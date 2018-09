Opravy domu svépomocí i solární panely. Zelená úsporám přinese revoluční novinky

Program Nová zelená úsporám (NZÚ) nově nabídne dotace v maximální výši 550 tisíc korun na úsporné rekonstrukce domů uskutečněné svépomocí. Zájemci mohou příspěvek získat od 15. října, nově lze získat dotaci například na výměnu nevyhovujících kamen bez nutnosti zateplení domu nebo na venkovní stínicí techniku. Na briefingu na veletrhu For Arch to dnes řekl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

U rekonstrukcí domů svépomocí bude program přispívat především na materiál, vypůjčení nářadí a odborný technický dozor. „V poslední době je problémem sehnat stavební kapacity. My bychom rádi dostali do hry i šikovné řemeslníky, kteří jsou schopni si to udělat sami. Je to jedna z nejpoptávanějších možností změn,“ poznamenal Brabec.

Stavby budou nadále muset splňovat daná kritéria. „Kromě povinného odborného technického dozoru je nutné mít řádně zpracovanou projektovou dokumentaci pod kontrolou Státního fondu životního prostředí,“ řekl ředitel fondu Petr Valdman. Dotace na zateplení, výměnu oken a dveří může uhradit až polovinu výdajů.

Jak správně zateplit dům a ušetřit? Ptejte se odborníka!

Z programu NZÚ lze nově získat dotaci i na výměnu kamen bez připojení na otopný systém. Týká se to asi 80 tisíc rodinných domů. Na výměnu za ekologičtější, úspornější a výkonnější zdroj vytápění přispěje ministerstvo životního prostředí až 80 tisíc korun. Výměnu není třeba kombinovat se zateplením domu.

Z NZÚ bude podporována i venkovní stínicí technika, zájemci o příspěvek 500 nebo 1000 korun na metr čtvereční stíněné plochy mohou žádat současně s dotací na zateplení. Novinkou je i podpora stavby nízkoenergetických domů s rekuperací, tedy systémem řízeného větrání se zpětným získáváním tepla. Dotace činí 150 tisíc korun.

Novinkou je i podpora solární energie

Program také nově nabízí možnost získat dotaci 150 tisíc korun na fotovoltaický systém v kombinaci s tepelným čerpadlem. „Máme velké ambice, zejména co se týče fotovoltaických elektráren. Jsme přesvědčeni, že je v České republice kapacita na desítky tisíc instalací ročně, zatím jich děláme tisíce ročně. Je to správná cesta z hlediska obnovitelného zdroje, panely na střechách mají smysl,“ řekl Brabec. Žádosti o dotace půjde nově podat i elektronicky včetně souvisejících dokumentů.

Od startu programu v roce 2014 byly vyplaceny 22 tisícům žadatelů na úsporné renovace a stavby rodinných a bytových domů přes čtyři miliardy korun, dalších více než 14 tisíc žádostí na stejnou částku je do programu podáno. „Průměrná výše dotace pro zateplení rodinného domu je zhruba čtvrt milionu korun, bytového domu více než 800 tisíc korun,“ dodal Brabec.