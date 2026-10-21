Říká se, že dobro se člověku jednou vrátí. V případě Kanadanky Juliette Lamour to platí doslova! Když jako pětiletá holčička viděla záběry zničujícího zemětřesení, rozbila s mladší sestrou své růžové prasátko a všechny úspory věnovala na charitu. O třináct let později si ze zvědavosti koupila svůj vůbec první los v životě. A stal se zázrak!
Na pomoc věnovala i poslední cent
Příběh jako z hollywoodského filmu se začal psát už v roce 2010. Tehdy Karibikem otřáslo katastrofální zemětřesení na Haiti, které si vyžádalo statisíce obětí. Pětiletá Juliette ze sousední Kanady sledovala zprávy a nedokázala jen tak nečinně přihlížet.
Společně se svou mladší sestrou Sophie se rozhodla pro gesto, které tehdy dojalo celé jejich rodné městečko Sault Ste. Marie. Holčičky vzaly své růžové pokladničky, rozbily je a do poslední mince vysypaly všechny úspory. Dohromady nasbíraly 61 dolarů a 38 centů (v přepočtu asi 1 400 Kč) a odnesly je pobočce Červeného kříže pro lidi zasažené tragédií.
„Dědeček řekl, ať zkusím štěstí“
Léta plynula, z Juliette vyrostla vzorná studentka biologie a na dětský dobrý skutek už téměř zapomněla. Všechno se ale změnilo v lednu, krátce po jejích 18. narozeninách.
„Jela jsem kupovat dědečkovi zmrzlinu a volala mu, jakou chce. On mi řekl: 'Vždyť už ti bylo osmnáct, kup si loterijní tiket a vyzkoušej štěstí,'“ vzpomínala Juliette pro zahraniční média.
A protože osmnáctiletá dívka do té doby v životě žádný los nekupovala, neměla ani tušení, jak na to. „Musela jsem z obchodu volat tátovi a ptát se ho, jak se loterie vůbec hraje. Řekl mi, ať si prostě nechám vytisknout náhodný tip,“ směje se dnes mladá studentka.
Šok na pracovišti: Vedoucí padl na kolena
Že drží v ruce pohádkové bohatství, zjistila až o pár dní později v práci. Pracovala jako brigádnice v místní lékárně, když městem projela zpráva, že právě v jejich regionu někdo vyhrál hlavní jackpot v hodnotě 48 milionů kanadských dolarů (v přepočtu přibližně 800 milionů korun).
Když jí vedoucí v lékárně tiket naskenoval přes mobilní aplikaci, z telefonu se ozvala výherní znělka. „Můj kolega doslova padl na kolena v čistém úžasu,“ vyprávěla Juliette. „Když jsem volala mámě, že jsem vyhrála miliony, vůbec mi nevěřila a myslela si, že si dělám legraci.“
Juliette Lamour se tak stala nejmladší Kanadankou v historii, která kdy vyhrála tak obří částku.
Milionářkou s čistým srdcem
Je to osud, karma, nebo jen neuvěřitelná náhoda? „Lidé mi teď pořád říkají, že dobré věci se stávají dobrým lidem a že všechno má svůj důvod,“ říká skromně Juliette, která doma dodnes schovává ono růžové prasátko, ze kterého jako malá darovala všechny peníze.
Ačkoliv má na účtu částku, o které se většině lidí ani nesní, pohádkové bohatství jí hlavu nezatočilo. Nechystá se kupovat jachty ani drahá sportovní auta. Jejím největším snem zůstává vystudovat medicínu a stát se lékařkou, aby mohla dále pomáhat lidem.
„Nejdřív ale musím dodělat seminární práci z biologie,“ usmívala se čerstvá multimilionářka na tiskové konferenci hned poté, co si přebrala obří šek.