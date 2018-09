Voda nad zlato: Vyhání lidi z domovů, hrozí konflikty a další vlny uprchlíků

Právě kvůli klimatickým změnám došlo za posledních 6 let – tedy období takzvané migrační krize – k přesunu až 30 milionů lidí, hlavně obyvatel Afriky a Blízkého východu. A nadcházející sucha, mizení zeleně i ubývání vodních ploch mají dle studie NASA a OSN z domovů vyhnat ještě několikanásobně více migrantů.

To ministr životního prostředí Richard Brabec (52, ANO) neočekává, že by nedostatek vody způsobil rovnou globální válku. Jednoduché to ale prý nebude. „Dvě miliardy lidí má problém k přístupu k pitné vodě a do roku 2050 by se tento počet lidí měl zvýšit na 3 miliardy. Může dojít k místním konfliktům a ty už dneska existují. A jako důvod pro masivní migraci to bezpochyby bude,“ upřesnil pro Blesk.

Cílek: Migrace jako trvalý stav

Že migrace a sucho jsou spojené nádoby, se domnívá i geolog a klimatolog Václav Cílek. Podle něj politici nezačali jednat dostatečně brzo. „Politici určitě zaspali, ale zaspali proto, že se o tento problém nikdo nestaral,“ říká Cílek.

Aktuálnost problému se podle něj teprve ukáže. „Nedostatek vody ještě lidi moc nezajímá, ale potraviny je budou zajímat. Doopravdy se jedná o to, že půlka čínské produkce rýže je zranitelná. A až jim ta rýže dojde, tak začnou dovážet pšenici, aby neumřeli hlady, protože v Číně se obdělává asi jen 15 procent země, kdežto u nás je to až polovina,“ vysvětluje klimatolog.

„My tu krizi vnímáme jenom z našeho měřítka. Ale kdybychom byli na Filipínách nebo v Indonésii, tak bychom byli šokováni a zaraženi čínskou migrační krizí. Severní třetina Číny totiž razantně vysychá a státy v okolí Indie se musejí bránit přílivu Indů,“ dodává Cílek.

Podle experta je proto na čase, abychom se připravili na další vlny přesunu lidí. „Migrační krize už bude trvalý stav společnosti. My migraci vnímáme jako záležitost Středozemního moře, ale brzo to může být záležitost východního Slovenska, které poveze váhu dalších migračních krizí,“ konstatuje klimatolog.