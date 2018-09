Markéta si v Turecku vyprosila mírnější vězení. Má basu s výhledem na moře

Trest šesti let a tří měsíců vězení si v Turecku odpykávají mladá česká cestovatelka Markéta Všelichová a Miroslav Farkas. Oba byli odsouzeni za spolupráci s bojovníky milic syrských Kurdů YPG, které Ankara považuje za teroristickou organizaci. Všelichová se ale nedávno přestěhovala do „přívětivější” věznice, jak Blesk Zprávám potvrdila mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Lagronová.

Nejdříve byla Markéta Všelichová a Miroslav Fakas ve vězení v Sirnaku – ve východní Anatolii v Turecku. Poté je místní převezli do vězení ve Vanu, kde čekali na svůj proces. Od tureckých soudů nakonec slyšeli to, čeho se obávali. V místních podmínkách si mají ve vězení odsedět šest let a tři měsíce. Trest jim s definitivní platností potvrdil letos v červenci turecký nejvyšší soud.

„Ach, děvčátko. Užije si svoje, turecká basa není med. Nakonec ji po nějaké době deportují,“ glosoval místní poměry ve vztahu k Všelichové už dříve europoslanec Jaromír Štětina (za TOP 09).

Markéta už ale ve vězení ve Vanu není. Vyhlédla si totiž jinou káznici. „Zhruba před čtrnácti dny byla převezena do trochu příznivějšího vězení,“ potvrdila Blesk Zprávám mluvčí českého ministerstva zahraničí Michaela Lagronová a Janusz Konieczny ze spolku MVMF, který s rodinami obou vězněných Čechů komunikuje. A který pořádal akce na jejich převezení zpět do České republiky.

Mluvčí: Izmir byl asi tip od spoluvězeňkyň

„Je v oblasti Izmir, kam zřejmě dostala tip od dosavadních spoluvězeňkyň,“ dodala Lagronová s tím, že k případu více říct nemůže. Všelichová se dostala do nového vězení na vlastní žádost. Izmir je turecký název oblasti Smyrna, která leží na západě Turecka na pobřeží Egejského moře, na které je z věznice vidět. Podle informací Blesk Zpráv tu má Markéta nyní „přívětivější“ podmínky než ve věznici ve Vanu.

Rodina Všelichové s médii příliš komunikovat nechce, s diplomaty prý ale v kontaktu je. Podle Janusze Konieczného je to i tím, že je celý případ pro ně hodně citlivý. Všelichová a Farkas si musejí v Turecku odpykat větší část trestu. Jejich případné předčasné propuštění záleží především na Turcích i na chování obou vězněných.