadlen, kosení trávy, bylinkářky a dalších. Připraven je i řemeslný trh a divadélko.
*Neustupov – Atmosféru starých časů nabídnou v sobotu od 13 hodin středověké slavnosti na zámku. Uvidíte historický kostýmovaný průvod, sokolníky, hudbu, divadélko a další program.
*Lobeč - Tradiční sraz auto a motoveteránů se zaměřením na anglické historické vozy se koná v sobotu na dvoře zámku.
*Loket – Na hradě se odehrají a v jeho okolí se o víkendu odehrají Středověké slavnosti purkrabího Půty. Připraveny jsou rytířská klání, kejklíři, hudba, řemeslný trh i historický průvod městem.
*Švihov – Sobota od 11 hodin bude patřit skotským hrám. V areálu vodního hradu uslyšíte skotské dudy, uvidíte silácké klání v hodu kládou nebo vrhu kamenem a v dalších horalských disciplínách.
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Národní myslivecké slavnosti
Největší oslava myslivosti v republice proběhne v sobotu od 9 hodin v Přírodním amfiteátru zámku Konopiště. Prezentována budou plemena loveckých psů, práce sokolníků, moderní ochranu zvěře drony, loveckou hudbu, vrcholem pak bude prestižní Mistrovství republiky ve vábení jelenů.
Za myslivci můžete vyrazit v sobotu i do vojenského újezdu Libavá, kde se koná den Armády ČR spojený s myslivostí, závody chladnokrevných koní a výstavou loveckých psů i kynologií.
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Historická letecká show
Nevídaná letecká show pro malé i velké diváky je připravena na sobotu v Mladé Boleslavi. Unikátní letecká vystoupení doplní historická pozemní technika a dobová atmosféra.
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Galerie na jezerech
Závěrečnou exhibici street artu vyvrcholí v sobotu akce na Proboštských jezerech u Brandýsa nad Labem. V moderním areálu vodních sportů tvoří umělci muraly a velkoplošné obrazy. Vyzkoušet malbu si tu můžete také. Bohatý doprovodný program začíná ve 13 hodin.
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V době Jana Žižky
V areálu Archeoskanzenu Trocnov se v sobotu vrátíte do doby Jana Žižky. Těšit se můžete na velkolepou trocnovskou bitvu, turnaje pro těžkooděnce na dlouhé meče, ukázky středověkých řemesel, ukázky jízdního umění, hudbu, dobovou módní přehlídku, dětskou střelnici a další.
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Athénský šplh
Velká cena v athénském šplhu patří k výjimečným sportovním událostem v ČR. Jedná se o jednu z nejčistších silových disciplín, ve spojení vrcholového výkonu do extrémní výšky. Závodník šplhá bez použití nohou, pouze silou paží. V Novém Městě nad Metují tak v neděli od 10.30 uvidíte šplh do olympijské výšky 14 m a pro nejlepší atlety je připravena i extrémní výzva – lano dlouhé 20 metrů zavěšené na rameni jeřábu. Půjde tedy o šplh do úrovně sedmého patra.
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Dopravní nostalgie
Centrum Brna se o víkendu opět promění v živé muzeum plné historických tramvají, autobusů a parních vozů. Během víkendu opouštějí depozitáře Technického muzea v Brně a retro-sbírku DP unikátní technické památky. Program začíná velkou výstavou historických vozidel v srdci Brna, ve kterých je možné se svézt. Akci doplňují kostýmované posádky a vystoupení flašinetářů.
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Bezva Fest
V sobotu se za OC Plaza ve Slavkově u Brna uskuteční Bezva Fest, jedna z největších rodinných akcí v Česku. Na děti čeká velký lunapark s kolotoči a atrakcemi, více než 20 tematických zón – od herních a digitálních světů, přes dobrodružnou dinosauří zónu až po kreativní a hravé prostory pro nejmenší děti včetně LEGO světa kostiček a vystoupení řady dětských umělců.
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Dobývání Bučovic
Průvody vojsk městem, historický jarmark, dobový doprovodný program, večerní ohňové show i kostýmované prohlídky zámku a jako vrchol bitevní ukázka. To zažijete v sobotu v Bučovicích. Na náměstí Svobody bude po celý den probíhat historický jarmark s ukázkou řemesel a dalším programem.
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Bitva Svatobor
Střet Slovanů a Vikingů se odehraje v sobotu v údolí řeky Oslavy u Nové Vsi u Oslavan. Připraveny jsou turnaje, historické ležení, řemesla, hry a další středověký program.
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Kam za veterány
*Heřmanův Městec - Tradiční sraz Fiatů 126p s mezinárodní účastí se koná v Autokempu Konopáč. Hlavní program proběhne v sobotu, kdy ve 12:30 vyjede spanilá jízda směrem k náměstí J. Žižky z Trocnova v Čáslavi. Kde budou auta k obdivu veřejnosti.
*Ledce u Hradce Králové – Péráky, kývačky, penelka a další motorky ze stáje JAWA se sjedou v sobotu do rodiště zakladatele značky. Program ej připraven pro celou rodinu. Uvidíte trialovou show, spanilou jízdu, ukázky nejnovějších strojů…
*Šluknov – Výstava vojenských historických vozidel z druhé světové války se koná v sobotu do 9.30 na náměstí Míru.
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Fajné dny
Sedmý ročník akce Dny Fajne rodiny v Ostravě nabídne dosud nejrozsáhlejší program. Zapojí do něj více než 60 organizací. Pro rodiny napříč městem připravily 116 různorodých akcí, které se budou konat až do 21. června. Těšit se můžete na Pohádkový les, komunitní pikniky a sousedská setkání nebo hravou rodinnou trasu Spolu na palubě v Komenského sadech. Program najdete ZDE
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Czech Press Photo
V Nové budově Národního muzea v Praze jsou k vidění vítězné a další oceněné fotografie 31. ročníku soutěže Czech Press Photo. Celkem je k vidění přes 500 tištěných fotografií a více než 250 snímků v obrazovkách a projekcích od 80 autorek a autorů. Součástí výstavy je také bohatý doprovodný program. Zavítat sem můžete do konce listopadu.
V Tereziánském křídle Starého královského paláce Pražského hradu jsou do 13. srpna vystaveny také Nejlepší fotografie přírody soutěže Czech Nature Photo.
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Poklady Přemyslovců
Románský sarkofág svatého Longina, pohřební klenoty Přemysla Otakara II. nebo textilie z hrobu svaté Ludmily a dalších více než 900 vzácných exponátů z více než 70 tuzemských i zahraničních institucí je k vidění v Národním muzeu v Praze na výstavě »Přemyslovci – panovnická dynastie a její doba«. Výstava má ambice zařadit se mezi nejvýznamnější výstavní projekty v evropském kontextu. Navštívit ji můžete do 15. října. Více čtěte ZDEVideoVideo se připravuje ...
Koruna ze Slezské Středy patří k nejvzácnějším exponátům výstavy, její původ ale dodnes není jasný. Blesk.cz - Frederikke Anna Toman
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Legiovlak na cestách
Legiovlak opět vyrazil na cestu po českých a moravských železnicích. Unikátní legionářské muzeum na kolejích zastaví do konce listopadu na 24 nádražích. Jestli projede i vaším městem, najdete ZDE
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Prezidentské dary
Pražský hrad pořádá výstavu Dary pro prezidenta z daleka i blízka II. Ukáže více než 30 darů, které v loňském roce obdržel prezident Petr Pavel a jeho manželka. K vidění je například ocelový meč z Mongolska, kovový talíř z období šógunátu z Japonska, nizozemský Velkokříž Řádu koruny a další unikáty. Výstava bude v Rožmberském paláci neboli Ústavu šlechtičen do konce roku.
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200 let cestovatele Náprstka
Výstavu ke 200. výročí narození cestovatele, sběratele, filantropa i sokola Vojtěcha Náprstka (1826 až 1894) připravilo Náprstkovo muzeum v Praze. Uvidíte zhruba 420 unikátních předmětů. Artefakty z celého světa Náprstkovi posílali cestovatelé z různých zemí. Výstava ho ukazuje jako renesančního člověka své doby.
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Titanic v metropoli
Stovky skutečných exponátů, které byly vyzdviženy ze dna oceánu, věrné rekonstrukce kajut, francouzské kavárny a dalších prostor včetně vybavení či nádobí. Příběhy pasažérů a posádky i dobrodružná hra za pokladem oceánu. To je unikátní výstava Titanic, kterou po celém světě navštívily miliony návštěvníků. Expozice na výstaviště v Praze-Letňanech byla prodloužena do 28. června. Více čtěte ZDE
- 23.
Výstava kostek
Z 15 milionů LEGO kostek jsou vytvořeny desítky modelů, mnoho pohyblivých, některé v životní velikosti včetně například vozu Ferrari. Modely vás zavedou do mnoha pohádek a filmu, mezi dinosaury, k vidění jsou reálné stavby z celého světa. K tomu velká herní zóna. Do OC Westfield na Černém Mostě v Praze můžete zavítat do 6. září.
- 24.
Cesta kolem světa
Prožít příběh Philease Fogga, který procestoval svět za 80 dní, můžete v interaktivní zážitkové expozici na Chvalském zámku v Praze 9. Příběh výstavy je inspirovaný legendární knížkou Julese Verna. I návštěvník se tak vydá na dobrodružné putování napříč kontinenty, během něhož je čeká celkem devět tematických zastavení, které symbolizují různé kouty světa. Na jednotlivých stanovištích se řeší úkoly a hádanky, návštěvníci získávají indicie k dalšímu pokračování cesty. Zavítat sem můžete do 4. října.
- 25.
500 let Habsburků
Zámek v Brandýs nad Labem-Stará Boleslav zve na výjimečnou výstavu k 500. výročí Habsburků na českém trůně. K největším lákadlům patří kopie svatováclavské koruny zapůjčená arcivévodou Karlem Habsburským, kopie Řádu zlatého rouna, císařský kočár a další předměty připomínající slavnou habsburskou éru. Výstava je v běžně přístupných částech zámku, ale i v prostorách, které jsou návštěvníkům jinak skryté. Zavítat sem můžete až do konce října.
- 26.
Muzeum Čtyřlístku
Přímo do oblíbeného komiksu vstoupíte v novém Muzeu Čtyřlístku v Doksech. Muzeum se z jedné místnosti rozšířilo do dalšího prostoru, přibyly velkoformátové ilustrace, které Němeček nakreslil přímo pro muzeum. Součástí jsou také 3D exponáty jako červené autíčko Čtyřlístku nebo Myšpulínova vzducholoď, Fininčina kuchyně, Pinďův strašidelný les a další známé kulisy.
- 27.
Medvědí stezka
U Stezky korunami stromů v Jánských Lázních se otevřel výběh, ve kterém našli domov medvědi hnědí. Do Krkonoš se tak medvědi vrací po 300 letech. Jde o sourozence z košické zoo Michala a Alici. Posláním Medvědí stezky je především možnost pozorování huňáčů v jejich přirozeném prostředí.
- 28.
Kult svatých těl
Výstava na hradě a zámku Bečov nad Teplou představuje 18 děl a nabízí detailní pohled na zdobení ostatkových relikviářů a přibližuje tradici uctívání ostatků svatých. Vidět je tu můžete až do konce října. Více o autorovi i dílech čtěte ZDE
- 29.
Sochy z písku
Venkovní výstava Sochy z písku v Písku se letos koná už po dvacáté! Jubilejní edice nese téma „Otava plyne, Písek tvoří“ a nabízí osm originálních pískových soch, které propojují historii, přírodu i současný život města. Výstava je volně přístupná na tradičním místě u Kamenného mostu.
- 30.
Historie československých hraček
Pohled na vývoj československých hraček od poválečného období až do roku 1990 nabízí výstava »Kdo si hraje, nezlobí!« v Muzeu Komenského v Přerově. K vidění tu budou stovky exponátů ze sbírek i od soukromníků, které vás vrátí do dětství. Výstava připomene také slavné výrobce a návrháře. Přístupná bude do 20. září.
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Brno policejní
Návštěvnickým trhákem slibuje být nová výstava v brněnském Technickém muzeu mapující éru prvorepublikové policie v letech 1918 až 1945. K vidění budou historické motocykly, kriminalistické pomůcky, zbraně pachatelů, vyloupená pokladna, ale i děni po okupaci Československa v roce 1939. Výstava vznikla ve spolupráci s Klubem policejní historie Brno, Kromě pondělí a úterý je přístupná každý den až do konce roku.Výstava Brno policejní v Technickém muzeu.Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku
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Napoleon v novém
Zámek Slavkov u Brna hostí novou stálou expozici věnovanou napoleonským válkám. Hlavním lákadlem je virtuální postava Napoleona Bonaparte, která rozmlouvá s návštěvníky přes telefonní sluchátko. Na výstavě je i originál císařovy šavle, jeho lovecké zbraně i cestovního neceséru, který použil ráno v den bitvy u Slavkova. Výstava je otevřena denně. Více čtěte ZDEJedním z hlavních magnetů expozice je virtuální císař Napoleon Bonaparte. S návštěvníky mluví přes sluchátko česky, francouzky, německy a anglicky.Autor: Hynek ZdeněkFotogalerie93 fotografií