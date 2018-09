České děti neumějí pořádně mluvit a můžou za to rodiče, udeřila odbornice

Děti v Česku mají problém s výslovností a za posledních deset let se situace výrazně zhoršila, uvedla pro Blesk Zprávy odbornice na školství a vzdělávání Miluše Vondráková. Prstem při tom ukázala na rodiče, kteří přestávají s dětmi mluvit, sotva se jejich potomci osamostatní. Místo rozhovoru jim dají mobil nebo zapnou televizi. Děti si pak odnáší z nedostatku komunikace různé vady řeči a neschopnost se vyjádřit, což vede i k problémům ve škole.

Podle expertky Vondrákové si sami můžeme ověřit, jak to s komunikací mezi rodiči a dětmi vypadá.

„Rozhlédněte se v MHD nebo v supermarketu. Kolik matek se tomu dítěti skutečně věnuje? Kolik jich během chození mezi regály říká: ‚Tohle je tohle?‘ Buď se dívá do mobilu matka nebo i dítě, pokud je starší, nebo slyšíme matku, jak říká: ‚Ne, teď ne, dej pokoj,‘“ upozornila odbornice a poradila: „Pokud by matka říkala aspoň: ‚Pojď, teď koupíme mléko, koupíme rohlíky,‘ to jsou všechno věci, které dítě aktivizují ke komunikaci.“

„Rodiče přestávají s dětmi mluvit a číst jim“

Vondráková pokárala rodiče, že přestávají s dětmi nejen mluvit, ale také si s nimi hrát nebo jim číst knížky. „Na miminko každý žvatlá, ale když se to dítě rozběhne a začne být svým způsobem samostatné, tak mnoho matek vyklízí pozici s tím, že si dítě může hrát samo, případně jej posadí k tabletu nebo k televizi,“ varovala odbornice.

Kontakt a komunikaci s rodičem ale dítěti podle Vondrákové nic nenahradí. Pokud sleduje televizi, je pasivní. Pokud na něj mluvíme, dáváme mu vzor, dítě odezírá, všímá si, jak probíhá komunikace a výslovnost. S výslovností pak souvisí i úspěch v první třídě. Pokud dítě nerozezná rozdíl mezi C a S a „šlape si na jazyk“, má samozřejmě problém.

Další podrobnosti o problémech s dětskou výslovností se dozvíte v rozhovoru. Miluše Vondráková hovoří i o tom, proč je důležité procvičovat s dětmi psaní: