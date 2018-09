Tisíce lidí bez proudu i zranění: Českem se prohnala bouře, v Německu zabíjela

Nejsilnější bouře se prohnala západem Čech. „Ještě nikdy jsem něco podobného neviděl, v třešňové aleji u Josefova (u Sokolova) létají stromy přes silnici, v nedaleké Krajkové to kosí smrky v lese. Není vidět na silnici, létají popelnice, značky, všechno,“ popsal v neděli pozdě večer občan Krajkové. Nejhorší situace je ve vyšších polohách, kde nejde elektřina už několik hodin. Výpadky elektrického proudu hlásí ale také okresní města Sokolov a Karlovy Vary.

V obou krajích jsou v terénu stovky profesionálních i dobrovolných hasičů, kteří odstraňují hlavně popadané stromy a větve ze silnic. Voda zaplavila sklepy obytného domu v Chodově i tamní městský úřad. U Františkových Lázní najel vlak na spadlé troleje, informovali hasiči na Facebooku.

V chatové osadě Suchý Žleb u Hluboček na Olomoucku byli dva lidé zraněni po pádu stromu na chatu. Skončili v nemocnici. Hasiči v kraji podle mluvčí Vladimíry Hacsikové vyjeli kvůli větru k 90 zásahům, nejvíce jich bylo na Přerovsku. Silný vítr sroloval střechu rodinného domu ve Štěpánově na Olomoucku, poryv utrhl střechu o rozměru 15 krát 15 metrů v hranické nemocnici.

V Libereckém kraji zasahovali u následků silného větru a deště na zhruba 25 místech, v Ústeckém a Zlínském kraji shodně na 35 místech. Na jižní Moravě evidují padesátku zásahů, na Vysočině víc než 60, nejvíc na Havlíčkobrodsku a Pelhřimovsku. K víc než 150 událostem byli povoláni hasiči v Moravskoslezském kraji. „Relativně větší škody mohly způsobit čtyři spadlé stromy na různých místech kraje na zaparkovaná vozidla, v nichž ale nebyli lidé,“ uvedl mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Kůdela.

Energetická společnost ČEZ po větrné noci eviduje ještě 60.000 odběrných míst bez elektřiny, opravy se zřejmě protáhnou do úterka. E.ON hlásí zhruba 7000 domácností bez proudu na jihu Čech a 4300 na jižní Moravě.

ČEZ ještě k nedělním 23:00 evidoval 140.000 odběrných míst bez elektřiny. „Během noci se nám podařilo tento stav snížit více jak o polovinu, uvedla mluvčí ČEZ Soňa Holingerová. Poruch na vysokém napětí byla v 07:00 stovka. „Aktuálně řešíme nejvíce poruch v Plzeňském kraji (Domažlicko, Tachovsko), Středočeském kraji (Berounsko, Rakovnicko a Kladensko) a Moravskoslezském a Olomouckém kraji (Karvinsko, Bruntálsko, Nový Jičín),“ uvedla mluvčí.

Odstranění většiny poruch na vedení vysokého napětí předpokládá ČEZ ještě během dnešního dne a večera. Jisté je, že opravovat poruchy budeme i během zítřejšího dne (úterý). Mělo by se jednat však již jen o poruchy na hladině nízkého napětí,“ doplnila mluvčí. Na Rakovnicku, kde spadlo šest stožárů velmi vysokého napětí, budou muset energetici postavit náhradní vedení.

E.ON ráno řešil v jižních Čechách 14 poruch na vedení vysokého napětí, večer jich bylo 15. „Nejvíce bylo zasaženo Strakonicko. V průběhu noci se některé poruchy podařilo na dálku opravit, nicméně jiné kvůli přetrvávajícímu silnému větru přibyly,“ uvedla mluvčí firmy Martina Slavíková. Počet odběrných míst bez proudu se během noci snížil z 20.000 na 7000, nejvíce z nich je na Jindřichohradecku.

Poruchy, které E.ON v noci zaznamenal na Vysočině, jsou už odstraněny. Na jižní Moravě se závad na vysokém napětí objevilo 11, osm už je opraveno.

Desítka tratí byla neprůjezdná po 05:00, o tři hodiny později vlaky podle webu Českých drah stále nejezdily mezi Strakonicemi a Katovicemi, Jarošovem nad Nežárkou a Popelínem na Jindřichohradecku a na dvou regionálních úsecích na Písecku: Protivín - Putim a Branice - Červená nad Vltavou. Do trolejí strom spadl mezi Opavou a Děhylovem, na trati do Ostravy tak vyjely motorové vlaky. V noci byly vedle hlavní trati u Benešova přechodně mimo provoz také například některé úseky v Moravskoslezském kraji, ve Skalici u České Lípy vlak narazil do spadlého stromu.

Spadlé stromy omezily provoz i na řadě silnic. Ve Sviadnově na Frýdecko-Místecku narazila dodávka do spadlých drátů, nikdo nebyl zraněn. Na Ostravsku najel nákladní vůz do spadlého stromu. Ve tříkilometrovém úseku mezi Prostějovem a Vyškovem na dálnici D46 vítr povalil dopravní značení do jízdních pruhů.

Bouře nazývaná Fabienne si v Německu vyžádala nejméně jednu oběť na životě. Je jí 78letá žena, na kterou v bavorském kempu v neděli večer spadl strom, informovala dnes agentura DPA s odvoláním na policii v okrese Bamberg. Žena zemřela na místě. Kromě toho strom vyvrácený orkánem v Epfenbachu na jihozápadě Německa spadl v neděli večer na automobil a zranil v něm čtyřletého chlapce, který je v ohrožení života.

Chlapec v Epfenbachu utrpěl vážná poranění hlavy a do nemocnice ho přepravil vrtulník. Další tři členové rodiny, kteří seděli rovněž v automobilu, podle policie neutrpěli žádná zranění.

Bouře, která se v neděli přehnala Německem, v rozsáhlých částech země komplikovala železniční, silniční a leteckou dopravu. Kromě toho si podle DPA v centrální a jižní části Německa vyžádala velké hmotné škody.

Mnoho silnic i železničních tratí muselo být kvůli popadaným stromům uzavřeno. Nejhůře zasažena byla centrální část Německa, jih, jihozápad a Sasko. Také ze silnic musely být v těchto oblastech odstraňovány vyvrácené stromy.

V Sasku bylo těžce zasaženo zejména německé Podkrušnohoří. „Volající nás informovali o tornádu,“ řekl podle DPA mluvčí místních hasičů. Vítr údajně strhával i střechy.

