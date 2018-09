Česká policie letos zadržela pouze 130 migrantů. V roce 2015 jich byly tisíce

Jen zhruba 130 migrantů, kteří přecházeli přes české území, zadržela od počátku letošního roku policie v Česku. Ve srovnání s rokem 2015, kdy vrcholila migrační krize a přes Českou republiku se jich pokoušelo přejít až 3000, je to výrazně méně. Řekl to dnes při kontrolní akci policie na Chebsku zaměřené na migraci ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Uvedl, že ČR není pro migranty cílovou ani tranzitní zemí. Navíc dobrá práce policie při odhalování nelegální migrace podle něj odrazuje převaděče od pokusů dostat uprchlíky do cílových zemí přes Česko.