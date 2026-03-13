Tipy na víkend: Comic-con v Praze! Mělník oslaví sv. Patrika, nebo můžete sportovat
-
Sobota 14. března bude ještě krásná a slunečná s teplotami až 14 stupňů, v neděli se ochladí, bude pršet, na horách i sněžit. Není ale důvod sedět doma, ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz pro vás připravili několik tipů na výlety.
- 1.
Comic-Con Prague
Opět velkolepý bude sedmý ročník Comic-Conu Prague v O2 universu, který se koná od pátku do neděle. Program zabere celá čtyři patra, z toho dvě budou věnovaná videohernám. Návštěvníci budou moci vyzkoušet herní počítače i konzole na více než 100 herních místech. Připravena je řada přednášek, promítání, setkání, protože účast přislíbila řada filmových hvězd – například Mads Mikkelsen, známý jako Cifra z bondovky Casino Royale, například skotský herec Iain Glen známý rolí Joraha Mormonta ze seriálu Hra o trůny nebo Billy Boyd, představitel hobita Pipina.
- 2.
Sport Expo
Jaro je tady a to je nejvyšší čas pořídit novou sportovní výbavu. Inspirovat se můžete od pátku do neděle třeba na veletrhu Sport Expo v PVA Praze – Letňanech. Festivale je navíc interaktivní, pod dohledem odborníků si tu můžete vyzkoušet sportovní disciplíny, jako je vzpírání, šerm, judo, aerobik, BMX kola a koloběžky, discgolf, skákání přes švihadlo a další. Souběžně tu probíhá také cyklistický veletrh For Bikes. Mezinárodní veletrh cestovního ruchu a regionální turistiky Holiday Word a Region World se tu koná od čtvrtka do soboty.
- 3.
Matějská pouť
Nejstarší pouť ve střední Evropě – Matějská se opět točí v areálu Výstaviště v Praze 7 se můžete pobavit na nejrůznějších atrakcích, pojíst pouťové speciality a hlavně se dobře pobavit a to až do 19. dubna. Letos kromě mnoha tradičních zábav nabídne i tři nové velké zahraniční atrakce. Více čtěte ZDE
- 4.
Orchideje ve skleníku
Skleník Fata Morgana v botanické zahradě v Praze Troji rozkvete orchidejemi. K vidění bude téměř 100 druhů původních orchidejí z různých oblastí světa. Výstava, která odhaluje i historii a počátky pěstování, tu potvrá do 15. března. Více čtěte ZDE
- 5.
Naposledy za korunu
Jarní prázdniny v Aquapalace Praha v Čestlicích vrcholí a s nimi i speciální nabídka pro děti, která platí už jen do neděle.Vyměňte bundy za plavky a užijte si tropickou pohodu, tobogány i vlnobití. V sobotu navíc program zpestří vystoupení Káji a Bambuláčka.
- 6.
Oslaví Patrika
Mělník v sobotu ožije zelenou barvou, pivem a veselím! Bude se tu slavit svátek svatého Patrika, patrona všech Irů. Připravena je irská hudba i tanec, irské dobroty a spousta zeleného irského piva. V 17 hodin vyrazí městem zelený průvod.
- 7.
Přijede Krakonoš
Rozloučit se se zimou přijede v sobotu do Harrachova sám pán hor – Krakonoš. Těšit se můžete na bohatý program v podobě nejrůznějších her, dětských dílniček i autogramiády českých sportovců.
- 8.
Na lyžích přes vodu
Nejen sníh, ale i vodou napuštěný bazén se budou v sobotu snažit přejet závodníci na akci Snowsplash na Benecku u Vrchlabí. Akci doprovodí bohatý hudební program kapel pro velké i malé.
- 9.
Zabíjačka v pivovaru
V areálu plzeňského pivovaru se v sobotu koná zabíjačka. Ochutnat tu můžete ovar, tradiční polévku prdelačku, jitrnice, jelítka, tlačenku a mnoho dalšího. O ještě autentičtější zážitek se postará ukázka plnění jitrnic a jelítek. Atmosféru navíc doladí i živá muzika.
- 10.
Orchideje a motýli
Botanická zahrada a arboretum Mendelu v Brně otevře od pátku 13. března skleníky s tropickými motýli, orchidejemi, masožravými rostlinami a sukulenty. Prodejní výstavu je možné navštívit od 9 do 18 hodin až do 29. března. Vstup je hlavní branou z třídy Generála Píky 1.
- 11.
Mankyz košt
V sobotu se od 14 hodin koná v kulturním domě ve Svatobořicích-Mistříně Mezinárodní festival pálenek, likérů a domácích pomazánek Jde o největší košt svého druhu u nás. Od roku 2019 zapsán v České knize rekordů jako největší v ČR, a to s 2714 vzorky ze 13 zemí. Kromě tradičních pálenek ze švestek, broskví, hrušek, meruněk či jablek mohou lidé ochutnat i absolutní exotiku: například pálenky z banánů, fíků, datlí, pomerančů, mandarinek, kiwi, grepů, ananasu či pampelišek nebo mrkve.
- 12.
Čokoládová Ostrava
V areálu Černá Louka v Ostravě se celý víkend koná čokoládový festival. Řemeslné čokolády, pralinky, dortíky, čoko nápoje a další dobroty tu můžete ochutnat od 50 vystavovatelů. Součástí je i doprovodný program pro malé i velké.
- 13.
Prezidentské dary
Pražský hrad pořádá výstavu Dary pro prezidenta z daleka i blízka II. Ukáže více než 30 darů, které v loňském roce obdržel prezident Petr Pavel a jeho manželka. K vidění je například ocelový meč z Mongolska, kovový talíř z období šógunátu z Japonska, nizozemský Velkokříž Řádu koruny a další unikáty. Výstava bude v Rožmberském paláci neboli Ústavu šlechtičen do konce roku.
- 14.
Do metropole připlul Titanic
Stovky skutečných exponátů, které byly vyzdviženy ze dna oceánu, věrné rekonstrukce kajut, francouzské kavárny a dalších prostor včetně vybavení či nádobí. Příběhy pasažérů a posádky i dobrodružná hra za pokladem oceánu. To je unikátní výstava Titanic, kterou po celém světě navštívily miliony návštěvníků. Nyní „doplula“ i na výstaviště v Praze-Letňanech a k vidění tu bude do 22. května. Více čtěte ZDE
- 15.
Svět snů
Unikátní galerie Signal Space v Praze na Můstku nabízí „výlet“ do našich snů. Hlavním lákadlem je největší projekční sál svého druhu v Česku, kde se obraz promítá na všechny stěny i podlahu. Další dominantou je nekonečná místnost, která díky zrcadlům a 180 broušeným křišťálovým krychlím nabízí fascinující iluze nekonečného prostoru. K vidění tu bude do konce března.
- 16.
Body Worlds
Kontroverzní výstava lidských těl Body Worlds je zpět v Česku. V prostorách OC Westfield v Praze na Chodově je k vidění na 200 exponátů, na kterých můžete vidět veškeré detaily od kůže přes svalstvo, kostru až k nervovému systému. Těla jsou zachycena v pohybu i ve chvílích klidu. K vidění jsou například i srovnání zdravých a nemocných orgánů. Výstavu můžete navštívit do dubna 2026.
- 17.
Rákosníček, Malá čarodějnice a ti další
Křemílek a Vochomůrka, Rákosníček, Malá čarodějnice, Racochejl a další spousta pohádkových postaviček ožila díky ilustrátorovi Zdeňku Smetanovi. U příležitosti jeho 100. výročí narození je v Holešovické tržnici v Praze k vidění výstava jeho prací. Ukazuje originály filmových návrhů, skici i volnou malířskou i grafickou tvorbu. Zavítat sem můžete do konce března.
- 18.
130 let Škody Auto
Národní technické muzeum v Praze otevřelo výstavu k 130. výročí založení Škody Auto. Připomíná osobnost Václava Klementa, muže, který stál u zrodu slavné automobilky a významně ovlivnil český průmysl. Vrátíte se tu do začátku 20. století a uvidíte mimo jiné historické motocykly Slavia, původní nábytek z Klementovy pracovny i jeho portrét z roku 1939. Výstava připomíná také legendární značku Laurin & Klement, která dodnes patří k ikonám české techniky. Výstava trvá do 15. března.
- 19.
Jaro na vsi
Tradiční výstava Jaro na vsi ukazuje v celém areálu skanzenu v Přerově nad Labem staré zvyky a obyčeje od masopustu do májů. V chalupě z Chvalovic přičichnete zabíjačce, poznáte zvláštní krajovou zábavou zvanou „šplochan“ s průvodem starých masek na konci masopustu. Můžete poznat předvelikonoční i velikonoční tradice s ukázkami starých kraslic a mnoho dalšího. Zavítat sem můžete do 19. dubna.
- 20.
Nové muzeum Čtyřlístku
Přímo do oblíbeného komiksu vstoupíte v novém Muzeu Čtyřlístku v Doksech. Muzeum se z jedné místnosti rozšířilo do dalšího prostoru, přibyly velkoformátové ilustrace, které Němeček nakreslil přímo pro muzeum. Součástí jsou také 3D exponáty jako červené autíčko Čtyřlístku nebo Myšpulínova vzducholoď, Fininčina kuchyně, Pinďův strašidelný les a další známé kulisy.
- 21.
Světelná stezka
Krkonošská Stezka korunami stromů v Janských Lázních se proměnila v jedinečnou světelnou scénu. Atrakce září po celé asi dvoukilometrové trase atrakce a návštěvníky postupně provází světelným příběhem. Propojuje v něm horskou krajinu a zvířata se zimním sportovními disciplínami. Je totiž inspirovaná nadcházejícími zimními hrami v Itálii. Svítit tu bude do 15. března.
- 22.
MegaBrouci
Svět hmyzu v každém jeho detailu můžete vidět na Výstavišti v Českých Budějovicích. Unikátní výstava tu představuje mnohametrové modely nejrůznějších brouků. Autor Michal Olšiak tvořil exponáty se svým týmem deset let a každý je zhotoven do nejmenšího detailu, který běžnému oku uniká. Zavítat sem můžete do 12. dubna.
- 23.
Lego retro
Pestrá přehlídka desítek originálních exponátů a tematickou expozici ucelených továrních setů ze 70. – 90. let 20. století, které připomenou zlatou éru legendární stavebnice Lego uvidíte na zámku v Moravské Třebové. Nechybí klasické řady, oblíbené motivy vesmíru, hradů , pirátů, života pod vodou či westernu. Obdivovat můžete také precizní vozidla edic Model Team a Technic, půvabný svět Belville i pohádkový Fabuland. Zavítat sem můžete do 13. dubna.
- 24.
Hurvínek a Kašpárek slaví
Na 200 tradičních loutek uvidíte v Muzeu luhačovického Zálesí na výstavě Kašpárek s Hurvínkem oslavují. Slaví totiž 10 let od zápisu loutkového divadla do dědictví UNESCO a za také 100 let od vzniku loutky Hurvínka. Součástí výstavy je i interaktivní herna, kde si děti vyzkouší třeba vodění loutek. Zavítat sem můžete až do konce roku. Za Hurvínkem, Špejblem, Máničkou a Žerykem se můžete do konce května vydat i na hrad ve Strakonicích.
- 25.
60 let Večerníčku
Pavilon H Výstaviště Brno se proměnil v pohádkovou krajinu a představuje průřez pohádek před spaním pro nejmenší. Večerníček totiž slaví 60 let a na interaktivní výstavě plné známých kulis, kostýmů, animací, postav v životní velikosti a dalších exponátů se potkáte třeba s Krtečkem, Křemílkem a Vochomůrkou, Machem a Šebestovou, Dášeňkou, Cipískem a mnoha dalšími. Výstava tu potrvá do konce dubna.
- 26.
Harry Potter v Brně
Na milovníky Harry Pottera čeká výstava v brněnském Letohrádku Mitrovských. K vidění budou kultovní předměty a přesné repliky z nejúspěšnější filmové ságy všech dob, čarodějnická kolej, jídelna či přípravna lektvarů. Nechybí velké množství oficiálních sběratelských edic - figurky, rekvizity, kostýmy, modely i plakáty. Svět Harryho Pottera potrvá až do 26. dubna. Více čtěte ZDE
- 27.
Taje hmyzího světa
Výstavu poodhalující fascinující svět hmyzu od obřích tropických brouků přes pestrobarevné motýly, druhy s dokonalým maskováním až po tvory připomínající bytosti ze světa sci-fi otevřelo Moravské zemské muzeum v Dietrichsteinském paláci na Zelném trhu v Brně. Dospělí návštěvníci ocení preparované modely i velkoformátové fotografie, dětí si vyzkoušejí interaktivní prvky. K vidění jsou i akvária se živými exempláři. Výstava Bizarní hmyz potrvá do 27. září. Více čtěte ZDE
- 28.
Krysáci na výstavě
Pohádkový svět smetiště, na kterém žijí krysáci Hubert, Hodan a laboratorní potkan Eda, ožívá v Domě kultury ve Frenštátu pod Radhoštěm. Prohlédnout si můžete scény oblíbeného večerníčku, který má 26 dílů a vyšel i ve dvou knihách. Zavítat sem můžete do 29. března.
- 29.
Klenoty na dosah
Mistrovské detailní repliky českých korunovačních klenotů, vytvořené světově uznávaným šperkařem Jiřím Urbanem uvidíte v Muzeu Beskyd ve Frýdku-Místku. Obdivovat můžete kompletní soupravu korunovačních předmětů včetně středověkého žezla a jablka Karla IV. i Svatováclavského meče. Výstava představí také osudy 22 českých panovníků napříč pěti staletími. Zavítat sem můžete do 26. dubna. Více čtěte ZDEFotogalerie71 fotografií