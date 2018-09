Zemřelý malíř Libor Vojkůvka (†71): Nesežrali ho kanibalové, zabila ho rakovina!

„S lidojedy jsem se docela skamarádil. Člověk sice byl pořád obezřetný, ale byli přátelští. Dokonce, když jsem se jednou ztratil, protože jsem se vydal do džungle za nějakým broukem, tak mě hledali a měli o mě velkou starost, aby se mi něco nestalo,“ vzpomínal v jednom ze svých vyprávění v době, kdy byl v plné síle.

O jaké kanibaly se jednalo, není jasné. Vojkůvka mluvil o tom, že se setkal se Somálci a Papuánci. Ti mohli být kanibaly, které zmiňoval. V plné síle si také před šesti lety vzal o 35 let mladší stážistku a o dva roky později se jim narodil syn. Bohužel, manželství nevydrželo a malíř exmanželku a syna v posledních letech nevídal.

I to se zřejmě podepsalo na jeho zdraví. Tělo oslabené smutkem si vyhlédla rakovina. „Nejprve myslel, že je to mrtvička, když mi poprvé volal, že má něco s pravou rukou a nemůže malovat. Pak to nějak rozcvičil, ale za nějakou dobu se problémy vrátily,“ prozradil Vojkůvkův dvorní galerista Jiří Skácelík a dodal: „V nemocnici pak zjistil, že má nádor na mozku. Udělali punkci a zjistili, že je to neoperovatelné. Na to reagoval po svém, podepsal reverz.“

Poslední měsíce, zejména týdny před smrtí byly podle galeristy kruté. Krutá nemoc nedovolovala jedinečnému vypravěči už ani mluvit. Zemřel s úderem půlnoci z pátku na sobotu.