Loni byl rekordní svatební rok, přesto se Češi do chomoutu moc neženou. Kdo do toho „praštil“?

Svatby jsou už znovu v kurzu, loni jich bylo nejvíc za posledních deset let. Co tomu říkají sociologové? Podle šéfa Sociologického ústavu AV ČR Tomáše Kosteleckého je nárůst počtu sňatků spíše módní záležitost. Méně než v uplynulém desetiletí jich prý bylo jen v období první světové války. Které celebrity se vdávaly a ženili loni?

Loni se v České republice odehrálo 52 567 svateb. To je podle Českého statistického úřadu nejvíce za posledních deset let. Podle sociologa ale nemají Češi vyhráno, stále je to totiž prý velmi malý počet nových manželství.

„V dlouhodobém pohledu je to stále velice nízký počet sňatků. Díval jsem se na čísla od vzniku naší republiky a nižší počet sňatků než v tom uplynulém desetiletí byl jenom za první světové války, kdy byly úplně extrémní případy, protože se lidé děsili války a hodně lidí bylo navíc na frontě,“ podotkl pro Blesk Zprávy šéf Sociologického ústavu AV ČR Tomáš Kostelecký.

Sociolog: Svatby jsou „cool“

Nárůst z posledních let Kostelecký nepovažuje za nijak dramatický, považuje jej spíše za návrat do normální situace poté co, byl velmi nízký počet sňatků právě v uplynulém desetiletí.

Kráska, nebo zvíře? Princezna z Disneylandu kryla dvojnásobnou vraždu, aby měla na luxusní líbánky!

Důvody, proč se zvýšil počet uzavíraných sňatků, nejsou prý jasné ani sociologům. Přesto indicie vedou ke třem základním možnostem. „Část důvodů může být skryta v tom, že se posunuje uzavírání sňatků do vyššího věku, a to třeba až do 40 let. Dalším důvodem může být to, že obecně platí, že menší procento nesezdaných párů je mezi vzdělanějšími lidmi, když spolu žijí, tak se častěji vezmou. Takže zvyšující se počet vysokoškoláků může být tím důvodem, proč se to začíná zvyšovat,“ popsal Kostelecký a dodal:

„Myslím si, že svatby jako takové navíc začínají přicházet do módy. Nemá to náboženský přesah, jako to mělo historicky, je to spíš ´cool´.“

Po revoluci ubylo svateb i dětí

Kostelecký také neopomněl poukázat na to, že výrazně poklesl počet svateb po roce 1989, tedy po takzvané Sametové revoluci. Tou dobou se také zmenšil počet nově narozených dětí. Sociolog to přisuzuje tomu, že lidé měli náhle větší možnosti, mohli cestovat, nebo pracovat na kariéře. Ukázal ale i na nová negativa, která se tou dobou objevila.

„Zvětšila se ale i nejistota, tedy přišla složitější doba: než člověk shromáždí peníze, vezme si hypotéku a tak dále. Lidé to tedy nechtěli dělat, dokud nevěděli, jak to s jejich životem a ekonomickým zabezpečením bude,“ dodal Kostelecký.

SuperStar Martin Chodúr otočil: Druhé dítě ani svatba nebude!

Průměrný věk novomanželů je 32,2 roku u mužů a 29,8 u žen. Nejčastěji pak do manželství vstupují od června do září, loni se v tomto období vzalo 68 procent párů.

Nejpopulárnějším dnem pro sňatek bývá sobota. Svou roli ale hrají i atraktivní data.

„Vůbec nejsilnějším dnem z hlediska počtu uzavřených manželství byla vloni sobota 9. 9. s 2 096 sňatky. Následovaly soboty 17. 6. a 1. 7. Mnoho párů si pak zvolilo za svůj svatební den i pátek 7. 7.,“ uvádí Terezie Štyglerová z Českého statistického úřadu.

Nejvýraznější svatby roku 2017

Svatby se vloni uzavíraly i ve společenských kruzích. Hned na začátku roku (7. ledna) se oženil skladatel Ondřej Soukup (67) s o dvacet let mladší Lucií Šoralovou (41).

Třináct let vztahu zpečetili také Pavel Zedníček (69) s partnerkou Hankou Kousalovou (54). Jejich svatba se odehrála 6. ledna na floridské pláži. Pár oddal syn Waldemara Matušky Waldemar (41).

Mezi největší svatby patřila také ta, při které „vlezl do chomoutu“ zpěvák Bohuš Josef (56), který si vzal Alenu Wicerzykovou. Svatba proběhla v hotelu Sladovna v městysu Černá Hora.

Do třetice všeho dobrého do toho také praštil Milan Drobný (74) s partnerkou Danou (60). Vsadili na magické datum 7.7.2017. Za družičku šla Yvetta Simonová (89).

Video Ondřej Soukup se tajně oženil! Vzal si dlouholetou milenku Lucii Šoralovou - Nový zámek Kostelec nad Orlicí 720p 480p 360p 240p REKLAMA

Další svatba celebrit proběhla 15. června v kapli svaté Kláry. Oženil se známý herec Hynek Čermák (44) s o dvacet let mladší partnerkou Veronikou Mackovou. Herec se ženil již podruhé. Z prvního manželství s herečkou Danielou Choděrovou (43) má dvě děti.

Oženil se také ze sekty osvobozený moderátor a bývalý herec ze seriálu Rodinná pouta Tomáš Krejčíř (46) s partnerkou Petrou Matějkovu (39).

27. července se oženil zpěvák skupiny Kryštof Richard Krajčo (41). Jeho manželkou se stala režisérka Karin Babinská (44). Krajčo se ženil potřetí.

O obří svatbu se postaral také premiér Andrej Babiš. Který si po 23 letech soužití a dvou dětech vzal svoji partnerku Moniku 29. července na farmě Čapí hnízdo, kvůli které je premiér trestně stíhaný.

Oženil se i zarytý mládenec, režisér Filip Renč (53). Vzal si Marii Kružikovou, se kterou má dceru Annu Marii.

Ze zahraničních celebrit se vdala například tenistka Serena Williams (37), která pojala za manžela Alexise Ohaniana, s nímž má dceru Alexis Olympii.

Hitem letošního roku byla potom především mega svatba britského prince Harryho (33) a americké herečky Meghan Markle. Své ano si řekli 19.4.2018.