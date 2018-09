Popíjejících dětí ubývá a alkohol zkouší později. Jak je na tom české mládí?

Ve světě ubývá dětí, které pijí alkohol. Poprvé ho ochutnají také později než v minulých letech, trend lze sledovat ve všech 36 evropských zemích, které se zapojily do výzkumu Světové zdravotnické organizace (WHO). Ta sbírala v rámci mezinárodní studie z let 2002 až 2014 údaje o mladých a zdraví (HBSC). Čeští teenageři jsou stále nad evropským průměrem, hůře jsou na tom například v Dánsku, Maďarsku nebo Velké Británii.