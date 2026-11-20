Obyčejná cesta pro večeři se změnila v tragédii, kterou nikdo nečekal. Americký herec Larry Poindexter (†66), známý mimo jiné z akčního hitu S.W.A.T. – Jednotka rychlého nasazení nebo seriálů Přátelé a Tak jde čas, zemřel několik dní poté, co ho v Los Angeles srazilo auto. Ještě před plánovanou operací se jeho zdravotní stav náhle zhoršil. Lékařům se ho už nepodařilo zachránit.
K nehodě došlo v pátek 13. listopadu večer v losangeleské čtvrti Studio City, kde herec žil. Když se vydal pro večeři, při přecházení ulice ho srazilo auto. Po převozu do nemocnice se ukázalo, že utrpěl mimo jiné zlomeniny žeber. Podle jeho agenta Harryho Golda se přitom původně nezdálo, že by zranění měla být život ohrožující. Herec zůstával v nemocnici a čekal na plánovaný zákrok.
Ve středu 18. listopadu ráno však přišel nečekaný zvrat. Krátce před operací se Poindexterův stav náhle zhoršil a herec zemřel. Co přesně jeho smrt způsobilo, zatím není známo. Okolnosti nehody nadále vyšetřuje losangeleská policie.
Za sebou měl více než čtyřicet let před kamerou a přes 170 filmových a televizních projektů. Zahrál si po boku hollywoodských hvězd, objevil se v řadě populárních seriálů a jeho herecký život rozhodně nebyl omezený jen na televizní obrazovky.
Zářil po boku hollywoodských hvězd
Čeští diváci si Larryho Poindextera mohou nejvíce vybavit z akčního filmového hitu S.W.A.T. – Jednotka rychlého nasazení z roku 2003. V něm se objevil po boku Samuela L. Jacksona a Colina Farrella jako kapitán losangeleské policie Tom Fuller.
Jeho tvář ale fanoušci mohli zahlédnout také v celé řadě oblíbených televizních seriálů. Hostoval například v legendárních Přátelích, objevil se v Melrose Place, Sběratelích kostí, NCIS nebo Kriminálce Las Vegas.
Velkou stopu zanechal především v amerických televizních seriálech, takzvaných soap operách. Diváci ho znali z dlouholetých seriálových stálic Tak jde čas (Days of Our Lives) a General Hospital. V prvním z nich ztvárnil hned dvě postavy a vracel se do něj v průběhu několika desetiletí.
Herectví nebylo jeho jediným talentem
Umělecké vlohy měl Poindexter zřejmě v genech. Jeho otec H. R. Poindexter byl oceňovaným divadelním scénografem, který získal prestižní cenu Tony. Matka Sue Ann Erdmanová se zase věnovala opernímu zpěvu.
Larry se ovšem nespokojil pouze s herectvím. V 90. letech působil jako zpěvák a frontman alternativní countryové kapely The High Lonesome. Věnoval se také hudební tvorbě, produkci a divadlu. Podílel se například na muzikálovém projektu The Devil You Know, který získal nominaci na cenu Ovation.
Zanechal po sobě manželku a dvojčata
Zpráva o jeho smrti zasáhla také herecké kolegy a přátele. Na sociálních sítích na něj vzpomínají jako na laskavého, štědrého a mimořádně talentovaného člověka. Herec Paul Iacono, který s ním účinkoval v seriálu The Hard Times of RJ Berger, ho dokonce označil za svého druhého otce. Vzpomínal na jeho podporu, rady i lidskost.
Největší ztrátu však samozřejmě utrpěla jeho rodina. Po Poindexterovi zůstala manželka Carol Kritzerová, uznávaná castingová režisérka nominovaná na cenu Emmy, a jejich dva synové – dvojčata. Právě s nimi mohl ještě donedávna sdílet každodenní radosti, které se tak nečekaně změnily v bolestnou vzpomínku.