Pro příznivce žánru grunge a poctivého rocku je to citelná ztráta. Jennifer Finchová, uznávaná baskytaristka, zemřela ve věku 59 let po boji s agresivní formou rakoviny mozku.

Konec jedné hudební éry

Jennifer Finchová patřila k zakládajícím a klíčovým členkám americké formace L7. Tato čistě ženská kapela vznikla v Los Angeles v roce 1985 a stala se jedním ze symbolů tehdejší energické rockové vlny. V éře devadesátých let stály L7 po boku největších jmen tehdejší scény, jako byly skupiny Nirvana nebo Pearl Jam.

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Onemocnění hudebnice mělo bohužel rychlý průběh. Fanoušci i kolegové z branže vyjadřují na sociálních sítích soustrast rodině a vzpomínají na její výrazný podíl na formování tehdejšího zvuku.

Úspěchy v Billboardu

Skupina L7 nebyla pouze lokálním fenoménem. Že šlo o globálně úspěšný projekt, potvrzují i statistiky – hned tři z jejich sedmi studiových alb se prosadila do prestižního amerického žebříčku Billboard 200. Kapela měla silnou základnu posluchačů také v České republice, kde po roce 1989 ovlivnila celou jednu generaci rockových fanoušků.

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Kapela nežila jen ze svých počátečních úspěchů

Přestože vrchol popularity zažívaly L7 v devadesátých letech, koncertní činnost nikdy zcela neukončily. Své poslední studiové album vydaly v roce 2019 a nadále si udržovaly věrné publikum. Odchodem Jennifer Finchové se uzavírá významná kapitola světové i tuzemské alternativní scény.

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