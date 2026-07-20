Zmařený život nadějného umělce, před kterým stála slibná kariéra, teď oplakávají tisíce fanoušků po celém světě. Rodina i členové kapely na něj vzpomínají jako na výjimečně srdečného člověka. Podle prvních informací byly následky střetu na silnici tak vážné, že mladému hudebníkovi již nedokázali pomoci ani přivolaní záchranáři.
Náraz neměl šanci přežít: Co se stalo na silnici v New Jersey
K osudné havárii došlo během teplého letního večera, kdy mladý zpěvák vyrazil na svém motocyklu na cestu v New Jersey, která se mu stala osudnou. Podle neoficiálních informací z vyšetřování řidič silného stroje nezvládl manévr na vozovce a došlo k fatálnímu střetu. Přesné okolnosti tragické události, a zda v ní sehrála roli vysoká rychlost či nepozornost, nyní na místě intenzivně zjišťují tamní vyšetřovatelé.
Černá kronika letních silnic tak bohužel připsala další tragický křížek. Podobné nehody motocyklistů se v tomto ročním období stávají s mrazivou pravidelností nejen v zahraničí, ale i na českých silnicích. Teplé počasí láká do sedel tisíce jezdců, policisté a odborníci z BESIP proto neustále varují před přeceňováním vlastních sil, nepozorností a riskantním předjížděním, které u jednostopých vozidel končí fatálně nejčastěji.
Prokletý věk rockových legend
Smrt frontmana kapely The Spins vyvolala obrovský šok mezi jeho kolegy z hudební branže. Skupina byla na vzestupu a fanoušci oceňovali zejména Coombsových neuvěřitelný hlasový projev a obrovskou energii, kterou dokázal předávat na koncertech. „Byl to motor naší party a úžasný přítel. Nedokážeme vyjádřit, jak moc nám bude chybět,“ sdíleli zdrcení fanoušci v prvních reakcích na sociálních sítích.
Zařadil se po bok Cobaina, Morrisona nebo Hendrixe
Mladý zpěvák se svým věkem 27 let symbolicky zařadil po bok slavných rockových legend, které svět opustily na vrcholu sil ve stejném věku: jako Kurt Cobain, Jimi Hendrix nebo Amy Winehouse. Rodina zesnulého hudebníka prožívá ty nejtěžší chvíle a prostřednictvím zástupců kapely požádala veřejnost i média o respektování soukromí v čase hlubokého zármutku.
Nepřeceňujte své schopnosti
Pokud se v těchto letních dnech chystáte vyrazit na motocykl, dbejte maximální opatrnosti, nepřeceňujte své jezdecké schopnosti a vždy používejte ochranné prvky. Aktuální výstrahy a preventivní doporučení pro bezpečnou jízdu si můžete kdykoliv ověřit na oficiálních stránkách BESIP či Policie ČR.