V rozhlasu dali padáka desítkám lidí. Mezi řadové zaměstnance rozdělí 33 milionů navíc

Český rozhlas v příštím roce přidá na mzdách 33 milionů korun. Jde o víc než polovinu z 63 milionů Kč, které rozhlas ušetří letošním zrušením 116 pracovních míst. Zaměstnancům chce rozhlas zvyšovat mzdy v rozmezí od 600 do 2000 korun. Zvyšování se ale nemá dotknout středního a nejvyššího managementu. Přidáno by měli dostat všichni s platem do 50 000 Kč, uvedl mluvčí Jiří Hošna.