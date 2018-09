Kněžínek po návratu z exotiky: Domácí vězení s náramky v Česku jede naostro

Svatbu i líbánky na Mauriciu už má ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO) za sebou, teď se zase naplno pustil do práce. V pátek oznámil novinky k ostrému provozu systému domácího vězení s elektronickými náramky. Těch by odsouzenci v Česku měli dostat postupně až 600. Kněžíněk dodal, že ministerstvo má po uzavření smlouvy s izraelským dodavatelem SuperCom opci na 2500 zařízení. Část z nich by mohla hlídat i vazebně stíhané, podle něj to však zřejmě připadá v úvahu jen u tzv. útěkových vazeb.