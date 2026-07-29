Případ, ze kterého mrazí. Dvaaosmdesátiletá folková ikona Linda Perhacs žila v posledních letech ve specializovaném zařízení pro seniory s poruchami paměti v oblasti Los Angeles. Její přátelé a hudební kolegové s ní byli v pravidelném kontaktu a ještě před dvěma lety s ní přímo na pódiu oslavili její 80. narozeniny.
Zničehonic zmizela z pečovatelského domu
Před šesti týdny se ji však její dlouholetý spoluproducent Fernando Perdomo pokusil kontaktovat kvůli rozhovoru do podcastu. Místo známého hlasu ho čekal šok – dozvěděl se, že zpěvačku ze zařízení před osmi měsíci vyzvedl její opatrovník a odvezl ji na neznámé místo. „Zjišťoval jsem, co s ní je, a dozvěděl se, že ji příbuzný odtud odstěhoval. Kvůli kalifornským zákonům o ochraně soukromí nám ale v domově nemohou říct, kde se teď nachází,“ popsal situaci zneklidněný spoluproducent Perdomo.
Zablokoval si čísla! Co se s hvězdou děje?
Největší znepokojení vyvolává chování zpěvaččina příbuzného a oficiálního opatrovníka. Zatímco dříve s kolegy bez problémů komunikoval, v posledních měsících se po něm slehla zem. Neodpovídá na zprávy, nezvedá telefony a podle všeho si zástupce kapely i přátele zablokoval. „Myslím, že si nás jednoduše zablokoval, což je neuvěřitelně divné a podezřelé,“ dodal Perdomo ve svém videu na sociálních sítích, kterým zmobilizoval fanoušky.
Úřadům svazuje ruce zákon, přátelé žádají o pomoc
Zoufalí přátelé se proto obrátili na Úřad pro ochranu dospělých (Adult Protective Services) v Los Angeles a podali oficiální podnět k prověření jejího stavu. Úřady však kvůli přísné legislativě odmítají veřejnosti sdělit jakékoli podrobnosti. „Z důvodu zákonů o zachování důvěrnosti nemůžeme zveřejňovat informace o konkrétních osobách ani potvrdit, zda je daný člověk naším klientem,“ uvedl úřad v oficiálním prohlášení s tím, že na hlášení o možném zanedbání péče či ohrožení zdraví sociální pracovníci reagují. Bývalá manažerka zpěvačky Laurel Stearnsová i další přátelé proto prosí veřejnost o jakékoli ověřené informace, které by vedly k potvrzení, že je zpěvačka v pořádku a v bezpečném prostředí. Podnikají veškeré právní i soukromé kroky, aby Lindu našli.
Kdo je pohřešovaná Linda Perhacs?
Linda Perhacs (82) je ikonou amerického psychedelického folku. V roce 1970 vydala své jedinečné album Parallelograms, které v té době nebylo komerčně úspěšné. Hudební scénu proto opustila a po zbytek života pracovala jako dentální hygienistka. Její hudbu však o desítky let později objevil internet a nová generace hudebníků, čímž se z ní stala celosvětově uznávaná kultovní legenda.