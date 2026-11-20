Navštívila jsem v Budapešti výstavu věnovanou legendárnímu Freddiemu Mercurymu a odvezla si zážitek, který zdaleka přesahuje běžnou prohlídku muzea. Výstava je naprosto jedinečná svou interaktivitou, spoustu věcí si zde člověk může osahat, poslechnout, nebo dokonce očichat. Nejvíce mě osobně nadchly ikonické kostýmy a Freddieho osobní předměty. O zákulisí celé expozice jsem navíc měla možnost vyzpovídat přímo jejího organizátora a majitele sbírky, sběratele Tomáše Hykla.
Zpívat karaoke a vyzkoušet Freddieho účes
Jak už jsem zmínila, výstava netrpí žádnou muzejní nudou. Pokud bych měla vypíchnout zážitky a detaily, které mě osobně bavily úplně nejvíc, byl by to tento mix:
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Karaoke zóna: Kdo by odolal možnosti vzít do ruky mikrofon a od plic si zazpívat nesmrtelné hity jako Radio Ga Ga, We Are the Champions nebo Under Pressure?
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Virtuální kadeřnictví: Skvělá zábava! Mohla jsem si tu interaktivně vyzkoušet, jak by mi na hlavě seděly ikonické Freddieho účesy.
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Příběhy z pohovky: Úžasný detail, který vás vtáhne do Freddieho soukromí. Posloucháte tu vyprávění jeho přátel, kteří barvitě vzpomínají na jeho legendární večírky.
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Deskové hry: Věděli jste, jak se členové Queen bavili v zákulisí nebo na turné? Na výstavě jsou k vidění deskovky, které kapela sama hrála.
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Kočičí sekce: Freddie své kočky bezmezně miloval a výstava na ně nezapomíná. Příběhy jeho čtyřnohých společníků mě naprosto dostaly.
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Tajemství kostýmů: Nejde jen o to, že vidíte kus oblečení. U každého kostýmu se dozvíte fascinující příběh, který se za ním skrývá.
A to je opravdu jen zlomek. Výstava skrývá tolik dalších drobných překvapení a detailů, že si je v té záplavě dojmů ani nedokážu všechny vybavit, zaručuji ale, že je tam neustále co objevovat.
Emoce mají přednost před kostýmy
Zatímco běžného návštěvníka na první pohled upoutají extravagantní pódiové outfity, pro samotného organizátora výstavy leží těžiště jinde. „Jsem fanda už od dětství a ty věci dlouhodobě sbírám. Kostým je sice zajímavý pro většinu lidí, ale pro mě osobně mají mnohem vyšší hodnotu věci osobního rázu, které nesou nějakou emocionální stopu,“ prozradil Hykel.
Jako příklad uvádí japonskou sekci, kde je k vidění nízký stůl a starožitné japonské porcelánové misky. Právě z těch Freddie jí ve své posteli na vůbec poslední pořízené fotografii.
Ikona, která nesledovala trendy, ale udávala je
Freddie Mercury byl módní ikonou, v osobním životě i na pódiu ale preferoval především pohodlí. V osmdesátých letech například s oblibou kombinoval formální oblek s teniskami Converse. Jeho pódiovou klasikou se staly lehké boty značky Adidas, které mu poskytovaly maximální komfort, skvělý kontakt s pódiem a měly protiskluzovou podrážku. K tomu často stačily už jen ikonické džíny a bílé tílko.
Exponáty za miliony liber a originály z Garden Lodge
Hodnota vystavených předmětů je ohromující. Celkové pojištění výstavy se šplhá na 5,5 milionu liber.
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Nejdražší exponát: Mezi nejcennější položky (v hodnotě zhruba 6 650 000 Kč) patří materiály k operní části Bohemian Rhapsody a relikvie spojené s vystoupením v holandské BBC Top of the Pops z roku 1974 (na fotce vlevo)
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Autenticita: Všechny vystavené věci jsou originály, s jedinou výjimkou - kalhot, které musely být dodány k doplnění jednoho z kostýmů.
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Nábytek z Freddieho domu: K vidění je mimo jiné originální nábytek z Mercuryho londýnského sídla Garden Lodge nebo jeho parfémy.
Největší část výstavy tvoří předměty ze soukromé sbírky projektu World of Freddie, která patří českému sběrateli a je největší soukromou sbírkou svého druhu na světě. Menší část exponátů pak zapůjčili sběratelé z celého světa, kteří se rozhodli své kousky výstavě propůjčit, a to bez nároku na honorář.
Jejich motivace je prostá: účastí na takto prestižním projektu se vystavené předměty na sběratelském trhu dále zhodnocují. „To, k čemu se člověk může přiblížit a čeho se může přímo dotknout, je ale samozřejmě replika, na originály z Garden Lodge se posadit nedá,“ upřesňuje organizátor.
Výstava prodloužena a exkluzivní zážitky
Příprava takto rozsáhlé expozice trvala 3 roky a 2 měsíce. Kvůli obrovskému zájmu je nyní výstava prodloužena až do konce dubna.
Pro ty největší fanoušky navíc organizátoři připravili exkluzivní akce:
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Prohlídky v češtině: Komentované prohlídky přizpůsobené česky mluvícím návštěvníkům
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VIP termíny v zavírací dny: Exkluzivní zážitek, který jde daleko za hranice běžné návštěvy. V prodeji zbývají už jen poslední 3 termíny a kapacita je striktně omezena na 60 osob (maximálně 20 lidí na jeden termín). Návštěvníci dostanou možnost vzít si v rukavičkách do rukou originální kostýmy a další předměty z Garden Lodge a vyfotit se s nimi.
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Sběratelský artefakt: Každý, kdo si tento dražší VIP balíček objedná, si navíc domů odnese skutečný poklad. Získáte totiž exkluzivní možnost vlastnit formou sběratelského předmětu kousek přímo z domova Freddieho Mercuryho (co přesně to je, si ale pochopitelně necháme jako překvapení!).
Vzpomínka na Queen v Praze: Dorazí Freddieho bodyguard i muž, kterého nahradil
A pokud byste výlet do Budapešti náhodou neplánovali, podzimní uctění Freddieho památky si můžete skvěle užít i v Česku. Právě k nadcházejícímu 35. výročí jeho úmrtí se v sobotu 21. listopadu koná v pražském prostoru Next Zone akce Vzpomínka na Queen 2026. Bude to vynikající příležitost potkat se s dalšími fanoušky a poslechnout si exkluzivní hosty (mimo jiné právě i Tomáše Hykla, který o budapešťské výstavě přijede popovídat, či Freddieho bývalého bodyguarda Terryho Giddingse). Ideální tečka za podzimem plným vzpomínek na jednu z největších legend hudební historie.