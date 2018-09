Agresivní bobr pokousal pejskaře (54), nikdo muži nevěřil. Útok potvrdila fotopast

K incidentu došlo v polovině srpna. To, že za útokem skutečně stál bobr, potvrdila až nyní fotografie z fotopasti ochránců přírody.

„K pokousání muže došlo v momentě, kdy se snažil chránit své psy před bobrem,“ řekl serveru Novinky.cz Karel Makoň ze záchranné stanice živočichů Desop v Plzni.

Procházka kolem rybníka

Vše začalo běžnou procházkou kolem rybníka. „Šel jsem se dvěma psy polní cestou, která vede podél vody. Najednou z rákosí vyskočil zčistajasna bobr a zakousl se mi do ruky. Jak se na mě vrhnul, tak drápy na zadních packách se mi zaryl do nohy a pak utekl,“ popsal už dříve útok Jaroslav Šiml. Rány silně krvácely a on zůstal bezmocně ležet na zemi.

Lidé si často nutrie s bobry pletou. Nutrie říční jsou nepůvodním a výrazně menším druhem. Bobr dorůstá váhy 11-30 kg, nutrie má ve volné přírodě obvykle kolem 5-6 kilo. Dalším rozdílem je pak jejich ocas. Zatímco bobr ho má placatý, nutrie má kulatý.