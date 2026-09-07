Harald V. zemřel 28. srpna ve věku 89 let. Na norském trůnu strávil 35 let a jeho odchod zasáhl celou zemi. Nyní se Norsko připravuje na poslední rozloučení s panovníkem, kterého si jeho obyvatelé oblíbili pro jeho lidskost, klid a blízkost k veřejnosti.
Rakev opustí palác přesně ve 12 hodin
Jedním z nejsilnějších okamžiků celého dne bude už samotný začátek pohřebního průvodu. Ve 12 hodin vyrazí rakev krále Haralda V. z královského paláce a bude nesena v průvodu do osloské katedrály.
Po cestě ji doprovodí členové norské královské rodiny, zahraniční monarchové, hlavy států a další významní hosté. Průvod povedou příslušníci jízdní policie a součástí bude také vojenský ceremoniál.
Nejde tedy o kočár tažený koňmi, jak se původně uvádělo, ale o pěší smuteční průvod s rakví. Právě ten umožní lidem v ulicích Osla naposledy pozdravit svého zesnulého krále.
Ve 13 hodin se celé Norsko na chvíli odmlčí
Pohřební obřad začne ve 13 hodin v osloské katedrále. Ceremoniál povede předsedající biskup norské církve Olav Fykse Tveit společně s biskupkou Osla Sunnivou Gylverovou. Významnou roli bude mít také hudba a chrámový sbor.
Na začátku obřadu čeká Norsko mimořádně silný okamžik. Po celé zemi zavládne minuta ticha, kterou zahájí a ukončí tři údery zvonů. Během obřadu zazní také vzpomínkové projevy předsedy norského parlamentu a premiéra.
Pro Nory půjde o symbolickou chvíli, kdy se celá země společně zastaví a naposledy uctí panovníka, který stál v jejím čele více než tři desetiletí.
Princ William zastoupí britského krále
Velkou pozornost bude pochopitelně poutat britská delegace. Do Osla dorazí princ William, který bude na pohřbu zastupovat svého otce, krále Karla III. Přítomna bude také princezna Anne.
Právě účast Williama dodává celé události mimořádnou pozornost. Britská a norská královská rodina jsou úzce propojené a sám král Karel III. označil po Haraldově smrti norského panovníka za svého blízkého příbuzného.
William se spolu s dalšími zahraničními hosty zařadí do smutečního průvodu, který doprovodí rakev z královského paláce ke katedrále.
Petr Pavel bude přímo v Oslu
Českou republiku bude zastupovat prezident Petr Pavel. Pražský hrad potvrdil, že se prezident 9. září pohřbu krále Haralda V. v Oslu osobně zúčastní.
Pavel už po Haraldově úmrtí zaslal jeho synovi, novému norskému králi Haakonovi VIII., kondolenční telegram. Připomněl v něm také své osobní setkání s Haraldem a ocenil jeho více než třicetiletou službu Norsku.
Česká účast tak bude mít i osobní rozměr. Prezident bude mezi zahraničními státníky, kteří se s norským králem naposledy rozloučí přímo v Oslu.
Do Osla zamíří evropské královské rodiny
Na pohřeb dorazí také řada zahraničních panovníků a dalších členů královských rodin. Norský královský dvůr počítá s účastí zahraničních monarchů, hlav států a premiérů, kteří budou součástí průvodu i samotného ceremoniálu.
Vedle britské delegace se očekává účast představitelů dalších evropských monarchií. Oslo se tak na jeden den stane místem mimořádného setkání evropských královských rodů a nejvyšších představitelů států.
Pro norskou monarchii půjde zároveň o důležitý okamžik. Haraldův syn Haakon VIII. už po otcově smrti převzal královské povinnosti a během pohřbu bude stát v čele norské královské rodiny.
Po pohřbu přijde další silný moment
Smuteční den nekončí samotným obřadem v katedrále. Po pohřební ceremonii se pozornost přesune ke pevnosti Akershus, která patří k nejvýznamnějším historickým místům norského hlavního města.
Po návratu královské rodiny k pevnosti budou vlajky spuštěné na půl žerdi opět vytaženy nahoru a zazní dvojitá královská salva. Ve stejnou dobu se mají po celé zemi rozezvučet kostelní zvony, a to po dobu jedné hodiny.
Norská královská rodina se následně vrátí automobilem do královského paláce. Nový král Haakon VIII. s královnou a dalšími členy rodiny se pak objeví na balkoně paláce. Přesný čas tohoto vystoupení zatím nebyl oznámen.
Oslo čekají omezení a bezpečnostní opatření
Kvůli pohřbu se musí připravit také samotné Oslo. Úřady počítají s omezeními v centru města a s přísnými bezpečnostními opatřeními podél trasy průvodu.
Zájem veřejnosti je přitom obrovský už několik dní před pohřbem. Lidé mohou v královské kapli vzdát Haraldovi poslední poctu osobně. Fronty se v některých dnech protahovaly až na několik hodin a podle norského královského dvora přišly v jednom z dnů zhruba 4500 lidí.
Ve středu proto bude centrum Osla pod zvýšeným dohledem. Lidé, kteří budou chtít průvod sledovat přímo v ulicích, musí počítat s omezeným pohybem a změnami v dopravě.
Den, kdy se Norsko rozloučí se svým králem
Harald V. odešel po 35 letech na norském trůnu. Ve středu jeho rakev naposledy opustí královský palác a vydá se ulicemi Osla do katedrály.
U toho budou členové norské královské rodiny, princ William, Petr Pavel a další významní hosté z celého světa. Ve 13 hodin se pak Norsko na jednu minutu zastaví.
Půjde o poslední veřejné rozloučení s Haraldem V. – králem, který prožil na trůnu více než tři desetiletí a který se pro mnoho Norů stal symbolem stability a kontinuity země.