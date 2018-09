Poplatek z ubytovacích kapacit se zřejmě změní. Vláda ve středu schválila návrh novely, podle kterého by se měl od roku 2020 vztahovat i na ubytovatele v soukromí, tedy třeba na službu Airbnb. Ubytovací poplatek se sloučí s rekreačním a lázeňským. Maximální sazbu poplatku navrhuje ministerstvo financí od ledna 2020 na 21 korun za den, od roku 2021 na 50 Kč za den. Obce ale mohou zavést nižší poplatek. Hospodářská komora a Asociace hotelů a restaurací návrh podporují.

Novému poplatku by podléhal krátkodobý pobyt bez ohledu na místo a účel. Cílem normy, o jejímž schválení informoval tiskový odbor vlády, je podle ministerstva financí, aby nebyli zvýhodňováni lidé podnikající například prostřednictvím Airbnb.

„Provozovatelé nabízející ubytování přes Airbnb mají oproti hotelům nebo penzionům tu výhodu, že na rozdíl od nich nemusejí do koncové ceny pobytu promítnout místní poplatky za ubytování. Díky tomu, že se nový poplatek bude vztahovat na poskytnutí placeného ubytování bez ohledu na to, zda je místo ubytování kolaudováno jako ubytovací zařízení, či nikoliv, tuto nerovnost odstraňujeme,“ uvedla již dříve ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

Nyní může většina obcí vybírat jen poplatek z ubytovací kapacity, který činí šest korun na lůžko za den. Oba poplatky, tedy z ubytovací kapacity a rekreační a lázeňský, mají zavedeny jen ty obce, které jsou lázeňským místem nebo atraktivním turistickým cílem. Lázeňský a rekreační poplatek je 15 korun na osobu a den. Nový poplatek z pobytu bude moci vybírat jakákoliv obec bez ohledu na to, zda jde o pobyt v lázeňských místech nebo v místech velkého turistického ruchu. Poplatek si může každá obec nastavit podle svých potřeb, nejvýše však na úroveň maximální sazby.

„Jsme přesvědčeni, že povinnost odvádět řádně daně za realizované tržby, je minimálním a zcela legitimním požadavkem. Proto tuto iniciativu ministerstva financí jednoznačně vítáme,“ uvedl prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek. Podstata novely zákona o místních poplatcích je i podle Hospodářské komory správná, protože přispívá ke snižování administrativní zátěže obcí i podnikatelů.

Podle ekonoma Křečka budou v případě zavedení poplatku z pobytu de facto zdaněny vybrané služby sdílené ekonomiky. „Nastavená maximální výše nového poplatku však nezmění preference turistů a nepovede k omezení poptávky po ubytovacích službách typu Airbnb ve větších městech,“ upozornil. Řádné vybírání poplatku z pobytu bude ale podle něj komplikované. „V případě, že se lidé vzájemně dohodnou na krátkodobém pronájmu nemovitosti, těžko na to úřady přijdou,“ dodal.

Finančáky se chystají na kontroly

Poplatku nepodléhá přechodné ubytování pro studenty a žáky, tedy například vysokoškolské koleje. Poplatek není třeba hradit také za zdravotnická nebo lázeňská zařízení, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení, a za zařízení sloužící sociálním a charitativním účelům.

Počet hostů ubytovaných v Česku prostřednictvím aplikace Airbnb loni meziročně vzrostl o 52 procent na 1,02 milionu, uvedla dříve společnost Airbnb. V ČR funguje od roku 2009. Vedle Airbnb působí na trhu například Flipkey, HomeAway, House Trip, Vacation Rentals či Vrbo.

Podle analýzy společnosti Colliers International například v Praze podíl aplikace Airbnb na počtu přenocování vzrostl loni o 4,7 procentního bodu na 14,7 procenta. Je to větší podíl než v Londýně (6,9 pct), Amsterdamu (11,8 pct), Berlíně (6,5 pct) či Madridu (10,1 pct), ale méně než v Paříži (15,2 pct). Loni si hosté zarezervovali v Praze 1,79 milionu přenocování, což je o 61 procent meziročně víc, ukázala analýza.

Generální finanční ředitelství (GFŘ) a hlavní město letos uzavřely memorandum o výměně informací ohledně pronajímatelů krátkodobého ubytování. Finanční správa již má informace o ubytovatelích, na základě kterých hodlá kontrolovat, zda platí daně. Praha je využije k výběru ubytovacích poplatků, kterým poskytovatelé krátkodobých pronájmů podléhají stejně jako hotely či penziony.

Podle GFŘ byli ubytovatelé v uplynulých měsících opakovaně informováni o daňové povinnosti, která jim pronajímáním bytů vzniká. Nyní se daňová správa zaměří na přímé kontroly.

Novela dále mění i poplatky za psy

Novela také mění nastavení místních poplatků za psa nebo ze vstupného. O sníženou sazbu poplatku ze psů by podle předlohy mohli požádat majitelé, kterým je minimálně 65 let. Snížená sazba poplatku ze psů by tak neměla být nadále vázána na pobírání důchodu. Od poplatku budou rovněž nově osvobozeni kromě držitelů průkazu ZTP/P i držitelé průkazu ZTP. Norma také rozšiřuje osvobození od poplatku ze psů na provozovatele všech druhů útulků pro ztracené psy a opuštěné psy.

MF také navrhlo upravit vyjmutí charitativních akcí z poplatku za užívání veřejného prostranství a poplatku ze vstupného. „Toto vynětí se zachovává, avšak doplňuje se protizneužívací klauzule, podle které lze vynětí z poplatku uplatnit pouze v případě, kdy je výtěžek akce na charitativní účely skutečně odveden,“ uvádí materiál.