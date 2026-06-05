Tipy na víkend: Armádní Bahna! Festival Blesk tlapek, oživlé sochy i rodinný den

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  • Neseďte doma, vyrazte na víkend.
    Autor: Monika Rubešková - 

    5. června 2026 ● 05:00

    První červnový víkend bude polojasný s teplotami kolem 22 stupňů. Není důvod sedět doma, ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz  pro vás připravili několik tipů na výlety.

  • 1.

    Festival Blesk tlapek

    Na louce na Vypichu v Praze 6 se v sobotu od 11 hodin koná 5. ročník Festivalu Blesk tlapek. Oblíbená akce je určené všem milovníkům zvířat i jejich mazlíčkům, kteří jsou vítání. Součástí je řada hudebních vystoupení, aktivit i charitativních projektů. Vstup je zdarma. Více čtěte ZDE

    Festival Blesk tlapek na pražském Vypichu. (7.6.2025)
    Autor: Blesk:Jakub Poláček

  • 2.

    Rodinný den

    V rozlehlém areálu Výstaviště v Praze Holešovicích se v neděli od 13 hodin koná Rodinný den. Připravena je hudba, divadlo, sportovní i tvořivé aktivity, bohatá gastro zónu a pouťové atrakce. Představí se řada spolků s inspirací na trávení volného času, připraveny jsou hry i SpaceBuzz -18 metrová mobilní „raketa“ s virtuální realitou nabídne jedinečný zážitek a to cestu do vesmíru a pohled na Zemi očima astronautů.

    Rodinný dům na Výstavišti v Praze Holešovicích.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 3.

    Ave Cesar

    Historická slavnost v Archeologickém parku v Praze Liboci vás v sobotu od 11 hodin vrátí do starověkého Říma. Akce je pořádána s Ústavem pro klasickou archeologii FF a představuje a antiku jako jeden z pilířů evropské civilizace. Uvidíte nejrůznější scénické ukázky, život v antické společnosti, tradiční řemesla, historické zbraně a stylové občerstvení.

    Antický den v Praze Liboci.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 4.

    Muzejní noci

    Letošní ročník Festivalu muzejních nocí probíhá po Česku až do 13. června, kdy bude zakončený v Praze. Kromě prohlídek stálých expozic a výstav nabízí akce již tradičně také řadu doprovodných i kulturních programů. Kam a kdy zajít, najdete ZDE

    Muzejní noc v Hradci Králové.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 5.

    Bedekr Blesku po hradech a podhradí

    V letošním bedekru Blesk Extra Speciál najdete tipy na výlety na 50 nejzajímavějších českých a moravských hradů i do podhradí. V obsáhlém paperbacku jsou jedinečné snímky z dronu, letadla i balónu. Najdete zde příběhy, legendy, historii, tipy na restaurace, kavárny i detaily k parkování a vstupnému, dále turistické trasy a cesty na vyhlídky.

    Především se můžeme těšit na velkou sadu slevových kuponů v řádu tisíců korun. Zvýhodněné vstupy do hradů, zámků, věží, galerií a na další výstavy. Na historické tramvaje, do divadel, obchodů, na koncerty nebo na masáže. Letos prvně také na festivalovou tour HRADY.CZ. Cena je 99 Kč a koupit můžete u všech dobrých obchodníků a na iKiosek.cz

    Bedekr Blesku vás tentokrát vezme na výlet po českých a moravských hradech a do jejich podhradí.
    Autor: Blesk

  • 6.

    Den s mašinkami

       

    Areál železniční expozice v Lužné u Rakovníka ožije v sobotu parními lokomotivami a historickými vozy. Pro děti je připravena speciální železničářská hra. Chybět nebude ani oblíbené přikládání uhlí do kotle jako opravdový topič lokomotivy nebo jízdy ruční drezínou.

    Mašiny v Lužné u Rakovníka.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 7.

    Pradědečkův traktor

    Během celého víkendu uvidíte v Národním zemědělském muzeu v Čáslavi historické zemědělské stroje v chodu a na spoustu doprovodných akcí. Uvidíte traktory, sklízecí mlátičky a stabilní motory ze sbírek muzea i od soukromých sběratelů. Letos se akce Pradědečkův traktor zaměří především na značku Škoda, která oslavila výročí 130 let od založení. 

    Stařičké zemědělské stroje si prohlédnete v Čáslavi.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 8.

    Mistrovství brusičů

    Jedinečná třídenní akce plná sklářského řemesla, workshopů, komentovaných prohlídek, dobrého jídla a živé hudby se koná od pátku do neděle ve sklárně Rückl v Nižboru. Zlatým hřebem je Mistrovství světa v broušení skla.

    Mistři brusiči v Nižboru.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 9.

    Bahna 2026

    Největší společná ukázka současné i historické vojenské techniky v Evropě se koná v Zadních Bahnech u Strašic. Těšit se můžete i na historickou techniku, průlety vzdušných sil AČR i na seskok výsadkářů. Ukázky historického boje, i současné přípravy našich těžkých jednotek k obraně země. Program najdete ZDE

    Armádní festival Bahna 2026 u Strašic.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 10.

    Bezva Fest

    V sobotu se za OC Plaza v Plzni uskuteční Bezva Fest, jedna z největších rodinných akcí v Česku. Na děti čeká velký lunapark s kolotoči a atrakcemi, více než 20 tematických zón – od herních a digitálních světů, přes dobrodružnou dinosauří zónu až po kreativní a hravé prostory pro nejmenší děti včetně LEGO světa kostiček a vystoupení řady dětských umělců.

    Bezva Fest tentokrát v Plzni.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 11.

    Co.Con

    Festival komiksů, deskovek, PC her a cosplay, který se inspiruje světoznámým Comic Conem, proběhne v sobotu v DEPO2015 v Plzni. Připraveny jsou rozmanité hry od počítačových přes deskové a karetní až po arkádové či retro. Nebudou chybět přednášky, workshopy, soutěž o nejlepší kostýmy a virtuální realita.

    Plzeňský ComicCon.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 12.

    Folklor žije

    *Letařovice - Festival »Mezi dvěma Jány« plný baroka a podještědského folkloru se letos koná v pátek a v sobotu. Připraveno je procesí, jarmarky, místní dobroty a aktivity nejen pro děti.

     

    *Pardubice – Folklor zaplní město od pátku do neděle. Součástí akce je i oblíbená Pernštýnská noc – staročeský jarmark spojený s hudební produkcí na Pernštýnském náměstí, na zámku a v historickém centru města Pardubice.

     

    *Kovářov - Festival jedinečný svého druhu v Jihočeském kraji je zaměřený na dětské a dospělé soubory z jihu Čech. Uskuteční se od pátku do neděle. Bohatý program doplňuje řemeslný jarmark, a nedělní krojovaná mše svatá.

    Folklorní festival v Kovářově.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 13.

    Malá loutková inventura

    Festival  se uskuteční od pátku do neděle v Galerii loutek Kuks. Představí se to nejlepší ze současné loutkářské tvorby pro malé i dospělé diváky. Návštěvníci se mohou těšit na oceněné inscenace, autorské projekty i netradiční zážitky v jedinečných kulisách barokního Kuksu. Součástí programu bude také Lázeňský den připomínající slavnou historii tohoto místa.

    Loutky na Kuksu.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 14.

    Den koně

    Program plný jezdeckých vystoupení, ukázek dovedností koní, historických tradic i moderních disciplín je připraven v sobotu v Lomnici nad Popelkou, kde se koná Dne koně Libereckého kraje. V doprovodném programu uvidíte hobby hors či kováře. Začátek je v 9.30, kdy městem projde slavnostní průvod koní.  

    Den koně v Lomnici nad Popelkou.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 15.

    Letadla v akci

    Na letišti v Jaroměři je na sobotu přichystaný bohatý program plný soutěží, atrakcí a leteckých vystoupení. Na obloze se budou dopoledne střídat modely letadel všech kategorií, které přiveze představit čtyřicítka modelářů z celé republiky. Hlavní část programu bude patřit letovým ukázkám. K vidění bude i vystoupení akrobatické skupiny Flying Bulls, seskok parašutistů i letecká akrobacie.

    Letecký den v Jaroměři.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 16.

    Keltský den

    Země Keltů Nasavrky zve v sobotu od 10 hodin na keltský dětský den. Bude plný aktivit, které přenesou do dávných dob, vyzkoušet si můžete pravěké dětské hry a dozvíte se, o co se keltské děti zajímaly.

    Keltský dětský den v Nasavrkách.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 17.

    Víkend památkových domků

    Víkend památkových domků, objektů lidového stavitelství a malých muzeí proběhne v desítkách objektů na Slovácku. Nahlédnout můžete do typických bílých domků s modrou obrovnávkou, v kterých budou moci obdivovat uklizené světnice, starobylá kamna, bělostné peřiny, uslyšíte o starých zvycích i řemeslech. V některých domcích se dodnes běžně bydlí! Kam zajít, najdete ZDE

    Víkend památkových domků na Slovácku.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

     

  • 18.

    Lovecké slavnosti

    Myslivecké ukázky a aktivity pro děti i dospělé nabídnou sobotní Lovecké slavnosti na zámku Lešná u Valašského Meziříčí. Akce začne v poledne. Připraveny jsou ukázky plemen loveckých psů či sokolnická show s 13 druhy dravců. Nebudou chybět ani zvěřinové speciality od místních myslivců a valašské písničky nebo cimbál.

    Lovecké slavnosti na zámku Lešná.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 19.

    Oživlé sochy

    Jediný Festival živých soch a bodyartu v České republice se koná v sobotu na zámku Slavkov – Austerlitz. Barokní park se na jeden den promění v unikátní galerii živých soch a vznik bodyartu můžete sledovat od jeho počátku. V rámci doprovodného programu se můžete těšit na dětskou zónu, soutěže i food zónu.

    Setkání oživlých soch ve Slavkově.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 20.

    Fajné dny

    Sedmý ročník akce Dny Fajne rodiny v Ostravě nabídne dosud nejrozsáhlejší program. Zapojí do něj více než 60 organizací. Pro rodiny napříč městem připravily 116 různorodých akcí, které se budou konat až do 21. června. Těšit se můžete na Pohádkový les, komunitní pikniky a sousedská setkání nebo hravou rodinnou trasu Spolu na palubě v Komenského sadech. Program najdete ZDE

    Fajne dny pro rodiny v Ostravě.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 21.

    Czech Press Photo

    V Nové budově Národního muzea v Praze jsou k vidění vítězné a další oceněné fotografie 31. ročníku soutěže Czech Press Photo. Celkem je k vidění přes 500 tištěných fotografií a více než 250 snímků v obrazovkách a projekcích od 80 autorek a autorů. Součástí výstavy je také bohatý doprovodný program. Zavítat sem můžete do konce listopadu.

    V Tereziánském křídle Starého královského paláce Pražského hradu jsou do 13. srpna vystaveny také Nejlepší fotografie přírody soutěže Czech Nature Photo.

    Výstava Czech Press Photo v Národním muzeu v Praze.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 22.

    Poklady Přemyslovců

    Románský sarkofág svatého Longina, pohřební klenoty Přemysla Otakara II. nebo textilie z hrobu svaté Ludmily a dalších více než 900 vzácných exponátů z více než 70 tuzemských i zahraničních institucí je k vidění v Národním muzeu v Praze na výstavě »Přemyslovci – panovnická dynastie a její doba«. Výstava má ambice zařadit se mezi nejvýznamnější výstavní projekty v evropském kontextu. Navštívit ji můžete do 15. října. Více čtěte ZDE

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    Koruna ze Slezské Středy patří k nejvzácnějším exponátům výstavy, její původ ale dodnes není jasný. Blesk.cz - Frederikke Anna Toman

  • 23.

    Legiovlak na cestách

    Legiovlak opět vyrazil na cestu po českých a moravských železnicích. Unikátní legionářské muzeum na kolejích zastaví do konce listopadu na 24 nádražích. Jestli projede i vaším městem, najdete ZDE

    Legiovlak opět obráží česká nádraží.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 24.

    Prezidentské dary

    Pražský hrad pořádá výstavu Dary pro prezidenta z daleka i blízka II. Ukáže více než 30 darů, které v loňském roce obdržel prezident Petr Pavel a jeho manželka. K vidění je například ocelový meč z Mongolska, kovový talíř z období šógunátu z Japonska, nizozemský Velkokříž Řádu koruny a další unikáty. Výstava bude v Rožmberském paláci neboli Ústavu šlechtičen do konce roku.

    Velkokříž Řádu koruny, nizozemský řád udělený Evě Pavlové nizozemským králem Vilémem Alexandrem.
    Autor: ČTK / Kamaryt Michal

  • 25.

    200 let cestovatele Náprstka

    Výstavu ke 200. výročí narození cestovatele, sběratele, filantropa i sokola Vojtěcha Náprstka (1826 až 1894) připravilo Náprstkovo muzeum v Praze. Uvidíte zhruba 420 unikátních předmětů. Artefakty z celého světa Náprstkovi posílali cestovatelé z různých zemí. Výstava ho ukazuje jako renesančního člověka své doby.

    Expozice v Náprstkově muzeum v Praze připomíná 200 let od narození cestovatele.
    Autor: ČTK / Vondrouš Roman

  • 26.

    Titanic v metropoli

    Stovky skutečných exponátů, které byly vyzdviženy ze dna oceánu, věrné rekonstrukce kajut, francouzské kavárny a dalších prostor včetně vybavení či nádobí. Příběhy pasažérů a posádky i dobrodružná hra za pokladem oceánu. To je unikátní výstava Titanic, kterou po celém světě navštívily miliony návštěvníků. Expozice na výstaviště v Praze-Letňanech byla prodloužena do 28. června. Více čtěte ZDE

    Na výstavišti v pražských Letňanech je k vidění světová výstava Titanic.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 27.

    Výstava kostek

    Z 15 milionů LEGO kostek jsou vytvořeny desítky modelů, mnoho pohyblivých, některé v životní velikosti včetně například vozu Ferrari. Modely vás zavedou do mnoha pohádek a filmu, mezi dinosaury, k vidění jsou reálné stavby z celého světa. K tomu velká herní zóna. Do OC Westfield na Černém Mostě v Praze můžete zavítat do 6. září.

    LEGO výstava v Praze na Černém Mostě.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 28.

    Cesta kolem světa

    Prožít příběh Philease Fogga, který procestoval svět za 80 dní, můžete v interaktivní zážitkové expozici na Chvalském zámku v Praze 9. Příběh výstavy je inspirovaný legendární knížkou Julese Verna. I návštěvník se tak vydá na dobrodružné putování napříč kontinenty, během něhož je čeká celkem devět tematických zastavení, které symbolizují různé kouty světa. Na jednotlivých stanovištích se řeší úkoly a hádanky, návštěvníci získávají indicie k dalšímu pokračování cesty. Zavítat sem můžete do 4. října.

    Cesta kolem světa za 80 dní ve Chvalovickém zámku v Praze.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 29.

    500 let Habsburků

    Zámek v Brandýs nad Labem-Stará Boleslav zve na výjimečnou výstavu k 500. výročí Habsburků na českém trůně. K největším lákadlům patří kopie svatováclavské koruny zapůjčená arcivévodou Karlem Habsburským, kopie Řádu zlatého rouna, císařský kočár a další předměty připomínající slavnou habsburskou éru. Výstava je v běžně přístupných částech zámku, ale i v prostorách, které jsou návštěvníkům jinak skryté. Zavítat sem můžete až do konce října.

    Zámek v Brandýs nad Labem-Stará Boleslav zve na výstavu k 500. výročí Habsburků na českém trůně.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 30.

    Muzeum Čtyřlístku

    Přímo do oblíbeného komiksu vstoupíte v novém Muzeu Čtyřlístku v Doksech. Muzeum se z jedné místnosti rozšířilo do dalšího prostoru, přibyly velkoformátové ilustrace, které Němeček nakreslil přímo pro muzeum. Součástí jsou také 3D exponáty jako červené autíčko Čtyřlístku nebo Myšpulínova vzducholoď, Fininčina kuchyně, Pinďův strašidelný les a další známé kulisy.

    V Doksech na Českolipsku otevřeli zcela nové Muzeum Čtyřlísktu.
    Autor: ČTK / Radek Petrášek

  • 31.

    Medvědí stezka

    U Stezky korunami stromů v Jánských Lázních se otevřel výběh, ve kterém našli domov medvědi hnědí. Do Krkonoš se tak medvědi vrací po 300 letech. Jde o sourozence z košické zoo Michala a Alici. Posláním Medvědí stezky je především možnost pozorování huňáčů v jejich přirozeném prostředí.

    Medvědi se po 300 letech vrací do Krkonoš.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 32.

    Kult svatých těl

    Výstava na hradě a zámku Bečov nad Teplou představuje 18 děl a nabízí detailní pohled na zdobení ostatkových relikviářů a přibližuje tradici uctívání ostatků svatých. Vidět je tu můžete až do konce října. Více o autorovi i dílech čtěte ZDE

    Baltazar 950 hodin práce
    Autor: Blesk:Zbyněk Schnapka

  • 33.

    Hurvínkovi ke 100. narozeninám

    *Churdim - Muzeum loutkářských kultur otevřelo ke 100. narozeninám Hurvínkovu hernu Nabízí prostor, kde se děti mohou setkat s Hurvínkovým světem zblízka, objevovat kouzlo loutek a zapojit se do různých aktivit.

     

    *Luhačovice -  Na 200 tradičních loutek uvidíte v Muzeu luhačovického Zálesí na výstavě Kašpárek s Hurvínkem oslavují. Součástí výstavy je i interaktivní herna, kde si děti vyzkouší třeba vodění loutek. Zavítat sem můžete až do konce roku.

    Hurvínka můžete potkat na výstavě v Luhačovicích.
    Autor: ČTK / Deml Ondřej

  • 34.

    Historie československých hraček

    Pohled na vývoj československých hraček od poválečného období až do roku 1990 nabízí výstava »Kdo si hraje, nezlobí!« v Muzeu Komenského v Přerově. K vidění tu budou stovky exponátů ze sbírek i od soukromníků, které vás vrátí do dětství. Výstava připomene také slavné výrobce a návrháře. Přístupná bude do 20. září.

    Retro hračky uvidíte v Muzeu Komenského v Přerově.
    Autor: ČTK / Peřina Luděk

  • 35.

    Brno policejní

    Návštěvnickým trhákem slibuje být nová výstava v brněnském Technickém muzeu mapující éru prvorepublikové policie v letech 1918 až 1945. K vidění budou historické motocykly, kriminalistické pomůcky, zbraně pachatelů, vyloupená pokladna, ale i děni po okupaci Československa v roce 1939. Výstava vznikla ve spolupráci s Klubem policejní historie Brno, Kromě pondělí a úterý je přístupná každý den až do konce roku.

    Výstava Brno policejní v Technickém muzeu.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 36.

    Napoleon v novém

    Zámek Slavkov u Brna hostí novou stálou expozici věnovanou napoleonským válkám. Hlavním lákadlem je virtuální postava Napoleona Bonaparte, která rozmlouvá s návštěvníky přes telefonní sluchátko. Na výstavě je i originál císařovy šavle, jeho lovecké zbraně i cestovního neceséru, který použil ráno v den bitvy u Slavkova. Výstava je otevřena denně. Více čtěte ZDE

    Jedním z hlavních magnetů expozice je virtuální císař Napoleon Bonaparte. S návštěvníky mluví přes sluchátko česky, francouzky, německy a anglicky.
    Autor: Hynek Zdeněk

    Fotogalerie
    98 fotografií
    Festival Blesk tlapek na pražském Vypichu. (7.6.2025)
    Festival Blesk tlapek na pražském Vypichu. (7.6.2025)
    Autor: Blesk:Jakub Poláček

     

     

     

     

     

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Blíženci
Milí Blíženci, dnes bohužel počítejte v lásce spíše s nezdary. Ale naopak, co se práce a kariéry týče, dokážete se dostat do varu. Mars vám totiž vytváří skvělé podmínky pro všestranný úspěch. Chyťte tedy štětí za pačesy!
Rak
Umíte se přizpůsobit potřebám ostatních členů rodiny, což je chvályhodné, ale nic se nemá přehánět. V zaměstnání vás to příliš těšit nebude, ale přežijete to tam v pohodě. Umíte naštěstí vypnout a žít ve svém příjemném a cituplném vnitřním světě.
Lev
V minulosti jste domů chodili načerpat síly pro další pracovní den. Nyní se situace obrátila, těšíte se z pracovních úspěchů a doma jste jako zvadlá květinka. Jestli s tím něco neuděláte, nedivte se, že se protějšek začne třeba taky ohlížet jinde.
Panna
Vše vám jde od ruky a se svými výsledky jste stoprocentně spokojení. Přesto sklidíte kritiku, že jste málo originální. Pracovně jste málo docenění. Naštěstí vám to vůbec nevadí, je-li pro vás klíčové, že máte v zaměstnání naprostou volnost a klid.
Váhy
Na pracovišti mezi svými kolegy se chováte jako ryba ve vodě. I šéf si všimne, že jste pro kolektiv poklad. Jestliže vás snad trápí nějaké vztahové nejasnosti, pravděpodobně se po tu dobu uchýlíte k pracovním aktivitám, které vás těší a nabíjejí.
Štír
Věnujte se dnes činnostem, které vás baví, můžete v nich velmi rychle dosáhnout velkého úspěchu. Mars vám pomůže při dotahování těžkých míst v průběhu celého procesu. Cokoliv nyní začnete, dokončíte úspěšně s pomocí svých kamarádů.
Střelec
Nebudete patřit mezi diplomaty, říkáte své názory až moc bez přípravy a natvrdo. O dopadu svých slov na svou kariérní budoucnost vůbec nepřemýšlíte. Nemáte rádi strategie, politické hry a manipulace. Trocha diplomacie by neškodila, přemýšlejte o tom.
Kozoroh
Můžete se konečně dočkat úlevy, když vaši rodiče budou ochotni podívat se pravdě do očí a uznat, že nedělali vždycky všechno správně. Svůj prospěch nadřazovali někdy nad ten váš, i když si mysleli, že to tak není. Vzájemná upřímnost vám prospěje.
Vodnář
Nebudou vám vadit dlouhé přesčasy a náročnější a riskantnější pracovní úkoly. Vyhledáváte zejména práci, kde tušíte neprošlapané cestičky. Jestliže se umíte na své chyby podívat hezky z nadhledu, není divu, že veškeré mezery dokážete rychle umazat.
Ryby
Je vhodné se věnovat milostným radovánkám a příliš nemudrovat nad praktickými věcmi běžného života. Můžete si dovolit být naplno romantičtí. Váš miláček po tom ostatně velmi touží. Vypadá to, že si užijete vášeň i v místech, o nichž se vám ani nezdá.