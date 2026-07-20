Pro příznivce žánru grunge a poctivého rocku je to citelná ztráta. Jennifer Finchová, uznávaná baskytaristka, zemřela ve věku 59 let po boji s agresivní formou rakoviny mozku.
Konec jedné hudební éry
Jennifer Finchová patřila k zakládajícím a klíčovým členkám americké formace L7. Tato čistě ženská kapela vznikla v Los Angeles v roce 1985 a stala se jedním ze symbolů tehdejší energické rockové vlny. V éře devadesátých let stály L7 po boku největších jmen tehdejší scény, jako byly skupiny Nirvana nebo Pearl Jam.
Onemocnění hudebnice mělo bohužel rychlý průběh. Fanoušci i kolegové z branže vyjadřují na sociálních sítích soustrast rodině a vzpomínají na její výrazný podíl na formování tehdejšího zvuku.
Úspěchy v Billboardu
Skupina L7 nebyla pouze lokálním fenoménem. Že šlo o globálně úspěšný projekt, potvrzují i statistiky – hned tři z jejich sedmi studiových alb se prosadila do prestižního amerického žebříčku Billboard 200. Kapela měla silnou základnu posluchačů také v České republice, kde po roce 1989 ovlivnila celou jednu generaci rockových fanoušků.
Kapela nežila jen ze svých počátečních úspěchů
Přestože vrchol popularity zažívaly L7 v devadesátých letech, koncertní činnost nikdy zcela neukončily. Své poslední studiové album vydaly v roce 2019 a nadále si udržovaly věrné publikum. Odchodem Jennifer Finchové se uzavírá významná kapitola světové i tuzemské alternativní scény.