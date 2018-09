Veronika (28) měla rakovinu prsu v rodině. Místo prohlídky hledala výmluvy

V rodině Veroniky (28) se u žen vyskytuje rakovina. Nádor prsu měla její babička a Veronika si uvědomuje, že by měla chodit na kontroly k lékaři častěji. Jenže kvůli škole a cestování byla na ultrazvuku naposledy před třemi lety. I když rakovinou prsu onemocní spíš ženy po padesátém roce života, počet těch, které onemocní dříve, se zvyšuje. Starší ženy se navíc vyhýbají mamografu a chtějí jen ultrazvuk, ten pro ně ale není vhodný. Blesk Zprávy vyrazily s Veronikou na kontrolu. Jak dopadla?

Ve Veroničině rodině se rakovina vyskytla, nádorem prsu onemocněla po padesátce její babička. Lékař proto posílal mladou ženu na ultrazvuk každý rok. Jenže ona prevenci tři roky odkládala.

„Já si hledám výmluvy, proč nechodit. Nerada chodím do nemocnice a říkám si, že samovyšetřením bych to dokázala poznat. Problémy nemám, tak necítím potřebu. Ale bojím se, vím, že je dost velká pravděpodobnost, že se mi to může stát,“ přiznala se Veronika.

Ročně onemocní sedm tisíc Češek

„V Česku onemocní rakovinou prsu ročně sedm tisíc žen. Většinou jde o ženy od padesáti do 75 let, ale mohou onemocnět i mladší ženy, třeba i ve věku kolem 30 let,“ uvedla Alena Bílková, vedoucí lékařka Mammacentra Budějovická v Praze.

Běžná populace má podle Bílkové riziko vzniku rakoviny prsu okolo šesti až osmi procent. „Pokud někdo v rodině onemocní ve vyšším věku, tak jako u Veroniky její babička, je to riziko větší, ale pořád není tak vysoké,“ uklidnila mladou ženu vedoucí lékařka.

Jak dopadlo Veroničino vyšetření? A jaká jsou procentuální rizika onemocnění rakovinou prsu? I to zjistíte ve videu:

Bolest v prsou s rakovinou spíš nesouvisí

„Ženy sem občas chodí s tím, že je bolí prsa, ale to se většinou nic neděje. Rakovina nebolí, ale jsou i výjimky, kdy i rakovina může bolet. Rozhodně je dobré poslouchat svoje tělo,“ radí Bílková.

Podle lékařky je problém, že ženy se bojí chodit na mamograf s tím, že vyšetření bolí, případně se vyhýbají mamografu a chtějí jen ultrazvuk. „Ten ale není pro starší ženy vhodný. Jedině mamograf poskytne nejpřesnější obraz mléčné žlázy,“ upozorňuje lékařka.

Prevenci pomáhá i pravidelné samovyšetření. To by měly ženy provádět v době, kdy není citlivá mléčná žláza, tedy v období po skončení menstruace. Alena Bílková, vedoucí lékařka Mammacentra Budějovická v Praze, vysvětluje i další podrobnosti: