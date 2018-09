Zrušili vám let kvůli stávce jako v Ryanairu? Můžete získat až 15 tisíc

Jestli má cestující vůbec na odškodnění nárok, se odvíjí od toho, v jaký moment ho dopravce o nadcházejících potížích informoval. Pokud to stihl dříve než 14 dní před plánovaným uskutečněním letu, pak nárok na finanční kompenzaci nevzniká.

Důležité také je, pokud letecká společnost nabídla v termínu přijatelný náhradní let. „Zároveň cestující nesmí od letecké společnosti dostat v období 7–14 dní před odletem nabídku letu, který odlétá nejpozději dvě hodiny před plánovaným odletem a přílet do cílové destinace není pozdější jak čtyři hodiny po plánovaném času příletu,“ popisuje Novák.

Stávka pilotů Ryanairu zrušila v Německu 150 letů. Lidé mají dostat peníze hned zpět

„Anebo cestující nesmí od letecké společnosti dostat v posledním týdnu nabídku náhradního letu, který odlétá nejpozději jednu hodinu před plánovaným odletem a přílet do cílové destinace není opožděn o více než dvě hodiny,“ uvádí právník další variantu, při které nárok na finanční kompenzaci nevzniká.

U kterých aerolinek na náhradu dosáhnete?

Pokud přijatelný náhradní let nabídnut nebyl, letecká společnost je z Evropské unie, Norska, Islandu nebo Švýcarska – to v případě Ryanairu platí, jde o irskou společnost – anebo se měl let uskutečnit z letiště na území EU a přidružených států, pak cestující můžou požádat o odškodnění.

Jeho výše se odvíjí od délky plánovaného letu. Nejnižší možné je 250 eur (6400 korun) a nejvyšší 600 eur (15 360 korun). Vyplývá to z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004.

• 250 eur (6400 korun) pro let kratší než 1500 km

• 400 eur (10 240 korun) pro let v rozmezí 1500 a 3500 km

• 600 eur (15 360 korun) pro let delší než 3500 km

Na důvodu zrušení letu záleží

U odškodnění rovněž hraje roli, z jakého důvodu byl let zrušen. Pokud šlo o mimořádnou okolnost, mezi které se řadí například přírodní katastrofy, politická situace v zemi nebo stávka zaměstnanců letiště, nárok na odškodnění nevzniká. Stávka zaměstnanců přímo letecké společnost však mimořádnou okolností není, tudíž je Ryanair povinen, pokud nenabídl adekvátní náhradní let, odškodnění vyplatit.

Šéf aerolinek si upřel prémie přes 25 milionů. Ryanair zrušil tisíce letů

Platí to dokonce i tehdy, pokud vrátil peníze za letenku nebo pokud nabídl let v jiný termín. „Jestliže klient letecké společnosti využije nabídku náhradního letu, která je však například o den později, než byl plánovaný let, nárok na odškodnění nezaniká,“ vysvětloval Novák.

Pražského letiště se stávka nedotkne

Ohlášená stávka za vyšší platy a lepší pracovní podmínky začala na 12 německých letištích v noci na středu a skončit by měla ve čtvrtek ve 2:59 českého času. Ve středu ráno to ve Frankfurtu nad Mohanem uvedla zástupkyně odborového svazu pracovníků ve službách Verdi.

Seznam zrušených letů firma nezveřejnila. Na berlínských letištích Schönefeld a Tegel jich byla podle jednoho ze zástupců Verdi odvolána více než polovina. V Schönefeldu se shromáždily desítky členů palubního personálu s transparenty. Letiště Kolín/Bonn zatím podle svého mluvčího zrušilo 20 z 56 plánovaných odletů a příletů. V Hamburku se zatím čekají jen dva zrušené lety z plánovaných 14, napsala agentura DPA. Pražského letiště se stávka nedotkne, nebyl zrušen ani jeden let Ryanairu do Prahy, řekl mluvčí pražského letiště Roman Pacvoň.

Nouzové přistání letadla Ryanairu: Lidem bylo zle, 33 jich muselo do nemocnice

Odborový svaz německých pilotů Vereinigung Cockpit (VC) ve středu Ryanairu pohrozil dalšími stávkami, pokud management nepřijde s lepší nabídkou. Agentuře Reuters to řekl jeho zástupce Ingolf Schumacher.

Irský dopravce čelí kritice odborů napříč Evropou. Obzvlášť v Německu se zaměstnancům nelíbí, že jsou najímáni prostřednictvím pracovních agentur, jako je McGinley Aviation. Loni v prosinci Ryanair dokázal odvrátit rozsáhlé stávky, když se poprvé ve své 32leté historii rozhodl uznat odborové svazy. Od té doby se mu však nepodařilo s řadou z nich uzavřít dohody o pracovních podmínkách. V létě tak následovala největší vlna stávek v historii firmy a rušení stovek letů.