Česká youtuberka Týnuš Třešničková: Těžké popáleniny! Při ohnivé show v baru v Istanbulu

Kristýna Třešňáková se svým přítelem Viktorem vyrazili v Turecku za gastronomickým zážitkem do restaurace slavného kuchaře Nusreta Gökceho přezdívaného Salt Bae, který se proslavil excentrickým a notně dramatickým stylem sypání soli na své jídlo. Odnesli si však něco zcela jiného, než čekali - hlavně v případě české youtuberky těžké popáleniny.

K incidentu došlo během ohnivé show, kdy dvojice barmanů zapalovala blíže nespecifikovaný alkohol. Zpočátku to vypadalo, že mají oheň pod kontrolou, ale situace se rychle a během vteřiny vymkla kontrole.

Čtyři zranění, nejvážněji Češka

Plameny vzápětí pohltily celý bar, u nějž seděli, jedli a popíjeli hosté, píše britský web Daily Mail. Při ohnivé show utrpěla zranění hned čtveřice turistů - vedle Řeka Alexandrose, který je v Turecku na líbánkách, či turisty z Ománu pak nejtěžší hlavně Češka Kristýna, která byla převezena do americké nemocnice v Istanbulu. Celý incident nyní prošetřuje policie.

Na záběrech, zveřejněných dalšími hosty na Youtube, je vidět panika, která turisty hojně navštěvovaný podnik zachvátila poté, co vzplál bar.



Přítel Kristýny: Je to noční můra. A pokračuje dál

„Stalo se to minulou noc. Hned po incidentu jsme byli převezeni do nemocnice. Mám popáleniny, ale moje přítelkyně Kristýna Třešňáková je v mnohem horším stavu, než já. Ten večer to byla noční můra a stále se to děje,“ řekl místním novinám Birgun Hajíček, podnikatel z Prahy, který dle Daily Mail momentálně pracuje jako CEO jedné hongkongské společnosti.

Hajíček utrpěl popáleniny na obličeji i těle, stav Třešňákové po „explozi“ baru v Nusret Etiler Steakhouse je však podstatně horší. Podle očitých svědků mělo dojít k incidentu někdy kolem půl desáté večer místního času a pokusy místních zaměstnanců uhasit bar jen prý rozdmýchávaly oheň dál. Popáleniny utrpěli i oba barmani, nikoli však vážné.

V Istanbulu poprvé

Youtuberka Týnuš, jejíž nahé fotky před časem obletěly internet, se přitom svým fanouškům na Instagramu před dramatickým večerem svěřila, že do Istanbulu přicestovala vůbec poprvé. A stihla zveřejnit fotku s mešitou Hagia Sophia. „Poprvé a naposled asi. Musí to být hrozný šok. Taková tragédie, bolest, jazyková bariéra, daleko od blízkých. Držím palce,“ napsala jedna z uživatelek.

Třešňáková má mnoho sledujících i na svém Youtube kanálu, kde se často věnuje módě či kosmetice.

Před českou youtuberkou hostili jihoamerického prezidenta

Podnik kuchaře Salt Bae přitom způsobil rozruch i minulý týden, když jej navštívil při státní návštěvě venezuelský prezident Nicolas Maduro s manželkou Cilií. Vyvolal však pobouření - vychutnával si drahý steak v zážitkové restauraci připravený právě slavným kuchařem, zatímco v jeho zemi lidé trpí hladem při velké ekonomické krizi, tamní supermarkety jsou z velké míry vybrakované a z Venezuely se snaží prchnout davy lidí.

Sám Salt Bae se stal virálním fenoménem díky svým klipům a na Instagramu má více než 15 milionů sledujících. Pobočky své restaurace otevřel i v USA - v New Yorku či Miami, kde za kus masa hosté platí i několik stovek dolarů, upozornil Daily Mail. V síti svých restaurací hostil již řadu celebrit včetně fotbalové ikony Davida Beckhama a jeho rodiny.