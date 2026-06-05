Tipy na víkend: Armádní Bahna! Festival Blesk tlapek, oživlé sochy i rodinný den
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První červnový víkend bude polojasný s teplotami kolem 22 stupňů. Není důvod sedět doma, ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz pro vás připravili několik tipů na výlety.
- 1.
Festival Blesk tlapek
Na louce na Vypichu v Praze 6 se v sobotu od 11 hodin koná 5. ročník Festivalu Blesk tlapek. Oblíbená akce je určené všem milovníkům zvířat i jejich mazlíčkům, kteří jsou vítání. Součástí je řada hudebních vystoupení, aktivit i charitativních projektů. Vstup je zdarma. Více čtěte ZDE
- 2.
Rodinný den
V rozlehlém areálu Výstaviště v Praze Holešovicích se v neděli od 13 hodin koná Rodinný den. Připravena je hudba, divadlo, sportovní i tvořivé aktivity, bohatá gastro zónu a pouťové atrakce. Představí se řada spolků s inspirací na trávení volného času, připraveny jsou hry i SpaceBuzz -18 metrová mobilní „raketa“ s virtuální realitou nabídne jedinečný zážitek a to cestu do vesmíru a pohled na Zemi očima astronautů.
- 3.
Ave Cesar
Historická slavnost v Archeologickém parku v Praze Liboci vás v sobotu od 11 hodin vrátí do starověkého Říma. Akce je pořádána s Ústavem pro klasickou archeologii FF a představuje a antiku jako jeden z pilířů evropské civilizace. Uvidíte nejrůznější scénické ukázky, život v antické společnosti, tradiční řemesla, historické zbraně a stylové občerstvení.
- 4.
Muzejní noci
Letošní ročník Festivalu muzejních nocí probíhá po Česku až do 13. června, kdy bude zakončený v Praze. Kromě prohlídek stálých expozic a výstav nabízí akce již tradičně také řadu doprovodných i kulturních programů. Kam a kdy zajít, najdete ZDE
- 5.
Bedekr Blesku po hradech a podhradí
V letošním bedekru Blesk Extra Speciál najdete tipy na výlety na 50 nejzajímavějších českých a moravských hradů i do podhradí. V obsáhlém paperbacku jsou jedinečné snímky z dronu, letadla i balónu. Najdete zde příběhy, legendy, historii, tipy na restaurace, kavárny i detaily k parkování a vstupnému, dále turistické trasy a cesty na vyhlídky.
Především se můžeme těšit na velkou sadu slevových kuponů v řádu tisíců korun. Zvýhodněné vstupy do hradů, zámků, věží, galerií a na další výstavy. Na historické tramvaje, do divadel, obchodů, na koncerty nebo na masáže. Letos prvně také na festivalovou tour HRADY.CZ. Cena je 99 Kč a koupit můžete u všech dobrých obchodníků a na iKiosek.cz
- 6.
Den s mašinkami
Areál železniční expozice v Lužné u Rakovníka ožije v sobotu parními lokomotivami a historickými vozy. Pro děti je připravena speciální železničářská hra. Chybět nebude ani oblíbené přikládání uhlí do kotle jako opravdový topič lokomotivy nebo jízdy ruční drezínou.
- 7.
Pradědečkův traktor
Během celého víkendu uvidíte v Národním zemědělském muzeu v Čáslavi historické zemědělské stroje v chodu a na spoustu doprovodných akcí. Uvidíte traktory, sklízecí mlátičky a stabilní motory ze sbírek muzea i od soukromých sběratelů. Letos se akce Pradědečkův traktor zaměří především na značku Škoda, která oslavila výročí 130 let od založení.
- 8.
Mistrovství brusičů
Jedinečná třídenní akce plná sklářského řemesla, workshopů, komentovaných prohlídek, dobrého jídla a živé hudby se koná od pátku do neděle ve sklárně Rückl v Nižboru. Zlatým hřebem je Mistrovství světa v broušení skla.
- 9.
Bahna 2026
Největší společná ukázka současné i historické vojenské techniky v Evropě se koná v Zadních Bahnech u Strašic. Těšit se můžete i na historickou techniku, průlety vzdušných sil AČR i na seskok výsadkářů. Ukázky historického boje, i současné přípravy našich těžkých jednotek k obraně země. Program najdete ZDE
- 10.
Bezva Fest
V sobotu se za OC Plaza v Plzni uskuteční Bezva Fest, jedna z největších rodinných akcí v Česku. Na děti čeká velký lunapark s kolotoči a atrakcemi, více než 20 tematických zón – od herních a digitálních světů, přes dobrodružnou dinosauří zónu až po kreativní a hravé prostory pro nejmenší děti včetně LEGO světa kostiček a vystoupení řady dětských umělců.
- 11.
Co.Con
Festival komiksů, deskovek, PC her a cosplay, který se inspiruje světoznámým Comic Conem, proběhne v sobotu v DEPO2015 v Plzni. Připraveny jsou rozmanité hry od počítačových přes deskové a karetní až po arkádové či retro. Nebudou chybět přednášky, workshopy, soutěž o nejlepší kostýmy a virtuální realita.
- 12.
Folklor žije
*Letařovice - Festival »Mezi dvěma Jány« plný baroka a podještědského folkloru se letos koná v pátek a v sobotu. Připraveno je procesí, jarmarky, místní dobroty a aktivity nejen pro děti.
*Pardubice – Folklor zaplní město od pátku do neděle. Součástí akce je i oblíbená Pernštýnská noc – staročeský jarmark spojený s hudební produkcí na Pernštýnském náměstí, na zámku a v historickém centru města Pardubice.
*Kovářov - Festival jedinečný svého druhu v Jihočeském kraji je zaměřený na dětské a dospělé soubory z jihu Čech. Uskuteční se od pátku do neděle. Bohatý program doplňuje řemeslný jarmark, a nedělní krojovaná mše svatá.
- 13.
Malá loutková inventura
Festival se uskuteční od pátku do neděle v Galerii loutek Kuks. Představí se to nejlepší ze současné loutkářské tvorby pro malé i dospělé diváky. Návštěvníci se mohou těšit na oceněné inscenace, autorské projekty i netradiční zážitky v jedinečných kulisách barokního Kuksu. Součástí programu bude také Lázeňský den připomínající slavnou historii tohoto místa.
- 14.
Den koně
Program plný jezdeckých vystoupení, ukázek dovedností koní, historických tradic i moderních disciplín je připraven v sobotu v Lomnici nad Popelkou, kde se koná Dne koně Libereckého kraje. V doprovodném programu uvidíte hobby hors či kováře. Začátek je v 9.30, kdy městem projde slavnostní průvod koní.
- 15.
Letadla v akci
Na letišti v Jaroměři je na sobotu přichystaný bohatý program plný soutěží, atrakcí a leteckých vystoupení. Na obloze se budou dopoledne střídat modely letadel všech kategorií, které přiveze představit čtyřicítka modelářů z celé republiky. Hlavní část programu bude patřit letovým ukázkám. K vidění bude i vystoupení akrobatické skupiny Flying Bulls, seskok parašutistů i letecká akrobacie.
- 16.
Keltský den
Země Keltů Nasavrky zve v sobotu od 10 hodin na keltský dětský den. Bude plný aktivit, které přenesou do dávných dob, vyzkoušet si můžete pravěké dětské hry a dozvíte se, o co se keltské děti zajímaly.
- 17.
Víkend památkových domků
Víkend památkových domků, objektů lidového stavitelství a malých muzeí proběhne v desítkách objektů na Slovácku. Nahlédnout můžete do typických bílých domků s modrou obrovnávkou, v kterých budou moci obdivovat uklizené světnice, starobylá kamna, bělostné peřiny, uslyšíte o starých zvycích i řemeslech. V některých domcích se dodnes běžně bydlí! Kam zajít, najdete ZDE
- 18.
Lovecké slavnosti
Myslivecké ukázky a aktivity pro děti i dospělé nabídnou sobotní Lovecké slavnosti na zámku Lešná u Valašského Meziříčí. Akce začne v poledne. Připraveny jsou ukázky plemen loveckých psů či sokolnická show s 13 druhy dravců. Nebudou chybět ani zvěřinové speciality od místních myslivců a valašské písničky nebo cimbál.
- 19.
Oživlé sochy
Jediný Festival živých soch a bodyartu v České republice se koná v sobotu na zámku Slavkov – Austerlitz. Barokní park se na jeden den promění v unikátní galerii živých soch a vznik bodyartu můžete sledovat od jeho počátku. V rámci doprovodného programu se můžete těšit na dětskou zónu, soutěže i food zónu.
- 20.
Fajné dny
Sedmý ročník akce Dny Fajne rodiny v Ostravě nabídne dosud nejrozsáhlejší program. Zapojí do něj více než 60 organizací. Pro rodiny napříč městem připravily 116 různorodých akcí, které se budou konat až do 21. června. Těšit se můžete na Pohádkový les, komunitní pikniky a sousedská setkání nebo hravou rodinnou trasu Spolu na palubě v Komenského sadech. Program najdete ZDE
- 21.
Czech Press Photo
V Nové budově Národního muzea v Praze jsou k vidění vítězné a další oceněné fotografie 31. ročníku soutěže Czech Press Photo. Celkem je k vidění přes 500 tištěných fotografií a více než 250 snímků v obrazovkách a projekcích od 80 autorek a autorů. Součástí výstavy je také bohatý doprovodný program. Zavítat sem můžete do konce listopadu.
V Tereziánském křídle Starého královského paláce Pražského hradu jsou do 13. srpna vystaveny také Nejlepší fotografie přírody soutěže Czech Nature Photo.
- 22.
Poklady Přemyslovců
Románský sarkofág svatého Longina, pohřební klenoty Přemysla Otakara II. nebo textilie z hrobu svaté Ludmily a dalších více než 900 vzácných exponátů z více než 70 tuzemských i zahraničních institucí je k vidění v Národním muzeu v Praze na výstavě »Přemyslovci – panovnická dynastie a její doba«. Výstava má ambice zařadit se mezi nejvýznamnější výstavní projekty v evropském kontextu. Navštívit ji můžete do 15. října. Více čtěte ZDEVideoVideo se připravuje ...
Koruna ze Slezské Středy patří k nejvzácnějším exponátům výstavy, její původ ale dodnes není jasný. Blesk.cz - Frederikke Anna Toman
- 23.
Legiovlak na cestách
Legiovlak opět vyrazil na cestu po českých a moravských železnicích. Unikátní legionářské muzeum na kolejích zastaví do konce listopadu na 24 nádražích. Jestli projede i vaším městem, najdete ZDE
- 24.
Prezidentské dary
Pražský hrad pořádá výstavu Dary pro prezidenta z daleka i blízka II. Ukáže více než 30 darů, které v loňském roce obdržel prezident Petr Pavel a jeho manželka. K vidění je například ocelový meč z Mongolska, kovový talíř z období šógunátu z Japonska, nizozemský Velkokříž Řádu koruny a další unikáty. Výstava bude v Rožmberském paláci neboli Ústavu šlechtičen do konce roku.
- 25.
200 let cestovatele Náprstka
Výstavu ke 200. výročí narození cestovatele, sběratele, filantropa i sokola Vojtěcha Náprstka (1826 až 1894) připravilo Náprstkovo muzeum v Praze. Uvidíte zhruba 420 unikátních předmětů. Artefakty z celého světa Náprstkovi posílali cestovatelé z různých zemí. Výstava ho ukazuje jako renesančního člověka své doby.
- 26.
Titanic v metropoli
Stovky skutečných exponátů, které byly vyzdviženy ze dna oceánu, věrné rekonstrukce kajut, francouzské kavárny a dalších prostor včetně vybavení či nádobí. Příběhy pasažérů a posádky i dobrodružná hra za pokladem oceánu. To je unikátní výstava Titanic, kterou po celém světě navštívily miliony návštěvníků. Expozice na výstaviště v Praze-Letňanech byla prodloužena do 28. června. Více čtěte ZDE
- 27.
Výstava kostek
Z 15 milionů LEGO kostek jsou vytvořeny desítky modelů, mnoho pohyblivých, některé v životní velikosti včetně například vozu Ferrari. Modely vás zavedou do mnoha pohádek a filmu, mezi dinosaury, k vidění jsou reálné stavby z celého světa. K tomu velká herní zóna. Do OC Westfield na Černém Mostě v Praze můžete zavítat do 6. září.
- 28.
Cesta kolem světa
Prožít příběh Philease Fogga, který procestoval svět za 80 dní, můžete v interaktivní zážitkové expozici na Chvalském zámku v Praze 9. Příběh výstavy je inspirovaný legendární knížkou Julese Verna. I návštěvník se tak vydá na dobrodružné putování napříč kontinenty, během něhož je čeká celkem devět tematických zastavení, které symbolizují různé kouty světa. Na jednotlivých stanovištích se řeší úkoly a hádanky, návštěvníci získávají indicie k dalšímu pokračování cesty. Zavítat sem můžete do 4. října.
- 29.
500 let Habsburků
Zámek v Brandýs nad Labem-Stará Boleslav zve na výjimečnou výstavu k 500. výročí Habsburků na českém trůně. K největším lákadlům patří kopie svatováclavské koruny zapůjčená arcivévodou Karlem Habsburským, kopie Řádu zlatého rouna, císařský kočár a další předměty připomínající slavnou habsburskou éru. Výstava je v běžně přístupných částech zámku, ale i v prostorách, které jsou návštěvníkům jinak skryté. Zavítat sem můžete až do konce října.
- 30.
Muzeum Čtyřlístku
Přímo do oblíbeného komiksu vstoupíte v novém Muzeu Čtyřlístku v Doksech. Muzeum se z jedné místnosti rozšířilo do dalšího prostoru, přibyly velkoformátové ilustrace, které Němeček nakreslil přímo pro muzeum. Součástí jsou také 3D exponáty jako červené autíčko Čtyřlístku nebo Myšpulínova vzducholoď, Fininčina kuchyně, Pinďův strašidelný les a další známé kulisy.
- 31.
Medvědí stezka
U Stezky korunami stromů v Jánských Lázních se otevřel výběh, ve kterém našli domov medvědi hnědí. Do Krkonoš se tak medvědi vrací po 300 letech. Jde o sourozence z košické zoo Michala a Alici. Posláním Medvědí stezky je především možnost pozorování huňáčů v jejich přirozeném prostředí.
- 32.
Kult svatých těl
Výstava na hradě a zámku Bečov nad Teplou představuje 18 děl a nabízí detailní pohled na zdobení ostatkových relikviářů a přibližuje tradici uctívání ostatků svatých. Vidět je tu můžete až do konce října. Více o autorovi i dílech čtěte ZDE
- 33.
Hurvínkovi ke 100. narozeninám
*Churdim - Muzeum loutkářských kultur otevřelo ke 100. narozeninám Hurvínkovu hernu Nabízí prostor, kde se děti mohou setkat s Hurvínkovým světem zblízka, objevovat kouzlo loutek a zapojit se do různých aktivit.
*Luhačovice - Na 200 tradičních loutek uvidíte v Muzeu luhačovického Zálesí na výstavě Kašpárek s Hurvínkem oslavují. Součástí výstavy je i interaktivní herna, kde si děti vyzkouší třeba vodění loutek. Zavítat sem můžete až do konce roku.
- 34.
Historie československých hraček
Pohled na vývoj československých hraček od poválečného období až do roku 1990 nabízí výstava »Kdo si hraje, nezlobí!« v Muzeu Komenského v Přerově. K vidění tu budou stovky exponátů ze sbírek i od soukromníků, které vás vrátí do dětství. Výstava připomene také slavné výrobce a návrháře. Přístupná bude do 20. září.
- 35.
Brno policejní
Návštěvnickým trhákem slibuje být nová výstava v brněnském Technickém muzeu mapující éru prvorepublikové policie v letech 1918 až 1945. K vidění budou historické motocykly, kriminalistické pomůcky, zbraně pachatelů, vyloupená pokladna, ale i děni po okupaci Československa v roce 1939. Výstava vznikla ve spolupráci s Klubem policejní historie Brno, Kromě pondělí a úterý je přístupná každý den až do konce roku.Výstava Brno policejní v Technickém muzeu.Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku
- 36.
Napoleon v novém
Zámek Slavkov u Brna hostí novou stálou expozici věnovanou napoleonským válkám. Hlavním lákadlem je virtuální postava Napoleona Bonaparte, která rozmlouvá s návštěvníky přes telefonní sluchátko. Na výstavě je i originál císařovy šavle, jeho lovecké zbraně i cestovního neceséru, který použil ráno v den bitvy u Slavkova. Výstava je otevřena denně. Více čtěte ZDEJedním z hlavních magnetů expozice je virtuální císař Napoleon Bonaparte. S návštěvníky mluví přes sluchátko česky, francouzky, německy a anglicky.Autor: Hynek ZdeněkFotogalerie98 fotografií