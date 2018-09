Pětina Čechů tráví víkendy v práci. V EU spočítali, jak moc „makáme“

Jen jeden z pěti Čechů pracuje pravidelně o víkendu. Situace na jihu Evropy je přitom zcela jiná, třeba v Řecku je to bezmála polovina. Naproti tomu ale Češi zase pracují hodně co do počtu hodin, tam patří dokonce mezi rekordmany. Nejčastěji mají pracovní víkendy mladí lidé s nižším vzděláním.