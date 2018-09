Nasadila život, aby zachránila děti: Statečná učitelka dostane státní vyznamenání

„Mezi vyznamenanými tak bude mít Olomouc svého zástupce. Neříkám jediného zástupce, ale na vaše přání i tuto zástupkyni,“ řekl Zeman při svém vystoupení na krajském zastupitelstvu.

Žena již obdržela medaili za svou pohotovou záchranu dětí od hejtmana Ladislava Oklešťka (ANO) loni v září při zasedání krajského zastupitelstva. Podle hejtmana prokázala obrovské hrdinství a přístup, který by jí všichni mohli závidět. „Těžko dokážeme vyhodnotit, jak bychom se my v takové situaci zachovali. Svědomí a rozum něco velí, ale co by velela poté skutečnost, to nikdo nedokáže vypredikovat, pokud by to nezažil na vlastní kůži,“ řekl dnes Okleštěk.

Učitelka zachránila život čtyřem dětem: Před padajícím autem je chránila vlastním tělem

Nehoda se stala loni v polovině června na lesní cestě nedaleko Jívové. Na skupinku předškoláků, kteří byli na procházce, se zničehonic vyřítilo osobní auto jedoucí od Jívové na Dolany. Vůz vyjel ze silnice a pokračoval až na lesní cestu. Nešporová nejprve odstrčila do bezpečí tři děti, poté ochránila svým tělem malého chlapce před vozidlem, které je oba zavalilo. Chlapec z nehody vyvázl s lehkým zraněním, učitelka musela být zpoza auta vyproštěna a nehodu odnesla vážným zraněním.