Popálený hrudník a 35 procent těla. Týnuš Třešničková a její přítel se hasili v Turecku sami

Zdroj: Došlo k zasažení obličeje, hrudníku, oba mají popálené ruce. Muž má popáleno 15 procent těla, zasaženy ruce a obličej. Žena má popáleno 30 procent těla. Zejména obličej, oblast krku, horní část těla a ruce. Jedná se o druhý stupeň popálenin se silným zásahem do struktury kůže.Zdroj: https://www.extra.cz/mraziva-zprava-lekaru-tynus-tresnickova-ma-tezke-popaleniny-na-30-procentech-tela-s-pritelem-se-hasili-navzajem

Při ohnivé show ve vyhlášené istanbulské restaurace Nusret byli ve čtvrtek večer popáleni dva Češi - youtuberka Kristýna Třešňáková vystupující na sociálních sítích pod jménem Týnuš Třešničková a její přítel, podnikatel Viktor Hajíček. Oba mají popáleniny druhého stupně, nejméně do 1. října budou muset zůstat v istanbulské nemocnici, uvedl dnes Robert Řehák z tiskového odboru českého ministerstva zahraničních věcí.

Hasili se navzájem

Majitelem podniku je Nusret Gökçe alis Salt Bae, jehož kulinářské praktiky jsou známy uživatelům sociálních sítí. „Můžeme potvrdit, že ve čtvrtek 27. září došlo ve večerních hodinách ke zranění dvou českých občanů při ohňové show ve známé restauraci v Istanbulu. Během programu explodovala část hořlavé směsi, která potřísnila české občany a ti začali hořet,“ potvrdil Blesk Zprávám zástupce ředitelky tiskového odboru MZV Řehák.

Česká youtuberka Týnuš Třešničková: Těžké popáleniny! Při ohnivé show v tureckém podniku

A prozrazuje, jak se podařilo Týnuš a jejího přítele uhasit: „S pomocí zaměstnanců a přihlížejících se nakonec podařilo uhasit se navzájem. Žel v mezičase u nich došlo k popáleninám prostoru obličeje, rukou a hrudníku.“

V prostorech restaurace se v té době nacházelo i dle zveřejněných záběrů na Youtube řada dalších hostů.

„Zaměstnanci restaurace přivolali první pomoc, která odvezla oba postižené do nemocnice Escal Hospital, kde jim bylo poskytnuto prvotní ošetření. Generální konzulát ČR v Istanbulu byl o situaci informován ještě ten samý večer a po prvních telefonických rozhovorech se kvůli vážnosti situace okamžitě do nemocnice rozjel konzul a asistentka. Ti na místě zaurgovali lékařskou pomoc a zajistili převoz do nemocnice Acibaden Taksim, která poskytuje lepší ošetření,“ pokračuje Řehák v líčení následujícího dramatu.

Dopadla hůř, než její přítel

Kristýna Třešňáková na svém Instagramu, kde má přes 351 tisíc sledujících, při příjezdu do turecké metropole prozradila, že ji navštívila poprvé. Dramatické události v restauraci jí přinesly smutnou zkušenost. Dopadla hůře, než její přítel Viktor.

„U muže bylo diagnostikováno cca. 15 % těla, většinou obličej a ruce na úrovni druhého stupně popálenin, u ženy došlo k popálení 35 % těla, vážně u ní byl zasažen obličej, krk, horní část těla a ruce. Jedná se o popáleniny druhého stupně s hlubokým zásahem do struktury kůže,“ sdělil smutné zprávy Blesk Zprávám Řehák.

Musí zůstat v Istanbulu

Pracovníci konzulátu se za dvojicí vydali opět i v pátek 28. září. „Postiženým pomohli kontaktovat právníka, policii a informovali se o stavu zraněných. Dle vyjádření lékařů budou oba čeští občané v nemocnici muset zůstat nejméně do 1. října, kdy bude stanoven další postup po dohodě se všemi zainteresovanými,“ pokračuje zástupce mluvčí MZV.

Konkrétní krky již udělalo i samo ministerstvo, které však čeká na nového šéfa, jímž by se měl stát adept ČSSD Tomáš Petříček. Dočasně jej vede předseda sociální demokracie Jan Hamáček.

Ten vám to osolí! Sexy kuchař s miliony fanoušků okořenil jídlo už i DiCapriovi a Banderasovi

„Ministerstvo zahraničních věcí též v tomto případě kontaktovalo velvyslance Turecka v ČR ve snaze zvýšit pozornost, která bude postiženým věnována jak ze strany lékařské péče, tak ze strany policejního vyšetřování,“ dodal Robert Řehák z tiskového odboru MZV ČR.

Neúspěšný pokus o ohňový efekt

Server Ahval informoval, že se personál restaurace neúspěšně pokusil o ohňový efekt. Jeden z číšníků nalil před barovým stolem do ohně zatím neznámou tekutinu z kanistru, avšak plameny se začaly rychle šířit a popálily několik lidí. Podle britského webu MailOnline jsou zraněni čtyři turisté a české návštěvnici, která se prezentuje jako módní youtuberka, podle tohoto zdroje chytly šaty.

Dalšími zraněnými jsou údajněturisté z Řecka a Ukrajiny a lehká zranění utrpěli i dva pracovníci baru. Turecká policie již zahájila vyšetřování incidentu a vyslechla oba dva zaměstnance, kteří se představení zúčastnili.